تسجيل مسرب للجنة أخلاقيات المهنة يثير جدلا واسعا في المغرب

- أثار تسجيل مسرب نشره الصحافي حميد المهداوي جدلاً في المغرب، حيث كشف عن مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة، متضمناً تدخلات قضائية ولغة نابية. اعتبر المهداوي أن النشر يهدف للمصلحة العامة، بينما أعلنت اللجنة المؤقتة للصحافة أنها ستلجأ للقضاء ضده بتهمة التشهير. - نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالتسجيل، معتبرة أنه يمس استقلالية المؤسسات وسمعة المهنة، وطالبت بتحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وتطبيق الجزاءات القانونية. - طالبت النائبة فاطمة التامني بتوضيح موقف الوزارة من الفضيحة، وأعرب حزب العدالة والتنمية عن أسفه، مطالباً بتحقيق قضائي عاجل.

أثار تسجيل مسرب نشره الصحافي المغربي حميد المهداوي ويوثق اجتماعا للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، جدلا واسعا وصل مداه إلى البرلمان، في حين رفعت تنظيمات مهنية وسياسية مطالب بفتح تحقيق في الواقعة.

وكان الصحافي حميد المهداوي قد نشر ليل الخميس- الجمعة، فيديو مسرب يظهر جانبا من مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة، يحتوي على ما وصفه بالتدخل في قضايا معروضة على القضاء، واستعمال كلمات نابية وعبارات لا أخلاقية أو ذات طابع شخصي أو مستفز تجاه الصحافي المهداوي ودفاعه. وقال المهداوي إن نشره للتسجيل "يخضع لمبدأ المصلحة العامة"، معتبر أن ما ورد فيه "يتجاوز الطابع الداخلي للجلسة" ويُظهر "خروقات قانونية وأخلاقية تستوجب النقاش العمومي".

وفي أول رد فعل رسمي، أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أمس الجمعة، أنها ستلجأ إلى القضاء ضد المهداوي، معتبرة أن ما قام به "عمل غير قانوني ويشكل تشهيراً". وقالت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع عقدته أمس، إن المهداوي نشر على قناته في يوتيوب "تركيبة منتقاة من أقوال وصور" لاجتماع داخلي، بهدف "الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضاء اللجنة".

وأوضحت أن بث مداولات اللجان "محاط بالسرية بموجب المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة"، وأن نشر صور الأشخاص واجتماعاتهم الداخلية "من دون موافقتهم يشكل مخالفة للقانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة". واتهمت اللجنة المهداوي بمواصلة "نهج قائم على التشهير والتهجم"، عبر نشر فيديوهات يومية "بنعوت قدحية" و"تشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة"، مشيرة إلى أنه ذهب إلى حد "الادعاء بأن مساءلته الأخلاقية تقف وراءها إسرائيل". واعتبرت اللجنة المؤقتة أن تصوير الاجتماع على أنه "مؤامرة" هو "أمر مردود"، وأن التركيز على "الكلام الجانبي" محاولة "للتهرب من المساءلة الأخلاقية".

بالمقابل، نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمس الجمعة، بمضامين التسجيل المسرب، معتبرة أن محتواه "خطير" ويمسّ التنظيم الذاتي للمهنة واستقلالية المؤسسات، وأن ما ورد فيه من "مضامين ولغة وأسلوب حاطّ من الكرامة الإنسانية" صادر عن عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة، ويشكّل "استهتاراً بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة كمكسب تاريخي".

كما اعتبرت النقابة أن المداولات المسربة "تمسّ نزاهة القطاع واستقلاليته"، مطالبة بفتح "تحقيق عاجل ومحايد" للكشف عن حقيقة ما ورد في التسجيل وتحديد المسؤوليات، مع تطبيق الجزاءات القانونية والتنظيمية في حق كل من يثبت تورطه في خروقات "تمسّ مصداقية المهنة أو استقلالية القرار القضائي".

من جهة أخرى، دخل البرلمان المغربي على الخط، حيث طالبت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد بالخروج عن صمته وتقديم موقف وزارته من الفضيحة الأخلاقية والقانونية الموثقة في التسجيلات المنسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وقالت التامني في سؤال كتابي موجه إلى الوزير بنسعيد إن المحادثات المسربة، وفق ما ورد في الفيديو، تضمنت "تآمرا صريحا لحرمان صحافي ومقاولة إعلامية من الحقوق المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي، بعيد كل البعد عن الضوابط القانونية، والأخطر من ذلك، تلميح المعنيين بالأمر إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء ومحاولة إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مهنية، ناهيك عن استعمال عبارات تحقيرية مشينة في حق أسرة الدفاع تمس بكرامة المحامين".

وطالبت التامني وزير الثقافة والتواصل، بكشف الإجراءات الاستعجالية التي ستتم مباشرتها لفتح تحقيق دقيق ونزيه لترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذا "الشطط واستغلال النفوذ".

من جهته، أعرب حزب العدالة والتنمية المعارض عن "أسفه الشديد" لما تضمنته التسريبات المرتبطة باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، مطالبا بفتح "تحقيق قضائي عاجل" في مضمون التسريب. واعتبر الحزب أن ما تضمنه التسجيل "يمس بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وبسمعة لجنة مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وبمهنية ومستقبل الصحافي حميد المهداوي"، فضلاً عن تأثيره على "الثقة في المؤسسات".

يذكر أن المهداوي كان قد غادر السجن في 20 يوليو/تموز 2020، بعدما قضى ثلاث سنوات في السجن، إثر إدانته من طرف محكمة الجنايات في الدار البيضاء، بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة" على خلفية حراك "الريف" الذي عرفه المغرب في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016.