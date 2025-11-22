تسجيل للجنة أخلاقيات المهنة سرّبه صحافي يثير جدلاً في المغرب

- أثار تسجيل مسرّب نشره الصحافي حميد المهداوي جدلاً في المغرب، حيث أظهر مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة، متضمناً تدخلات في قضايا قضائية وكلمات نابية. - نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالتسجيل، مطالبةً بتحقيق عاجل ومحايد، فيما طالبت النائبة فاطمة التامني بتوضيح موقف الوزارة من الفضيحة. - أعرب حزب العدالة والتنمية عن أسفه، مطالباً بتحقيق قضائي عاجل، مشيراً إلى تأثير التسجيل على سمعة المؤسسة القضائية واستقلاليتها.

أثار تسجيل مسرّب نشره الصحافي المغربي حميد المهداوي ويوثق اجتماعاً للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب، جدلاً واسعاً وصل مداه إلى البرلمان، فيما رفعت تنظيمات مهنية وسياسية مطالب بفتح تحقيق في الواقعة. وكان المهداوي قد نشر، ليل الخميس - الجمعة، فيديو مسرّباً يظهر جانباً من مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة، يحتوي على ما وصفه بالتدخل في قضايا معروضة على القضاء، واستعمال كلمات نابية وعبارات لا أخلاقية أو ذات طابع شخصي أو مستفز تجاهه هو وفريق دفاعه.

وقال المهداوي إنّ نشره للتسجيل "يخضع لمبدأ المصلحة العامة"، معتبراً أنّ ما ورد فيه "يتجاوز الطابع الداخلي للجلسة" ويُظهر "خروقات قانونية وأخلاقية تستوجب النقاش العمومي". وفي أول رد فعل رسمي، أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أمس الجمعة، أنها ستلجأ إلى القضاء ضد المهداوي، معتبرة أنّ ما قام به "عمل غير قانوني ويشكل تشهيراً". وقالت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع عقدته أمس، إنّ المهداوي نشر على قناته في "يوتيوب" "تركيبة منتقاة من أقوال وصور" لاجتماع داخلي، بهدف "الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضاء اللجنة".

وأوضحت أنّ بث مداولات اللجان "محاط بالسرية بموجب المادة الـ18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة"، وأن نشر صور الأشخاص واجتماعاتهم الداخلية "من دون موافقتهم يشكل مخالفة للقانون ولا يمت إلى حرية التعبير بصلة". واتهمت اللجنة المهداوي بمواصلة "نهج قائم على التشهير والتهجم"، عبر نشر فيديوهات يومية "بنعوت قدحية" و"تشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة"، مشيرة إلى أنه ذهب إلى حد "الادعاء أنّ مساءلته الأخلاقية تقف وراءها إسرائيل". واعتبرت اللجنة المؤقتة أنّ تصوير الاجتماع على أنه "مؤامرة" هو "أمر مردود"، وأنّ التركيز على "الكلام الجانبي" محاولة "للتهرب من المساءلة الأخلاقية".

في المقابل، نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمس الجمعة، بمضامين التسجيل المسرّب، معتبرة أنّ محتواه "خطير" ويمسّ التنظيم الذاتي للمهنة واستقلالية المؤسسات، وأنّ ما ورد فيه من "مضامين ولغة وأسلوب حاطّ من الكرامة الإنسانية" صادر عن عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة، ويشكّل "استهتاراً بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة كمكسب تاريخي". واعتبرت النقابة أنّ المداولات المسربة "تمسّ نزاهة القطاع واستقلاليته"، مطالبة بفتح "تحقيق عاجل ومحايد" للكشف عن حقيقة ما ورد في التسجيل وتحديد المسؤوليات، مع تطبيق الجزاءات القانونية والتنظيمية في حق كل من يثبت تورطه في خروقات "تمسّ مصداقية المهنة أو استقلالية القرار القضائي".

ودخل البرلمان المغربي على الخط، حيث طالبت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد بالخروج عن صمته وتقديم موقف وزارته من الفضيحة الأخلاقية والقانونية الموثقة في التسجيلات المنسوبة إلى أعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وقالت التامني في سؤال كتابي موجه إلى الوزير بنسعيد إن المحادثات المسربة، وفق ما ورد في الفيديو، تضمنت "تآمراً صريحاً لحرمان صحافي ومقاولة إعلامية الحقوق المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي، بعيد كل البعد عن الضوابط القانونية، والأخطر من ذلك، تلميح المعنيين بالأمر إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء ومحاولة إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مهنية، ناهيك عن استعمال عبارات تحقيرية مشينة في حق أسرة الدفاع تمس بكرامة المحامين".

وطالبت التامني وزير الثقافة والتواصل، بكشف الإجراءات الاستعجالية التي ستتم مباشرتها لفتح تحقيق دقيق ونزيه لترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذا "الشطط واستغلال النفوذ". من جهته، أعرب حزب العدالة والتنمية المعارض عن "أسفه الشديد" لما تضمنته التسريبات المرتبطة باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، مطالباً بفتح "تحقيق قضائي عاجل" في مضمون التسريب. واعتبر الحزب أن ما تضمنه التسجيل "يمس بسمعة المؤسسة القضائية واستقلاليتها، وبسمعة لجنة مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وبمهنية الصحافي حميد المهداوي ومستقبله"، فضلاً عن تأثيره في "الثقة بالمؤسسات".

يذكر أن المهداوي كان قد غادر السجن في 20 يوليو/ تموز 2020، بعدما قضى ثلاث سنوات في السجن، إثر إدانته من طرف محكمة الجنايات في الدار البيضاء، بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمسّ أمن الدولة" على خلفية حراك الريف الذي شهده المغرب في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.