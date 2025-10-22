تزايد وفيات الشباب: العالم يتقدّم في العمر أسرع من المتوقع

- أظهر مشروع "العبء العالمي للمرض" تقدمًا في خفض الوفيات وإطالة الأعمار، لكن الفئات الشابة لم تشهد نفس التحسن، مع تزايد الأمراض غير السارية كأسباب رئيسية للوفاة. - الدراسة، المنشورة في The Lancet، استندت إلى بيانات من 204 دول، وكشفت عن تباين في التحسن الصحي بين الأعمار، حيث يواجه الشباب تحديات مثل الصحة النفسية وتعاطي المخدرات. - توصي الدراسة بتركيز السياسات الصحية على الشباب، من خلال تعزيز خدمات الصحة النفسية، وتسهيل الخيارات الصحية، وتقوية الرعاية الأولية.

تُظهر أحدث نتائج مشروع "العبء العالمي للمرض" (GBD) صورةً مزدوجةً للعالم الصحي: فالبشرية تحقق تقدّماً ملحوظاً في خفض معدلات الوفيات وإطالة الأعمار، غير أنّ هذا التحسّن لا يصل بالزخم نفسه إلى الفئات اليافعة والشابة. وفي الخلفية، تتقدّم الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري لتصبح السبب الأكبر للوفاة والمرض حول الكوكب.

الدراسة، التي نُشرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في مجلة The Lancet، اعتمدت على قاعدة بياناتٍ ضخمةٍ جمعت مئات آلاف المصادر، وقدّمت تقديراتٍ مفصّلةً للأمراض والإصابات وعوامل الخطر في 204 دولٍ وأقاليم خلال الفترة من 1990 إلى 2023، لتكون واحدةً من أوسع المراجعات لحالة الصحة في العالم.

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة، كريستوفر موراي (Christopher Murray)، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن، إنّ النتائج تمثّل جرسَ إنذارٍ بأنّ سكان العالم يتقدّمون في العمر بسرعة، بينما تتغيّر عوامل الخطر، ما يفرض إعادة ترتيب الأولويات "حتى لا نخسر ما تحقّق".

وبحسب الدراسة، تتراجع الوفيات الإجمالية وتتحسّن مؤشرات العيش في معظم الفئات العمرية، إلا أنّ المنحنى يتوقّف أو ينعكس عند شريحة المراهقين والشباب في مناطق بعينها. ففي أميركا الشمالية وأجزاء من أميركا اللاتينية، ترتبط الزيادة بمزيجٍ خطرٍ من أزمات الصحة النفسية وتعاطي المخدرات والكحول والانتحار والإصابات، في حين تظلّ الأسباب القابلة للوقاية، مثل الأمراض المعدية والحوادث ومضاعفات الحمل والولادة، السببَ الأكبر لفقدان الأرواح الشابة في أفريقيا جنوب الصحراء وبعض مناطق جنوب آسيا، وهي أرواح كان يمكن إنقاذها بتدخّلاتٍ أساسيةٍ ومنخفضة التكلفة.

يوضح موراي، في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا التباين يكشف أنّ العالم لا يتحسّن بالسرعة نفسها للجميع؛ فبينما يجني كبار السنّ ثمار الطب الوقائي والأدوية الحديثة، يواجه الشباب عاصفةً من عوامل اجتماعية وصحية تُقوّض مكاسب عقودٍ من العمل الصحي.

وتؤكّد النتائج أنّ العالم ينتقل إلى مرحلةٍ جديدةٍ من التحديات الصحية، إذ أصبحت الأمراض غير السارية مسؤولةً عن نحو ثلثي العبء الصحي العالمي من وفياتٍ وأمراض. ويتصدّر مرض القلب الإقفاري (داء القلب التاجي) والسكتة الدماغية والسكري قائمةَ الأسباب المؤدية للوفاة.

وتتسم هذه الأمراض بأنّها لا تظهر فجأة، بل تنجم عن عوامل خطرٍ يمكن تعديلها، مثل: ارتفاع سكر الدم، والسمنة، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وضغط الدم غير المنضبط، والتدخين، وشرب الكحول، وتلوث الهواء، واتباع نمطٍ غذائيٍّ فقيرٍ بالحبوب الكاملة والخضراوات وغنيٍّ بالسكريات والدهون الضارة. وتشير الدراسة إلى أنّه يمكن تجنّب نحو نصف فرص الوفاة والعجز عبر الوقاية من هذه العوامل.

يقول موراي: "يضغط عاملان كبيران على أنظمة الصحة حول العالم؛ الأول هو شيخوخة السكان، إذ ترتفع الحاجة إلى إدارة أمراضٍ مزمنةٍ معقّدةٍ تستمر لسنوات. أمّا الثاني فهو تحوّل أنماط العيش في معظم الدول، بما فيها الفقيرة، نحو غذاءٍ أكثر تصنيعاً وقلة حركةٍ وتعرّضٍ لملوثات، ما يُغذّي أمراض التمثيل الغذائي ويزيد مخاطر القلب والسكري".

ويضيف أنّ جائحة فيروس كورونا خلّفت فجواتٍ عميقةً في التعليم والصحة النفسية، ودفعت كثيرين إلى أنماط عيشٍ أكثر خمولاً وزيادةٍ في الوزن، لتظهر النتيجة سريعاً بين الشباب في صورة ضغطٍ نفسيٍّ متزايدٍ ووصولٍ محدودٍ لخدمات الدعم، ما أدّى إلى انزلاق أعدادٍ منهم نحو مساراتٍ خطرة.

يقول مؤلفو الدراسة إنّ النتائج تقدّم خريطةَ طريقٍ عمليةٍ يمكن تطبيقها في البلدان ذات الموارد المحدودة، تبدأ بوضع الشباب في مقدّمة السياسات الصحية عبر توفير خدمات صحةٍ نفسيةٍ يسهل الوصول إليها في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وتفعيل خطوط مساعدةٍ فعّالة، وتوسيع برامج علاج الإدمان بعيداً عن الوصم.

كما تشدّد الخطة على ضرورة تسهيل الخيارات الصحية بدل الاكتفاء بالنصح، مثل وضع ملصقاتٍ غذائيةٍ واضحة، وفرض ضرائب ذكيةٍ على المشروبات المحلّاة والمنتجات فائقة المعالجة، ودعم بدائل ميسورة التكلفة، إلى جانب تحديث المدن لتصبح أكثر صداقةً للمشي وركوب الدراجات، وتوفير مساحاتٍ آمنةٍ للنشاط اليومي.

وفي السياق نفسه، تدعو الدراسة إلى تقوية الرعاية الأولية لتصبح بوابة الوقاية الأولى، من خلال الفحوصات المنتظمة للضغط والسكر والدهون، وتوفير الأدوية الأساسية بأسعارٍ معقولة. ويحذّر الفريق البحثي من أنّ أيّ تقليصٍ في تمويل اللقاحات أو خدمات رعاية الأمومة والطوارئ سينعكس سريعاً في أرقام وفيات الشباب.