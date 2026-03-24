تزايد في إنتاج المحتوى الإباحي للأطفال بواسطة الذكاء الاصطناعي

- ارتفعت نسبة المواد الإباحية للأطفال المولّدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 14% في 2025، مع رصد 8029 صورة ومقطع، وزيادة مقاطع الفيديو بأكثر من 260 ضعفاً مقارنة بالعام السابق، حيث صُنفت 65% منها ضمن الفئة "أ" الأشد خطورة. - حذّرت مؤسسة مراقبة الإنترنت من محادثات على الإنترنت المظلم لتحسين نوعية المواد، مؤكدةً على ضرورة وضع ضوابط صارمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال. - دعت المؤسسة الحكومة البريطانية لتشديد القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وإلزام الشركات باختبارات السلامة، وسط جدل عالمي حول استخدامه في توليد محتوى جنسي.

ارتفعت نسبة المواد الإباحية للأطفال المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي على الإنترنت بنسبة 14% خلال عام 2025، بحسب ما أعلنته مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية في تقرير صادر الثلاثاء. وأشارت المؤسسة التي تملك صلاحيات عالمية لمراقبة المحتوى الإباحي للقاصرين إلى أنها رصدت 8029 صورةً ومقطعاً أنتجت بالذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، لافتةً إلى أن عدد مقاطع الفيديو ازداد بأكثر من 260 ضعفاً مقارنةً بالعام السابق. ونبّهت إلى أن 65% من المقاطع صُنفت ضمن الفئة "أ"، المصنفة الأشد خطورة بموجب القانون البريطانية. وحذّرت من وجود محادثات بين المتحرشين بالأطفال على الإنترنت المظلم من أجل "تحسين" نوعية المواد المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مراقبة الإنترنت، كيري سميث، إن التطورات التكنولوجية "يجب ألا تكون على حساب سلامة الأطفال ورفاهيتهم"، معتبرةً أن من "المفزع" معرفة أن هناك أشخاصاً يستخدمون الذكاء الاصطناعي "لتدمير حياة طفل". وشدّدت سميث على أنّه "لا يمكن التهاون" في وضع ضوابط لاستعمالات الذكاء الاصطناعي، مضيفةً: "يجب أن تخضع التكنولوجيا الجديدة لأعلى معايير الجودة، ففي بعض الحالات تكون حياة أشخاص على المحك".

ودعت المؤسّسة الحكومة البريطانية إلى تشديد القوانين المتعلقة باستعمالات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إلزام الشركات بإخضاع نماذجها لاختبارات السلامة والتأكّد من أنها آمنة، قبل إتاحتها للمستخدمين. وكانت أدوات الذكاء الاصطناعي قد أثارت جدلاً عالمياً في الفترة الماضية بسبب استعمالها في توليد محتوى جنسي لنساء وقاصرين. وكان أبرز هذه الوقائع إنتاج روبوت غروك التابع لشركة إكس إيه آي أكثر من 3 ملايين صورة إباحية مطلع العام الحالي ونشرها عبر منصة إكس، استجابةً لطلبات المستخدمين، وهو ما أدى إلى فتح تحقيقات وتقديم دعاوى بحق الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك في أكثر من دولة حول العالم.