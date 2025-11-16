تستعد تركيا لتقديم خدمات الإنترنت والبيانات عريضة النطاق للكثير من مناطق القارة الأفريقية عبر قمر الاتصالات "تركسات 5 ب". وأوردت وكالة الأناضول للأنباء أنّ اتفاقية سعة جديدة قد وُقّعت بين مشغّل الأقمار الاصطناعية التركي تركسات وشركة أفانتي كوميونكيشنز، التي يوجد مقرّها في لندن، لتعزيز البنية التحتية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في جنوب أفريقيا.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر تركيا خدمات الأقمار الاصطناعية عالية السرعة إلى القارة في مجالات الاتصالات المؤسسية، وحلول النقل، وتزويد خدمات الإنترنت، والبنى التحتية الحكومية، وذلك عبر "تركسات 5 ب". ووُقّعت اتفاقية التعاون بين الشركتين خلال فعالية "أفريكاكوم 2025" التي أقيمت في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا بين 10 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بحضور نائب المدير العام لخدمات الأقمار الاصطناعية في "تركسات"، سلمان دميريل، ومديرة العمليات في "أفانتي"، ديبي مافيس.

وبموجب الاتفاقية، توسَّع نطاق التعاون الذي بدأ بين الشركتين عام 2019، وخُصّصت سعة إضافية من أقوى أقمار تركسات، "تركسات 5 ب"، إلى القارة الأفريقية. وستسمح هذه السعة الإضافية بتلبية احتياجات الإنترنت عريض النطاق والاتصالات المؤسسية في المناطق التي تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات.

وبدأ مشروع "توركسات 5 ب" في سبتمبر/ أيلول 2011، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أُعلن عن بدء الاختبارات. وأُطلق القمر الاصطناعي بواسطة مركبة الإطلاق فالكون 9، التابعة لشركة سبايس إكس، من كيب كانافيرال في فلوريدا الأميركية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويعمل حالياً في مدار ثابت جغرافياً عند خط طول 42 درجة شرقاً، وعمره التصميمي المتوقع 15 عاماً، بينما عمره الافتراضي للمناورة يزيد عن 35 عاماً.

(الأناضول، العربي الجديد)