ترشُّح فيلم "حوار مع البحر" إلى المسابقة الرسمية في مهرجان فينيسيا

- يشارك الفيلم الفلسطيني "حوار مع البحر" للمخرج مؤيد عليان في مسابقة "فينيسيا سبوتلايت" ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث يروي قصة كمال الذي يبحث عن حقيقة مصير ابنه وائل. - يتناول الفيلم قضايا الذاكرة والفقد والحقيقة في سياق الواقع الفلسطيني وتعقيدات البيروقراطية الإسرائيلية، وهو من إنتاج مشترك بين شركتي بال سيني برودكشنز وميتافورا. - لم تُعلن لجنة تحكيم "فينيسيا سبوتلايت" بعد، بينما تترأس المخرجة ماغي جيلينهال لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، ويُكرم المهرجان جورج كلوني وإيلين برستين بجائزة "الأسد الذهبي".

جرى اختيار الفيلم الفلسطيني "حوار مع البحر" (Conversation with the Sea) للمخرج مؤيد عليان للمشاركة في مسابقة "فينيسيا سبوتلايت" (Venice Spotlight) ضمن الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي تُقام بين الثاني والثاني عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.

يروي الفيلم قصة كمال، وهو رجل فلسطيني مقدسي في الستين من عمره، يتلقى أمراً من محكمة إسرائيلية يلزمه بسداد دين كبير للضمان الاجتماعي متراكم باسم ابنه وائل، رغم أنه عاش طوال سنوات على قناعة بأن ابنه غرق في البحر الأحمر قبل عقود. لكن عندما يكتشف عدم وجود أي سجل رسمي يثبت وفاة وائل، يبدأ رحلة بحث لكشف الحقيقة، مستنداً إلى الخيط الوحيد المتبقي أمامه، في محاولة لمعرفة ما الذي حدث لابنه بالفعل.

ومن خلال هذه الحكاية، يتناول الفيلم أسئلة الذاكرة والفقد والحقيقة، في سياق الواقع الفلسطيني وتعقيدات البيروقراطية الإسرائيلية.

الفيلم من إخراج مؤيد عليان، وسيناريو مؤيد عليان ورامي عليان، في استمرار للتعاون الذي جمع الأخوين في عدد من أعمالهما السينمائية، وتبلغ مدته نحو 90 دقيقة. ويأتي "حوار مع البحر" بإنتاج مشترك بين شركة بال سيني برودكشنز (PalCine Productions) الفلسطينية وشركة ميتافورا للإنتاج الفني، فيما تتولى شركة ماد وورلد (MAD World) مهام المبيعات الدولية للفيلم.

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وحتى الآن، لم يعلن مهرجان فينيسيا عن لجنة تحكيم خاصة بمسابقة "فينيسيا سبوتلايت"، فيما تترأس المخرجة الأميركية ماغي جيلينهال لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، إلى جانب المخرجة التونسية كوثر بن هنية، والمؤلف الموسيقي دانيال بلومبرغ، والأكاديمي الإيطالي فرانشيسكو كاسيتي، والمخرج الفرنسي كزافييه جيانولي، والمخرجة الأفغانية شهر بانو سادات، والمخرج القادم من هونغ كونغ جوني تو. وسيمنح المهرجان هذا العام جائزة "الأسد الذهبي" للإنجاز مدى الحياة لكل من الممثل الأميركي جورج كلوني والممثلة الأميركية إيلين برستين.