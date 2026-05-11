- تم ترشيح الصحافي اللبناني إدمون ساسين لجائزة حرية الصحافة من منظمة مراسلون بلا حدود، تقديراً لتغطيته المستمرة لتداعيات الحرب مع إسرائيل في لبنان منذ عام 2026، حيث يواصل العمل في الخطوط الأمامية رغم المخاطر. - سيُقام حفل توزيع الجوائز في الأول من يونيو/حزيران في قصر فارو بمرسيليا، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السابع والسبعين لوسائل الإعلام الإخبارية، لتكريم أبطال الحقيقة وتسليط الضوء على شجاعتهم. - تضم القائمة المختصرة 19 صحافياً ومصوراً وخمس مؤسسات إعلامية من 25 دولة، جميعهم ساهموا في تعزيز حرية الصحافة عالمياً.

رُشّح مراسل التلفزيون العربي الزميل إدمون ساسين لجوائز حرية الصحافة التي تنظمها منظمة مراسلون بلا حدود في دورتها الرابعة والثلاثين، وسيقام حفل توزيعها في الأول من يونيو/حزيران المقبل في قصر فارو بمدينة مرسيليا الفرنسية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السابع والسبعين لوسائل الإعلام الإخبارية.

إدمون ساسين صحافي لبناني يعمل في التلفزيون العربي، وصفته منظمة مراسلون بلا حدود في إعلان ترشيحه بأنه "غطى بلا هوادة تداعيات الحرب مع إسرائيل منذ اندلاعها في لبنان عام 2026، ولا يزال في الخطوط الأمامية، أمام الكاميرا، مرتدياً سترته الصحافية وخوذته، لينقل إلى العالم ما يحدث. في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان على بُعد 20 متراً عندما استهدفت غارة جوية مجموعة من الصحافيين، ما أسفر عن إصابة عدد من زملائه ومقتل عصام عبد الله، الصحافي في وكالة رويترز".

وفي الأول من يونيو/حزيران المقبل، سيُقام حفل توزيع جوائز حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود بقصر فارو في مرسيليا ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السابع والسبعين لوسائل الإعلام الإخبارية، الذي تنظمه كل من الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية وشركة سي إن إيه ميديا. الحدث يجمع وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم للتأمل في القضايا التي تشغل العاملين في الصحافة، وخلاله ستُكرّم جائزة "مراسلون بلا حدود" أبطال الحقيقة، مُسلطةً الضوء على عملهم الشجاع والضروري.

وتضم القائمة المختصرة لهذا العام 19 صحافياً ومصوراً صحافياً، وخمس مؤسسات إعلامية، ومدافعاً عن الحق في الحصول على المعلومات، ومجموعة تُدافع عن الصحافيين من 25 دولة مختلفة. تقول المنظمة إنه "قد أسهم جميعهم إسهاماً كبيراً في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها في جميع أنحاء العالم".