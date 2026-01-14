- إطلاق ترشيح أرشيف تلفزيون لبنان لسجل "ذاكرة العالم" في اليونسكو يعيد لبنان إلى الساحة العالمية، ويعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية، وفقاً للرئيس جوزاف عون. - أليسار نداف تؤكد أهمية الأرشيف كإرث وطني يوثق الحياة السياسية والثقافية منذ 1958، مشيرة إلى جهود رقمنته بدعم اليونسكو ليصبح متاحاً للجمهور. - وزير الإعلام بول مرقص يشيد بحماية الأرشيف ورقمنته، ويعتبرها نقلة نوعية لتلفزيون لبنان، رغم التحديات، ضمن برنامج اليونسكو لحفظ التراث الوثائقي.

أقيم الأربعاء حفل إطلاق ترشيح أرشيف تلفزيون لبنان لـ"سجل ذاكرة العالم" في اليونسكو، برعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون وحضور شخصيات سياسية وإعلامية وعدد من السفراء.

وأكد عون أن "هذا الترشيح يعيد لبنان إلى مكانه الطبيعي على الساحة العالمية في المجال الإعلامي والتوثيقي، ويؤكد أن إرثنا الثقافي والإعلامي يستحق التقدير والحِفظ على المستوى الدولي"، مشدداً على أننا في "بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، مرحلة نستعيد فيها ثقتنا بمؤسساتنا الوطنية، ونعيد بناء الدولة على أسس متينة من الشفافية والكفاءة".

من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان، أليسار نداف، لـ"العربي الجديد"، إن أرشيف تلفزيون لبنان "قيّم جداً وهو إرث وتراث وطني، ويختصر الحياة السياسية والثقافية في لبنان، وهو الوحيد في المنطقة منذ عام 1958". وأشارت إلى أن الأرشيف "تعرّض للخطر، خصوصاً خلال الحرب الأهلية، وكان من الضروري إنقاذه وحمايته، وهو ما بدأه الموظفون السابقون".

وأشارت نداف إلى أن عملية رقمنة الأرشيف تمّت بدعم مكتب اليونسكو في بيروت ومؤسسة أليف ليصبح في المرحلة المقبلة متاحاً للجمهور وفق المعايير الدولية لإعادة الأرشيف، وبفضل جهود فريق عمل مديرية الأرشيف.

ولفتت نداف في حديثها مع "العربي الجديد" إلى أن "الأرشيف يتضمّن الكثير من المحفوظات الثقافية والفنية والسياسية، إلى جانب التقارير والنشرات الإخبارية، والمهرجانات، من قلعة بعلبك وبيت الدين وغيرها، وحفلات موسيقية لفنانين لبنانيين وعالميين، كالنجمة الفرنسية داليدا، وتغطيات زيارات رؤساء دول وملوك وجنرالات، منهم مثلاً الجنرال الفرنسي شارل ديغول، وأشرطة من الحرب العالمية الثانية، وأرشيف فيروز، وغيرها من المحفوظات القيّمة غير الموجودة في أي مؤسسة أخرى".

واعتبرت نداف أن "الخطوة مهمة جداً"، مشيرةً إلى أن "الملف أرسل إلى اليونسكو في باريس الأسبوع الماضي بدعم من مكتب اليونسكو في بيروت، ونحن نحرص على أن تصبح ذاكرة الوطن جزءاً من ذاكرة العالم".

وخلال الحفل، قال وزير الإعلام بول مرقص: "شكلت حماية الأرشيف مادياً، ورقمنته وحسن الاستفادة منه مبتغانا، بقدر ما شكّلت إدارة تلفزيون لبنان التي تولّيتها بصورة يومية في الأشهر الخمسة الأولى هاجسنا، إلى أن نجحت حكومة العهد الأولى في تعيين أوّل مجلس ادارة منذ عام 1999 أي منذ 26 عاماً، وهو ما سعى إليه عدد من الحكومات الـ12 السابقة". وتحدث مرقص عن نقلة نوعية في تلفزيون لبنان، صوتاً وصورة، "رغم التحديات والصعوبات العديدة، والإمكانات اللوجستية المتواضعة".

ويسعى برنامج "سجل ذاكرة العالم" الذي أسّسته اليونسكو في عام 1992 لمنع فقدان التراث الوثائقي بصورة نهائية، ويُقصد بالتراث الوثائقي الوثائق أو مجموعات الوثائق ذات القيمة الهامة والدائمة، سواء كانت وثائق ورقية أو سمعية بصرية أو رقمية أو بأي صيغة أخرى. ويرمي البرنامج إلى صون هذا التراث وجعله متاحاً لعامة الناس أكثر فأكثر.