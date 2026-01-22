ترشيحات جوائز أوسكار 2026... محاولة للاستماع إلى "صوت هند رجب"

- ترشيحات الأوسكار الـ98: تتنافس عشرة أفلام على جائزة أفضل فيلم، منها "بوغونيا"، "إف1"، و"فرانكنشتاين"، بينما يتنافس على جائزة أفضل إخراج كلوي تشاو، وجوش سافدي، وبول توماس أندرسون. - فئات التمثيل: تشمل ترشيحات أفضل ممثل رئيسي تيموثي شالاميه وليوناردو دي كابريو، بينما تتنافس جيسي باكلي وكيت هدسون على جائزة أفضل ممثلة رئيسية. في الأدوار المساندة، يتنافس بينيسيو ديل تورو وإيل فانينغ. - جوائز الكتابة والموسيقى: ترشحت أفلام مثل "مارتي سوبريم" و"سينرز" لجوائز السيناريو الأصلي، بينما تشمل فئة السيناريو المقتبس "بوغونيا" و"فرانكنشتاين". أُضيفت جائزة جديدة لأفضل اختيار طاقم تمثيل، وتتنافس عليها أفلام مثل "هامنت" و"ذا سيكرت إيجنت".

أُعلنت، اليوم، ترشيحات جوائز أوسكار التي ستوزّع في دورتها الثامنة والتسعين يوم 15 مارس/آذار المقبل، بحفل يقدّمه الإعلامي الأميركي كونان أوبريان.

عشرة أعمال ستتنافس على جائزة أفضل فيلم، هي "بوغونيا" (يورغوس لانثيموس) و"إف1" (جوزيف كوزينسكي) و"فرانكنشتاين" (غييرمو ديل تورو) و"هامنت" (كلوي تشاو) و"مارتي سوبريم" (جوش سافدي) و"وَن باتل آفتر أنوذور" (بول توماس أندرسون).

يُضاف إليها "ذا سيكرت إيجنت" (كليبر ميندونسا فيليو) و"سنتيمانتال فاليو" (يواكيم ترير) و"سينرز" (ريان كوغلر) و"ترين دريمز" (كلينت بينتلي). أما المرشحون لجائزة أفضل إخراج، فهم كلوي تشاو، وجوش سافدي، وبول توماس أندرسون، ويواكيم ترير، وريان كوغلر.

وفي فئات التمثيل، تشهد المنافسة على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي ترشيح كل من تيموثي شالاميه (مارتي سوبريم)، وليوناردو دي كابريو (ون باتل آفتر أنوذور)، وإيثان هوك (بلو مون)، ومايكل بي جوردان (سينرز)، وفاغنر مورا (ذا سيكرت إيجنت).

أما جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي، فتتنافس عليها جيسي باكلي (هامنت)، وروز بيرن (إف آي هاد ليغز آيد كيك يو)، وكيت هدسون (سونغ سونغ بلو)، وريناتي رينسفي (سنتيمانتال فاليو)، وإيما ستون (بوغونيا).

بالنسبة إلى الأدوار المساندة، ضمت قائمة ترشيحات أفضل ممثل مساند كلاً من بينيسيو ديل تورو وشون بين (ون باتل آفتر أنوذور)، وجاكوب إلوردي (فرانكنشتاين)، وديلروي ليندو (سينرز)، وستيلان سكارسغارد (سنتيمانتال فاليو).

فيما تتنافس على جائزة أفضل ممثلة مساندة كل من إيل فانينغ وإنغا إبسدوتر ليلياس (سنتيمانتال فاليو)، وإيمي ماديغان (ويبونز)، وونمى موساكو (سينرز)، وتيانا تايلور (ون باتل آفتر أنوذور).

وفي فئات الكتابة والموسيقى، ترشحت لجوائز السيناريو الأصلي أفلام "مارتي سوبريم"، و"سينرز"، و"إت واز جاست آن أكسيدنت"، و"سنتيمانتال فاليو"، و"بلو مون".

أما فئة السيناريو المقتبس، فقد شملت "بوغونيا"، و"فرانكنشتاين"، و"هامنت"، و"ون باتل آفتر أنوذور"، و"ترين دريمز"، إضافة إلى أفلام "بوغونيا"، و"فرانكنشتاين"، و"هامنت"، و"ون باتل آفتر أنوذور"، و"سينرز" في قائمة ترشيحات أفضل موسيقى تصويرية أصلية.

ولأول مرة في تاريخ الجائزة، أُعلنت ترشيحات فئة أفضل اختيار طاقم تمثيل (Casting)، وهي الجائزة الجديدة التي استحدثتها الأكاديمية، إذ تنافست عليها أفلام "هامنت"، و"مارتي سوبريم"، و"ون باتل آفتر أنوذور"، و"ذا سيكرت إيجنت"، و"سينرز".

وفي فئة أفضل فيلم دولي طويل، ضمت القائمة النهائية أفلام "ذا سيكرت إيجنت" (البرازيل)، و"إت واز جاست آن أكسيدنت" (فرنسا)، و"سنتيمانتال فاليو" (النرويج)، و"سراط" (إسبانيا)، والفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية.