ترحيل صحافي سلفادوري بعد تغطيته احتجاجات ضد ترامب

- تم ترحيل الصحافي السلفادوري ماريو غيفارا من الولايات المتحدة إلى السلفادور بعد توقيفه أثناء تغطيته لتظاهرات مناهضة للرئيس ترامب، في خطوة وصفتها لجنة حماية الصحافيين بأنها انتقامية ومؤشر مقلق على تدهور حرية الصحافة. - غيفارا، الحاصل على جائزة "إيمي" عام 2023، دخل الولايات المتحدة بتأشيرة مؤقتة عام 2004، وحاول تسوية وضعه القانوني دون نجاح، مما أدى إلى ترحيله بعد توقيفه الأخير. - أثناء تغطيته لتظاهرة "نو كينغز" في جورجيا، تم توقيف غيفارا ووجهت له تهم جنح بسيطة، قبل إسقاطها لاحقاً، مما أثار قلقاً حول حرية الصحافة.

طُرد، الجمعة، صحافي سلفادوري يقيم منذ نحو عشرين عاماً في الولايات المتحدة، بعد توقيفه خلال تغطيته تظاهرات مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف حزيران/يونيو، بحسب ما كشفت هيئة أميركية تُعنى بالدفاع عن الصحافة.

وجاء في بيان صادر عن لجنة حماية الصحافيين (CPJ) أن "الصحافي ماريو غيفارا رُحّل هذا الصباح من الولايات المتحدة إلى بلده السلفادور"، مشيرة إلى أنّها "المرّة الأولى التي توثّق فيها اللجنة هذا النوع من التدابير الانتقامية المرتبطة بنشاط صحافي".

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلبات الاستفسار التي وجّهتها لها وكالة "فرانس برس".

ماريو غيفارا، الصحافي المتخصّص في قضايا الهجرة والحاصل على جائزة "إيمي" عام 2023، دخل الولايات المتحدة بتأشيرة مؤقتة سنة 2004، وظلّ منذ ذلك الحين يحاول تسوية وضعه القانوني من دون نجاح، حتى توقيفه الأخير، وفق الوثائق القضائية.

وأكدت كاثرين جايكوبسن من لجنة حماية الصحافيين أن "المسألة لا تتعلّق فحسب بوضعه مهاجراً، بل هي أيضاً ردّ انتقامي على تقاريره الصحافية"، واصفة الأمر بأنه "مؤشّر مقلق على تدهور حرية الصحافة في عهد ترامب".

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، كان غيفارا يقوم بتغطية مباشرة بالإسبانية على شبكات التواصل الاجتماعي لتظاهرة "نو كينغز" (لا ملوك) بالقرب من أتلانتا بولاية جورجيا، وهي أكبر تحرّك شعبي منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، حين جرى توقيفه.

وبحسب البثّ المباشر على حسابه في "فيسبوك"، كان غيفارا يرتدي سترة واقية من الرصاص كتب عليها "صحافة" ويضع خوذة حماية.

وقد وُجهت له في البداية تهم جنح بسيطة، من بينها المشاركة في تجمّع غير قانوني والوجود على طريق مخصّص للسيارات، قبل إسقاط هذه التهم لاحقاً، وفق ما ورد في الوثائق القضائية.

(فرانس برس)