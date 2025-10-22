ترامب يوظف الذكاء الاصطناعي في ترويج دعايته ومهاجمة خصومه

- استخدم دونالد ترامب الذكاء الاصطناعي لنشر 62 صورة وفيديو منذ أواخر 2022 على "تروث سوشال"، مما أثار جدلاً حول استخدامه في الدعاية السياسية. - يساهم استخدام ترامب للذكاء الاصطناعي في تطبيع هذه الأدوات كوسيلة للدعاية، حيث يُصمم المحتوى ليصبح رائجاً رغم وضوح زيفه، ويعتبر البيت الأبيض ذلك جزءاً من نجاحه في التواصل بطرق إبداعية. - لم يتراجع ترامب عن استخدام الذكاء الاصطناعي رغم الانتقادات، حيث يستمر في نشر محتوى مثير للجدل للترويج لأفكاره السياسية والسخرية من خصومه.

منذ سنوات عمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استعمال الصور المزيفة المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي في ردوده وتعليقاته على منصات التواصل الاجتماعي، محولاً إياهاً إلى أداة لنقد خصومه وحشد مؤيديه، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء.

جاء آخر منشورات ترامب بواسطة الذكاء الاصطناعي يوم الأحد الماضي، حين نشر مقطع فيديو على حسابه عبر منصته تروث سوشال، وهو يقود طائرة حربية فوق مدن أميركية رئيسية ويلقي الفضلات على المتظاهرين ضدّه. منذ أواخر عام 2022، نشر الرئيس الأميركي 62 صورة ومقطع فيديو على الأقل مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي على "تروث سوشال"، وتضمنت سخرية لاذعة من خصومه السياسيين أو تمجيداً بشخصيته.

بحسب "نيويورك تايمز"، هاجم الرئيس خصومه الديمقراطيين ومنافسيه الجمهوريين، باستخدام صور الذكاء الاصطناعي 14 مرة على الأقل. ونشر ترامب 19 فيديو وصورة للترويج لحملته قبيل انتخابات الرئاسة عام 2024، إضافةً إلى سبعة أخرى بعد عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي. إلى جانب 21 صورة خيالية تصوّره في مواقف بطولية.

وفق الخبراء، فإن استخدام ترامب لهذه الأدوات يساهم في تطبيعها وسيلةً جديدة ومؤثرة للدعاية السياسية. قال الخبير في الذكاء الاصطناعي هنري أجدير: "ترامب أبرز من يشارك هذا النوع من المحتوى، لكنه يمثل جزءاً من شكل جديد من الرسائل السياسية على مستوى العالم. المحتوى مصمَّم ليصير رائجاً، حتى وإن كان واضحاً أنه مزيف، وله طابع عبثي، لكنه يحمل دوماً رسالة ضمنية".

ردّ البيت الأبيض على استفسار من "نيويورك تايمز" حول استخدام الرئيس لهذه الصور بالقول إن ذلك جزء من استراتيجيته الناجحة في وسائل التواصل الاجتماعي. رأت نائبة السكرتير الصحافي في البيت الأبيض، ليز هوستون: "لم يستخدم أي زعيم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مباشرة مع الشعب الأميركي بطريقة أكثر إبداعاً وفاعلية من الرئيس ترامب".

رحلة ترامب مع الذكاء الاصطناعي

بدأ استخدام دونالد ترامب بشكل متزايد للمحتوى المولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي مع بدء حملة إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، مستفيداً من أن تطوّر التكنولوجيا إلى حد تتيح معه للمستخدمين إنتاج صور أو مقاطع واقعية. بعد أوّل مناظرة مع المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس في سبتمبر/ أيلول الماضي، زعم ترامب أن مهاجرين من هايتي في ميشيغان يأكلون القطط والكلاب، ما أثار انتقادات كبيرة. لكن ترامب نشر بعدها سلسلة صور أنتجت بالذكاء الاصطناعي تُظهره وهو يعانق قططاً وبطاً وكلاباً، وسرعان ما انتشرت بين أنصاره.

قال نائب رئيس الأبحاث والتحليل في منظمة فريدوم هاوس المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أدريان شهباز، في حديث مع "نيويورك تايمز": "كلما كانت الصورة أو الفيديو أكثر سخرية، زادت فرصته في السيطرة على منصات التواصل. فالمحتوى المثير للجدل يُشارك مرتين، مرّةً من المعجبين به، ومرّةً من الغاضبين منه".

ولفتت الصحيفة إلى أن اعتماد ترامب على هذا النوع من المحتوى تزايد مع عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي، مستفيداً مرة أخرى من القفزات المتسارعة في إنتاج مقاطع الفيديو والصور بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أنّ من غير الواضح ما إذا كان الرئيس شخصياً يقف وراء إنتاج هذه الصور أو أحد أعضاء فريقه.

سلط الرئيس الضوء على مواقفه السياسية، وقد استخدم الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على أفكاره السياسية أو للسخرية من قضايا مثيرة للرأي العام. فعندما عيّن نفسه رئيساً لمركز كينيدي للفنون المسرحية، نشر صورة تُظهره قائدَ أوركسترا. كذلك نشر صورة له فوق جبل بجانب العلم الكندي، تعليقاً على اقتراح ساخر بأن تصبح كندا الولاية الحادية والخمسين.

انتقادات لا تثني الرئيس

في البداية، كان الرئيس يميل لاستخدام محتواه المولّد بالذكاء الاصطناعي للتعليق على قضايا جدلية أو التعبير عن مواقفه السياسية، لكنّه في الأشهر الأخيرة بدأ يستعمله للسخرية من خصومه وإثارة التوترات السياسية.

ففي أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نشر مقطع فيديو يُظهر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، مرتدياً ملابس مكسيكية تقليدية، فيما استخدم الذكاء الاصطناعي لاستبدال صوت زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بصوت مزيف يهاجم الحزب الديمقراطي. وبعد أن ردّ جيفريز في تصريحٍ تلفزيوني متهماً ترامب بالعنصرية، نشر الأخير مقطعاً آخر معدلاً بالذكاء الاصطناعي، تظهر فيه أربع نسخ من ترامب وهو يعزف موسيقى مكسيكية خلف جيفريز.

كذلك، هاجمه مناصرو فلسطين ونواب من الحزب الديمقراطي بعد أن نشر فيديو في فبراير/ شباط الماضي بعنوان "ترامب غزة"، يصوّر فيه قطاع غزة كمنتجع ساحلي فخم يتوسطه تمثال ذهبي له، إذ رأى الكثيرون أنه مهين ومثير للاشمئزاز، خصوصاً في ظل الإبادة الإسرائيلية.

مع ذلك، لم يتراجع الرئيس عن استخدام الذكاء الاصطناعي، فبعد قرار شركة كراكر باريل إزالة صورة رجل أبيض مسن من شعارها، نشر ترامب صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره يصافح الرجل الذي يظهر في الشعار القديم.

كذلك نشر مقطعاً مزوّراً يصوّر اعتقال الرئيس السابق باراك أوباما من قبل الشرطة في البيت الأبيض.

"الحقيقة لم تعد مهمة"

في سبتمبر/ أيلول الماضي، نشر ترامب مقطعاً يروّج لمنتج وهمي اسمه "ميدبدز" (Medbeds)، يزعم أنه يشفي مختلف الأمراض، لكنّه عاد وحذفه في وقت لاحق. آنذاك، رفضت السكرتيرة الصحافية في البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحافي التعليق على القضية، مكتفية بالقول إن "الرئيس شاهد الفيديو ونشره".

كذلك، لفتت "نيويورك تايمز" إلى أن ترامب بدا منجذباً في بعض الحالات إلى المحتوى المزيف، فعندما لم يحصل على جائزة نوبل للسلام، رغم مساعيه العلنية للفوز بها، نشر صورة من حساب الحكومة الإسرائيلية تُظهره يتسلم الجائزة وسط تصفيق الحاضرين.

وفي أكتوبر الحالي، وبعد إغلاق الحكومة الفيدرالية بسبب خلاف حول الميزانية، نشر ترامب مقطع فيديو يصوّره مع أعضاء حكومته في عباءات سوداء تشبه ملابس حاصدي الأرواح (Grim Reaper).

صُنع هذا الفيديو بواسطة مجموعة ديلي 3000 ميم تيم، وهو فريق دعاية إلكترونية موالٍ لترامب أنشأه مقدم بودكاست ومرشح سابق للكونغرس هو بريندن ديلي، الذي رفض الرد على أسئلة "نيويورك تايمز"، لكنه كان قد كتب في وقت سابق على منصة إكس خلال حملة ترامب الرئاسية: "الحقيقة لم تعد مهمة، المهم أن يصير منشورك واسع الانتشار".