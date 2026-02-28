ترامب يوجه بوقف استخدام تقنيات "أنثروبيك" في جميع الوكالات الاتحادية

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف فوري لاستخدام تكنولوجيا شركة "أنثروبيك" من قبل جميع الوكالات الاتحادية، مع منح مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر للجهات المعتمدة على منتجاتها، بما في ذلك وزارة الدفاع. - يأتي القرار وسط خلافات بين البنتاغون و"أنثروبيك" حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، حيث تملك الشركة عقوداً بقيمة 200 مليون دولار مع الوزارة. - انتقد السيناتور مارك وارنر قرار ترامب، مشيراً إلى أن الخطوة تثير مخاوف بشأن دوافع قرارات الأمن القومي، سواء كانت تحليلية أو سياسية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه وجه جميع الوكالات الاتحادية إلى وقف استخدام تكنولوجيا شركة أنثروبيك فوراً، مع منح مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر للجهات التي تعتمد على منتجاتها، ومن بينها وزارة الدفاع. وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشال، إنه أمر بـ"التوقف الفوري" عن التعامل مع الشركة، مؤكداً أن إدارته "لا تحتاجها، ولا تريدها، ولن تتعامل معها مجدداً".

ويأتي توجيه ترامب وسط خلاف بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والشركة حول مخاوف تتعلق باستخدام الجيش للذكاء الاصطناعي في الحروب. ولدى الشركة عقود مع البنتاغون بقيمة 200 مليون دولار. ولم يصل قرار ترامب إلى حد التهديدات التي أصدرها البنتاغون، بما في ذلك التلويح بإمكانية اللجوء إلى قانون الإنتاج الدفاعي لفرض الامتثال على "أنثروبيك". وأعلن البنتاغون أنه يفكر في اعتبار الشركة خطراً على سلسلة التوريد، وهو تصنيف كان يُستخدم سابقاً بحق شركات مرتبطة بأعداء أجانب.

لكن ترامب تعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتعاون "أنثروبيك" مع عملية التخارج. وحذر من أنه سيستخدم "كامل سلطة الرئاسة لإجبارهم على الامتثال، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب مدنية وجنائية كبيرة"، إذا لم تساعد الشركة خلال فترة التخارج.

وانتقد السيناتور الأميركي مارك وارنر، وهو ديمقراطي ونائب رئيس اللجنة الخاصة للمخابرات، الإجراء الذي اتخذه ترامب. وأضاف: "توجيه الرئيس بوقف استخدام شركة أميركية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية، إلى جانب الخطاب التحريضي الذي يهاجم تلك الشركة، يثير مخاوف جادة بشأن ما إذا كانت قرارات الأمن القومي مدفوعة بتحليل دقيق أو باعتبارات سياسية".

(رويترز)