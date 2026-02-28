ترامب يوجه بوقف استخدام تقنيات "أنثروبيك" بجميع الوكالات الاتحادية

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف فوري لاستخدام تكنولوجيا شركة "أنثروبيك" من قبل جميع الوكالات الاتحادية، مع منح مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر للجهات المعتمدة على منتجاتها، بما في ذلك وزارة الدفاع. - يأتي القرار وسط خلاف بين البنتاغون و"أنثروبيك" حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، حيث تمتلك الشركة عقوداً بقيمة 200 مليون دولار مع الوزارة، ولم ترد الشركة على طلبات التعليق. - تعهد ترامب باتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تتعاون "أنثروبيك" مع عملية التخارج، محذراً من عواقب مدنية وجنائية كبيرة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه وجه جميع الوكالات الاتحادية إلى وقف استخدام تكنولوجيا شركة "أنثروبيك" فوراً، مع منح مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر للجهات التي تعتمد على منتجاتها، ومن بينها وزارة الدفاع. وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إنه أمر بـ"التوقف الفوري" عن التعامل مع الشركة، مؤكداً أن إدارته "لا تحتاجها ولا تريدها ولن تتعامل معها مجدداً".

ويأتي توجيه ترامب وسط خلاف بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والشركة حول مخاوف تتعلق باستخدام الجيش للذكاء الاصطناعي في الحروب. ولم يرد متحدثون باسم "أنثروبيك" بعد على طلب للتعليق. ولدى الشركة عقود مع البنتاغون بقيمة 200 مليون دولار. ولم يصل قرار ترامب إلى حد التهديدات التي أصدرها البنتاغون، بما في ذلك التلويح بإمكانية اللجوء إلى قانون الإنتاج الدفاعي لفرض الامتثال على "أنثروبك". كما قال البنتاغون إنه يفكر في اعتبار الشركة خطراً على سلسلة التوريد، وهو تصنيف كان يُستخدم سابقاً بحق شركات مرتبطة بأعداء أجانب.

لكن ترامب تعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتعاون "أنثروبيك" مع عملية التخارج. وحذر من أنه سيستخدم "كامل سلطة الرئاسة لإجبارهم على الامتثال، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدنية وجنائية كبيرة"، إذا لم تساعد الشركة خلال فترة التخارج.

وانتقد السناتور الأميركي مارك وارنر، وهو ديمقراطي ونائب رئيس اللجنة الخاصة للمخابرات، الإجراء الذي اتخذه ترامب، وهو جمهوري. وأضاف: "توجيه الرئيس بوقف استخدام شركة أميركية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية، إلى جانب الخطاب التحريضي الذي يهاجم تلك الشركة، يثير مخاوف جادة بشأن ما إذا كانت قرارات الأمن القومي مدفوعة بتحليل دقيق أم باعتبارات سياسية".

(رويترز)