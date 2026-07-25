- في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، ألقى الرئيس ترامب خطابًا ساخرًا استهدف فيه الصحافيين والديمقراطيين والمشاهير، مما أضفى جوًا من الفكاهة والتهكم. - تم توزيع جوائز الرابطة خلال الحفل، حيث حصل مراسلو وول ستريت جورنال على جائزة، وصافح ترامب بعض الصحافيين الذين رفع ضدهم دعاوى قضائية، ووجه انتقادات لاذعة للفائزين. - اختتم ترامب كلمته بمزحة حول الترشح لولاية ثالثة، مرتديًا قبعة "Trump 2028"، مما أثار ضحكات الحضور، مشيرًا إلى نجاح الحفل بعد تأجيله.

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، الذي أُعيدت جدولته بعد إطلاق النار داخل الفندق الذي كان من المقرر أن يستضيف الحفل في شهر إبريل/نيسان الماضي. وسخر ترامب بقسوة في كلمته من بعض الصحافيين، ووجه انتقادات لاذعة لبعض الديمقراطيين والمشاهير ووسائل الإعلام، وأحد أعضاء حكومته.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الانتقادات التي وجهها ترامب للصحافيين والديمقراطيين في كلمته؟ كيف استغل ترامب حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض للسخرية من خصومه السياسيين والإعلاميين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقبل كلمة الرئيس، وُزعت جوائز الرابطة، إذ أعلن الإعلامي وولف بليتزر منح جائزة لمجموعة من مراسلي صحيفة وول ستريت جورنال الذين كتبوا عن علاقة الرئيس ترامب السابقة بالراحل جيفري إبستين، المدان بالاتجار بالجنس، إذ نشروا رسالة موجهة إلى إبستين نُسبت إلى الرئيس ترامب. ورفع الرئيس يده في الهواء وسط ضحكات الحضور، ثم نهض لمصافحة المراسلين الذين رفع ضدهم دعوى قضائية، كما منع المؤسسة من مرافقة الوفد الرئاسي على متن الطائرة الرئاسية. كما صافح ترامب الصحافي تايلر بيجر، مراسل صحيفة نيويورك تايمز في البيت الأبيض، الذي كان واحداً من الصحافيين الذين سعت وزارة العدل إلى التحقيق معهم بسبب نشر معلومات تتعلق بتغطية الطائرة الرئاسية، قبل أن تُسحب المذكرة أول من أمس الخميس.

وعندما صعد ترامب إلى المنصة لإلقاء كلمته، قال: "لم تكن أمسية سهلة، مع كل هذه الجوائز"، مما أثار ضحكات الحضور. ولاحقاً، وفي جزء من كلمته، وجه انتقادات لاذعة لبعض الفائزين بهذه الجوائز.

وتهكم ترامب على عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، من دون الإشارة إلى اسمه، في إطار سخريته من تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، ونعت الرئيس شومر بأنه "فلسطيني"، مستخدماً الوصف نفسه الذي سبق أن استخدمه للسخرية منه مرات عدة. كما استحضر "الشريعة الإسلامية" في كلمته للتهكم على السيناتور الديمقراطي، في إشارة إلى المزاعم التي يرددها الجمهوريون بشأن مساعي المسلمين في أميركا لتطبيق الشريعة الإسلامية. وتأتي الإشارة إلى ممداني لأنه سبق أن قال إنه سيعتقل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة، قبل أن يعلن أن القانون المحلي لا يمنحه السلطة لاعتقاله.

وقال ترامب: "أحد الرجال الذين كان ينبغي أن يكون معنا هنا أصبح مؤيداً للفلسطينيين. كان يؤيد إسرائيل بنسبة 100%. هو تشاك شومر... تشاك الذي يبكي. تذكرون، لقد بكى في المطار بسبب المهاجرين. كانت دموعاً زائفة. لكنه الآن يفخر بأنه فلسطيني بشدة. سأرسل له زياً فلسطينياً جميلاً غداً كي نستقبل بيبي نتنياهو عندما يأتي إلى المدينة الأسبوع المقبل، وأنا متأكد أن العمدة (ممداني) سيحب لقاء بيبي أيضاً. لكن تشاك أراد الانضمام إلينا الليلة، لكنه لم يرد مخالفة القواعد واللوائح الفلسطينية، وبالتأكيد لم يرد مخالفة الشريعة الإسلامية التي تمثل مبادئه الجديدة التي تبناها مؤخراً".

وذكر ترامب أنه "يكره بعض الناس"، قبل أن يوجه تعليقات وهجوماً إلى عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية، من بينهم السيناتور آدم شيف، الذي تهكم على مظهره، كما هاجم النائبة الاشتراكية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والنائب جيري نادلر، والممثلة والإعلامية روزي أودونيل، والإعلامي الساخر جيمي كاميل، الذي حاول سابقاً إيقاف برنامجه.

واستعرض ترامب، خلال العشاء، الموقف الشهير عندما سخر منه الرئيس الأسبق باراك أوباما في حفل عشاء سابق لمراسلي البيت الأبيض خلال فترته الرئاسية، وقال: "شاهدت هذا المقطع آلاف المرات، وأعيد تشغيله لأنهم يعتقدون أنها الأمسية التي قررت فيها الترشح للرئاسة، لكن الأمر لم يكن كذلك".

وهاجم ترامب صحافيين من شبكة "سي أن أن"، من بينهم كايتلان كولينز، ووصفها بأنها جذابة، قبل أن يقول: "هي لا تبتسم أبداً. قلت لها: كايتلان، هل تبتسمين يوماً ما؟ ابتسمي. أنت تشغلين منصباً جيداً، فأنت تعملين في شبكة سي أن أن، شبكة الأخبار المزيفة. يجب أن تكوني سعيدة، لذلك ابتسمي. فقط ابتسمي".

كما هاجم ترامب الجائزة التي منحتها رابطة مراسلي البيت الأبيض لكولينز في وقت سابق من الأمسية عن فئة "التميز في التغطية الإخبارية الرئاسية"، وقال: "إنها جائزة مزيفة. لم يكن يجب أن تحصل عليها أبداً". ومازح الحضور قائلاً إن وزير الصحة روبرت كينيدي الابن دهس بعض الأبقار بنفسه، وإن وجبات "الستيك" المقدمة في الحفل هي من هذه الأبقار.

وفي نهاية كلمته أعلن ترامب مازحا نيته الترشح لولاية رابعة، وأخرج قبعة كتب عليها "ترامب 2028"، وارتداها قائلا: "يسرني أن أعلن، وهذا -سبق صحافي- نيتي الترشح لولاية رابعة كرئيس للولايات المتحدة"، في إشارة إلى الولاية التي فاز بها الرئيس السابق جو بايدن والتي لا يزال ترامب يصر دون دليل على أنها زورت ضده، مضيفا أن الأمر سيكون سهلا وأنه "أصبح بارعا للغاية في الترشح للرئاسة"، مشبهاً الأمر بنجاح إقامة الحفل بعد تأجيله: "تماماً مثل رئاستي. المرة الثانية أفضل. والمرة الثالثة ستكون أفضل"، قبل أن يستدرك: "أنا أمزح فقط".