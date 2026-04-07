ترامب يهدد بسجن صحافيين بسبب تقرير كشف عن فقدان طيار أميركي

- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسجن صحافيين كشفوا معلومات عن فقدان عضو من طاقم مقاتلة "إف 15" بعد إسقاطها فوق إيران، مؤكداً أن إدارته تسعى لتحديد هوية "المسرّب" الذي زوّد وسائل الإعلام بالتفاصيل. - تم إنقاذ الطيار فور تحطم الطائرة، ونُشرت قوات خاصة أميركية لمنع أسر العضو الثاني، الذي أعلن ترامب استعادته لاحقاً، مشيراً إلى أن الكشف عن المعلومات صعّب جهود الإنقاذ. - أكد المتحدث الإيراني فشل عملية الإنقاذ الأميركية، مشيراً إلى استهداف وتدمير طائرات معادية في جنوب أصفهان.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسجن صحافيين كشفوا معلومات عن فقدان عضو ثانٍ من طاقم مقاتلة أميركية من طراز "إف 15" بعد إسقاطها فوق إيران، مؤكداً أن إدارته تعمل على تحديد هوية "المسرّب" الذي زوّد وسائل الإعلام بهذه التفاصيل. وقال ترامب، يوم الاثنين، إنّ الكشف عن هذه المعلومات أدى إلى معرفة وجود عنصر مفقود، مضيفاً: "لم يكن لديهم علم بذلك حتى كشف هذا المسرب المعلومات".

وتم إسقاط المقاتلة فوق إيران يوم الجمعة، مما أثار قلقاً كبيراً في واشنطن من احتمال أن تقوم القوات الإيرانية بأسر عضوي الطاقم واستخدامهما ورقة ضغط في المفاوضات لإنهاء القتال. وتم إنقاذ الطيار فور تحطم الطائرة، ثم نُشرت قوات خاصة أميركية لاحقاً لمنع أسر العضو الثاني من الطاقم، الذي أعلن ترامب استعادته لاحقاً.

وقال ترامب إن الكشف عن إنقاذ الطيار أوضح للقوات الإيرانية أن العضو الثاني من الطاقم لا يزال مفقوداً، وهو ما صعّب جهود الإنقاذ. وأضاف: "لذلك، من كان المسؤول عن ذلك، نعتقد أننا سنتمكن من معرفة ذلك لأننا سنتوجه إلى الشركة الإعلامية التي نشرت التقرير، وسنقول: الأمن القومي، أفصحوا أو اذهبوا إلى السجن". ولم يكشف ترامب عن اسم المؤسسة الإعلامية أو الصحافي الذي كان يشير إليه.

وعند إعلانه إنقاذ الطيار، قال ترامب إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجيش التي ينقذ فيها طيارون أميركيون كل على حدة في عمق أراضي الأعداء"، وتابع: "نجاحنا في تنفيذ هاتين العمليتين، دون مقتل أو إصابة أي أميركي، يثبت تفوقنا الجوي الساحق على الأجواء الإيرانية".

في مقابل ذلك، أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العقيد إبراهيم ذو الفقاري، الأحد، "فشل" عملية إنقاذ الطيار الأميركي وسط إيران بسبب العمليات المشتركة للحرس والجيش وقوات التعبئة الشعبية والأمن، وأضاف أن "القوات الإيرانية تمكنت من استهداف وتدمير طائرات معادية في جنوب أصفهان شملت مروحيتَين من طراز بلاك هوك وطائرة نقل عسكرية من نوع C130".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)