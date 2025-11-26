ترامب يهاجم "نيويورك تايمز" لنشرها مقالاً عن تراجع نشاطه

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، هجوماً لاذعاً على صحيفة "نيويورك تايمز"، واصفاً إياها بـ"عدوة الشعب"، بعد نشرها مقالاً عن تقدّمه في السن، وسَخر من مظهر الصحافية التي أعدّته. وكتب ترامب البالغ 79 عاماً على منصته تروث سوشيال أن الصحيفة هي "خرقة رخيصة" و"عدوة للشعب"، ووصف الصحافية بأنها "قبيحة من الداخل والخارج".

وجاء في نص تدوينته: "نشر مجانين اليسار المتطرف في صحيفة نيويورك تايمز التي ستنهار قريباً مقالاً عنّي بأنني ربما أفقد طاقتي، على الرغم من الحقائق التي تُظهر العكس تماماً. إنهم يعلمون أن هذا خطأ، كما هو الحال مع كل شيء تقريباً يكتبونه عني، بما في ذلك نتائج الانتخابات، سلبية تماماً. هذه "الخرقة" الرخيصة هي حقاً "عدوة للشعب". كاتبة التقرير، كاتي روجرز، المكلفة بكتابة الأشياء السيئة عني فقط، هي مراسلة من الدرجة الثالثة قبيحة، من الداخل والخارج"، بحسب تعبيراته.

ولاحظت الصحافية في "نيويورك تايمز"، في مقال نُشر الثلاثاء، أن عدد الإطلالات العامة للرئيس بين تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني و25 نوفمبر/ تشرين الثاني انخفض بنسبة 39% عما كان عليه في الفترة نفسها من ولايته الأولى (بين 2017 و2021). وأضافت "نيويورك تايمز" أن برنامجه الرسمي اليومي يبدأ في وقت متأخر، إذ يمتد من الظهر إلى الخامسة عصراً، وأنه قلّل عدد رحلاته داخل الولايات المتحدة، لكنه سافر أكثر خارجها.

ويُشدد ترامب، وهو أكبر رئيس أميركي يُنصّب على الإطلاق، على حيويته، ليُميّز نفسه عن سلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي تراجعت طاقته مع نهاية ولايته. وردّت الصحيفة على منشور ترامب ببيان أكدت فيه أن مقالها "دقيق"، معتبرةً أن "الشتائم والإهانات الشخصية لا تُغيّر من ذلك".

(فرانس برس، العربي الجديد)