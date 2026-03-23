ترامب ينشر فيديو يُظهر ستارمر خائفاً من التحدث معه

- نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع فيديو كوميدي يظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في حالة ذعر من مكالمة هاتفية محتملة مع ترامب، ضمن برنامج "ساترداي نايت لايف" البريطاني. - الفيديو يُظهر ستارمر متسائلاً عن صعوبة التحدث مع ترامب، بينما ينصحه وزير الخارجية ديفيد لامي بالصدق حول عدم قدرة بريطانيا على إرسال سفن إلى مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران. - ترامب انتقد ستارمر لعدم دعمه الولايات المتحدة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يوافق ستارمر على استخدام قاعدتين بريطانيتين لأغراض دفاعية محدودة.

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، مقطع فيديو على منصته "تروث سوشال"، عبارة عن مشهد كوميدي تلفزيوني يُظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قلقاً ومحاولاً التهرب من مكالمة هاتفية معه.

عُرض المشهد في الحلقة الأولى من النسخة البريطانية الجديدة لبرنامج "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live)، المقتبس من البرنامج الأميركي الشهير، ويُظهر ستارمر، الذي يؤدي دوره جورج فوريكرز، في حالة من الذعر داخل مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، لمجرد احتمال تلقي اتصال من ترامب.

ويلتفت ستارمر في الفيديو إلى ممثل يؤدي دور وزير الخارجية ديفيد لامي، قائلاً: "ماذا لو صرخ دونالد في وجهي؟" وعندما يرد ترامب على الهاتف، يُغلق ستارمر الخط فوراً، متسائلاً عن سبب صعوبة التحدث إلى "ذلك الرئيس المخيف والرائع". ويقول لامي: "سيدي، كن صادقاً وأخبره بأننا لا نستطيع إرسال المزيد من السفن إلى مضيق هرمز"، الممر الملاحي الاستراتيجي الذي أغلقته إيران منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية عليها. ويرد ستارمر: "أريد فقط أن أبقيه سعيداً يا لامي. أنت لا تفهمه مثلي، بإمكاني تغييره".

Trump posts on UK PM Starmer pic.twitter.com/omrhPPxMX3 — Open Source Intel (@Osint613) March 22, 2026

وكان الرئيس الأميركي قد شنّ هجوماً لاذعاً على ستارمر في بداية الحرب، متهماً إياه بالتقصير في دعم الولايات المتحدة، مضيفاً أنه "غير راضٍ عن المملكة المتحدة"، وساخراً من رئيس الوزراء البريطاني بقوله: "هذا الذي نتعامل معه ليس ونستون تشرشل".

ورفض ستارمر في بادئ الأمر اضطلاع بريطانيا بأي دور في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يوافق لاحقاً على طلب أميركي باستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لأغراض دفاعية "محددة ومحدودة".

(فرانس برس)