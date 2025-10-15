ترامب ينتقد غلاف مجلة تايم: لقد أخفوا شعري وظهر فوق رأسي تاج!

- انتقد دونالد ترامب غلاف مجلة تايم الذي يظهر صورته من زاوية منخفضة، واصفاً إياه بأنه "الأسوأ"، رغم إشادته بمضمون التقرير حول دوره في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة. - استغل حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الصورة لنشر نسخة ساخرة، بينما دعمت وزارة الخارجية الروسية ترامب، منتقدة اختيار الصورة وواصفة إياها بالمنحازة مقارنة بصور جو بايدن. - لم تصدر مجلة تايم تعليقاً رسمياً، بينما أشارت محررة الصور في "ذا غارديان" إلى أن الصورة جيدة فنياً لكنها ليست مرضية لترامب.

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غلاف مجلة تايم الجديد الذي تتصدّره صورته، واصفاً إياه بأنه "الأسوأ على الإطلاق"، رغم إشادته بمضمون التقارير التي تناولت دوره في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت "تايم" قد نشرت عبر منصة إكس، الاثنين الماضي، صورة لغلاف عددها المقبل في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتضمن تقريراً إيجابياً نسبياً عن ترامب، مرفقاً بصورة التقطت له من زاوية منخفضة بينما كانت الشمس خلف رأسه.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

غير أن زاوية التصوير أغضبت الرئيس، إلى حد دفعه للاعتراض عبر حسابه على منصته تروث سوشيال": "مجلة تايم نشرت قصة جيدة عني، لكن الصورة ربما تكون الأسوأ على الإطلاق. لقد أخفوا شعري، وظهر فوق رأسي شيء يشبه تاجاً صغيراً. غريب جداً!". أضاف: "لا أحب التصوير من الأسفل، وهذه الصورة سيئة للغاية وتستحق الاستنكار. ما الذي يفعلونه ولماذا؟".

بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، لم يخفِ دونالد ترامب اهتمامه الشديد بالظهور على أغلفة المجلات، وخاصة "تايم"، والتي ظهر على غلافها أربع مرات العام الماضي. حب الظهور هذا لم يكن خالياً من الجدل، ففي عام 2017 طلبت المجلة من إدارة نوادي الغولف التابعة للرئيس إزالة نسخ مزيفة من أغلفتها تحمل صورته.

أما ملتقط الصورة التي أغضبت الرئيس فهو غرايم سلون، الذي يعمل في وكالة بلومبيرغ، وكان قد أخذها في البيت الأبيض في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول. وأبرزت الزاوية المنخفضة رقبة ترامب وذقنه بشكل غريب، وهو الأمر الذي استغله حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، حيث نشر مكتبه نسخة ساخرة ومشوّهة من الصورة عبر منصة إكس.

وفي موقف غريب، وقفت وزارة الخارجية الروسية إلى جانب ترامب، إذ انتقدت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا الصورة عبر تطبيق تليغرام، ووصفت اختيارها "المُجرّم للذات"، مضيفةً: "إنه لأمر مُذهل: صورة تكشف عمن اختاروها أكثر بكثير مما تكشف عن الشخص الذي فيها. لا يمكن إلا للأشخاص المرضى، المهووسين بالحقد والكراهية، وربما المنحرفين، اختيار مثل هذه الصورة". كما قارنت هذه الصورة بنشر المجلة صوراً "مُجَاملة"، حسب تعبيرها، للرئيس السابق جو بايدن رغم تراجع حالته الصحية، معتبرةً أن هذا التباين يفضح تحيز المجلة.

وفي حين لم تعلّق مجلة تايم حتى الآن على انتقادات ترامب. قالت محررة الصور في النسخة الأسترالية من "ذا غارديان"، كارلي إيرل إن "الصورة نفسها جيدة من الناحية الفنية. لقد اختاروها لأنّهم أرادوا أن يبدو ترامب بطلاً". أكملت: "إن التحديق في شخص ما يُعطي إحساساً بعظمته، ويبدو وجه ترامب في الواقع مُتأملاً وملائكياً إلى حد ما. نادراً ما ترى صوراً لترامب في مثل هذه اللحظة الهادئة".

لكنها نبهت: "لا أحد يُحب أن يُصوَّر من الأسفل، ورغم أن جميع العناصر في الصورة قوية جداً، إلا أن جمالياتها ليست مُرضية بالضرورة"، خاصة بالنسبة لترامب.

ولم تصدر مجلة تايم أي تعليق رسمي حتى الآن على الانتقادات التي وجهها الرئيس.