ترامب يقلّل من تأثير قيود البنتاغون الجديدة على عمل الصحافيين

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أثر القيود التي أعلن البنتاغون عن فرضها، الجمعة، على الصحافيين للحد من قدرتهم على تغطية القضايا العسكرية الأميركية، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.

وردّاً على أسئلة الصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض، أمس الأحد، لحضور حفل تأبين شيرلي كيرك عمّا إذا كان ينبغي للبنتاغون تحديد ما يمكن للصحافيين تغطيته، قال ترامب: "لا، لا أعتقد ذلك"، مضيفاً: "لا شيء يوقف الصحافيين، وأنتم تعلمون ذلك".

وكان البنتاغون قد أعلن الجمعة أنه سيفرض قيوداً جديدة على المراسلين الذين يغطون أخبار وزارة الدفاع التي صار اسمها وزارة الحرب بقرار رئاسي مؤخراً، مع إلزامهم بالتعهد بعدم جمع أو استخدام أي معلومات لم يُصرّح بنشرها رسمياً، وإلّا سيخسرون بطاقات اعتمادهم لتغطية شؤون الجيش الأميركي.

وأكدت الوزارة في المذكرة المكونة من 17 صفحة أنها "لا تزال ملتزمة بالشفافية لتعزيز المساءلة والثقة العامة". لكنّها أضافت أن "المعلومات يجب أن تُوافق عليها جهة مُصرّحة مُختصة بالنشر العام قبل نشرها، حتى لو كانت غير سرية".

وقال الوزير بيت هيغسيث، الذي عيّنه ترامب، في منشور على موقع إكس، الجمعة: "الصحافة لا تدير البنتاغون، بل الشعب هو من يديره. لم يعد يُسمح للصحافة بالتجول في أروقة منشأة آمنة. ارتدِ شارة واتبع القواعد، أو عد إلى منزلك".

وجاء المذكرة الجديدة، بعد قيود سابقة فرضها هيغسيث على الصحافيين في مايو/ أيار الماضي، تحصر حركتهم بمناطق محدّدة داخل مبنى وزارة الدفاع. فيما كان مراسلون المؤسسات الإعلامية يتمتعون عادةً بحرية أكبر في الحركة داخل البنتاغون في عهد الإدارات السابقة.

وانتقد صحافيون ومؤسسات معنية بحرية الصحافة القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الأميركية على عمله، واعتبر رئيس نادي الصحافة الوطني، مايك بالسامو أن "هذا هجوم مباشر على الصحافة المستقلة في المكان الذي تُعدّ فيه الرقابة المستقلة بالغة الأهمية: الجيش الأميركي"، مضيفاً: "إذا كان لا بد من موافقة الحكومة على الأخبار المتعلقة بجيشنا أولاً، فلن يحصل الجمهور على تقارير مستقلة بعد الآن. إنه يحصل فقط على ما يريده المسؤولون. هذا ينبغي أن يُثير قلق كل أميركي".

بدورها، رأت مؤسسة حرية الصحافة أن "هذه السياسة التي تقيد النشر بشكل مسبق تشكل أخطر انتهاك لحريات الصحافة التي يكفلها التعديل الأول من الدستور الأميركي"، مؤكدةً أنه "لا يمكن للحكومة منع الصحافيين من الوصول إلى المعلومات العامة لمجرد ادعائها أنها سرية أو أن نشرها يشكل تهديداً للأمن القومي".

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تعكس علاقة البنتاغون المتوترة مع وسائل الإعلام موقف إدارة ترامب من الصحافة. إذ حدّ البيت الأبيض مراراً من حضور وسائل الإعلام بسبب التغطية التي لا تُعجبه، ورفع الرئيس ترامب دعاوى قضائية ضد العديد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك صحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، بسبب اعتراضه على طريقة تغطيتها لأخباره.