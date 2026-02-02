ترامب يغلق "مركز كينيدي" في واشنطن عامَين

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، الأحد، أنّه يتّجه إلى إغلاق مركز كينيدي (Kennedy Center) للفنون الأدائية في واشنطن لمدة عامَين لإجراء عملية ترميمٍ شاملة، في وقتٍ يواجه فيه المجمع الفني العريق تراجعاً في مبيعات التذاكر وموجة اعتراضاتٍ من فنانين، وبحسب "رويترز"، أوضح ترامب أنّ الإغلاق سيبدأ في 4 يوليو/تموز المقبل تزامناً مع الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.

ومنذ عودته إلى السلطة، دفع ترامب نحو السيطرة الصارمة على المركز الذي كان يُنظر إليه تقليدياً بوصفه مؤسسةً غير حزبية، وهاجم بعض برامجه معتبراً أنّها "مفرطة في خطاب الووك" (woke)، كما أضاف اسمه إلى واجهة المبنى. وكتب على منصته تروث سوشال أنّه توصّل إلى أنّ "أسرع طريقة" لرفع "مركز ترامب كينيدي" إلى أعلى مستويات "النجاح والجمال والفخامة" تتمثّل في وقف النشاطات الترفيهية لما يقارب عامين. وذكر أنّ القرار يبقى مشروطاً بموافقة مجلس الإدارة الذي انتقاه بنفسه بعدما تولّى رئاسته العام الماضي.

وبرّر ترامب خطوته بالقول إنّ الفعاليات الفنية المتنوعة في المبنى، من حفلاتٍ موسيقية وأوبرا ومسرحياتٍ غنائية وعروض باليه وفنون تفاعلية، ستُبطئ أعمال البناء والترميم، ما يجعل الإغلاق المؤقت الكامل ضرورياً. وأضاف أنّ "مركز ترامب كينيدي"، يمكن أن يصبح "من دون شك" أفضل منشأةٍ للفنون الأدائية من نوعها في العالم، معتبراً أنّ "أميركا ستفخر كثيراً" بهذا "المَعلَم الجديد والجميل" لأجيالٍ مقبلة.

ولا تزال حدود "إعادة البناء بالكامل" التي لمح إليها ترامب غير واضحة، لكنّه دأب منذ فترة على وصف المبنى، الذي أُقيم بوصفه نصباً تذكارياً حيّاً للرئيس الراحل جون إف كينيدي وافتُتح عام 1971، بأنّه متهالك ويحتاج إلى "تجميل" شامل.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت سريعاً تكهناتٌ بأن المؤسّسة تنزف مالياً إلى حدّ يصعّب استمرارها في العمل، أو أنّ تصريحات ترامب قد تُفهم على أنّه ينوي هدم المبنى وبناء مركز فنونٍ جديد مكانه. وفي تعليقٍ لافت، كتبت المؤلفة والناشطة ماريا شرايفر، وهي من عائلة كينيدي، على منصة إكس، أنّ المركز "يعاني لأنه لا أحد يريد تقديم عروضه هناك بعد الآن"، مضيفةً أنّ "الجميع يُلغي".

ومنذ إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتنصيب ترامب رئيساً له، ألغت أسماء فنية بارزة مشاركاتها في المركز، من بينها المسرحية الغنائية "هاميلتون" (Hamilton)، والسوبرانو رينيه فليمنغ، والملحن فيليب غلاس، فيما أعلنت "أوبرا واشنطن الوطنية" (Washington National Opera) أخيراً أنّها ستغادر مقرّها في مركز كينيدي الذي احتضنها منذ افتتاحه قبل أكثر من 50 عاماً.

وأشار معترضون إلى إضافة اسم ترامب إلى المؤسسة وواجهتها، بينما لفت آخرون إلى ضغوط لوجستية أو مالية. فقد وصف عازف البانجو الشهير بيلا فليك الأجواء في المركز بأنها أصبحت "مشحونة وسياسية"، معلناً انسحابه من حفلاته مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية.

وفي السياق نفسه، أفادت تقارير بأن تغيير اسم المركز، وهو مشروع أُنشئ بقرارٍ من الكونغرس، لم يحصل على الموافقات التشريعية المطلوبة من المشرّعين الأميركيين، كما شهدت المؤسسة اضطراباً وظيفياً، إذ أُعلن في 16 يناير/كانون الثاني عن تعيين كيفن كوتش نائباً أول للتخطيط/البرمجة الفنية، لكنه استقال بعد أيام، وفق "إن بي آر".

مالياً، واجهت أوبرا واشنطن الوطنية تحديات كثيرة؛ إذ أدى نفور الجمهور والمانحين من التوجه الجديد للمركز إلى انخفاض حاد في مبيعات التذاكر، فتراجعت اشتراكات الأوبرا بنسبة 15% في الأشهر الأولى من سيطرة ترامب، كما أشار مسؤولو الأوبرا إلى أن النموذج التجاري الجديد الذي فرضه المركز، والذي يتطلب تمويل الإنتاجات بالكامل مسبقاً، يتعارض مع طبيعة عمل شركات الأوبرا التي تعتمد عادةً على المساعدات والتبرعات التي يجرى تحصيلها بمرور الوقت. وصرحت المديرة الفنية للأوبرا فرانشيسكا زامبيلو بأن سياسات الإدارة الجديدة "حطمت" ثقة المانحين، ما جعل البقاء في المركز مستحيلاً مالياً وفنياً.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، استضاف ترامب حفل جوائز مركز كينيدي السنوي، لكن مشاهدة الحفل تلفزيونياً تراجعت إلى مستوى قياسي، بانخفاضٍ قدره 25% مقارنةً بعام 2024، وفق بيانات "نيلسن".