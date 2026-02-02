ترامب يغلق "مركز كينيدي" في واشنطن عامَين

نجوم وفن
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
02 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 11:45 (توقيت القدس)
قام بتغيير اسمه إلى "مركز ترامب كينيدي"، 17 يناير 2026 (إريكا دينوف/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إغلاق مركز كينيدي للفنون الأدائية لمدة عامين لإجراء ترميم شامل، بدءاً من 4 يوليو، بهدف رفع مستوى المركز، معتبراً أن الفعاليات الفنية ستُبطئ أعمال الترميم.
- شهد المركز تغييرات جذرية منذ تولي ترامب رئاسته، بما في ذلك إضافة اسمه إلى واجهة المبنى، مما أثار اعتراضات وأدى إلى انسحاب فنانين بارزين مثل "هاميلتون" ورينيه فليمنغ.
- واجهت أوبرا واشنطن الوطنية تحديات مالية كبيرة، مع انخفاض مبيعات التذاكر واشتراكات الأوبرا بنسبة 15%، بسبب النموذج التجاري الجديد الذي يتطلب تمويل الإنتاجات مسبقاً.

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، الأحد، أنّه يتّجه إلى إغلاق مركز كينيدي (Kennedy Center) للفنون الأدائية في واشنطن لمدة عامَين لإجراء عملية ترميمٍ شاملة، في وقتٍ يواجه فيه المجمع الفني العريق تراجعاً في مبيعات التذاكر وموجة اعتراضاتٍ من فنانين، وبحسب "رويترز"، أوضح ترامب أنّ الإغلاق سيبدأ في 4 يوليو/تموز المقبل تزامناً مع الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.

ومنذ عودته إلى السلطة، دفع ترامب نحو السيطرة الصارمة على المركز الذي كان يُنظر إليه تقليدياً بوصفه مؤسسةً غير حزبية، وهاجم بعض برامجه معتبراً أنّها "مفرطة في خطاب الووك" (woke)، كما أضاف اسمه إلى واجهة المبنى. وكتب على منصته تروث سوشال أنّه توصّل إلى أنّ "أسرع طريقة" لرفع "مركز ترامب كينيدي" إلى أعلى مستويات "النجاح والجمال والفخامة" تتمثّل في وقف النشاطات الترفيهية لما يقارب عامين. وذكر أنّ القرار يبقى مشروطاً بموافقة مجلس الإدارة الذي انتقاه بنفسه بعدما تولّى رئاسته العام الماضي.

وبرّر ترامب خطوته بالقول إنّ الفعاليات الفنية المتنوعة في المبنى، من حفلاتٍ موسيقية وأوبرا ومسرحياتٍ غنائية وعروض باليه وفنون تفاعلية، ستُبطئ أعمال البناء والترميم، ما يجعل الإغلاق المؤقت الكامل ضرورياً. وأضاف أنّ "مركز ترامب كينيدي"، يمكن أن يصبح "من دون شك" أفضل منشأةٍ للفنون الأدائية من نوعها في العالم، معتبراً أنّ "أميركا ستفخر كثيراً" بهذا "المَعلَم الجديد والجميل" لأجيالٍ مقبلة.

ولا تزال حدود "إعادة البناء بالكامل" التي لمح إليها ترامب غير واضحة، لكنّه دأب منذ فترة على وصف المبنى، الذي أُقيم بوصفه نصباً تذكارياً حيّاً للرئيس الراحل جون إف كينيدي وافتُتح عام 1971، بأنّه متهالك ويحتاج إلى "تجميل" شامل.

من عروض عام 2025 (أوبرا واشنطن الوطنية/ فيسبوك)
نجوم وفن
التحديثات الحية

أوبرا واشنطن الوطنية... عقاب فنّي لإدارة ترامب

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت سريعاً تكهناتٌ بأن المؤسّسة تنزف مالياً إلى حدّ يصعّب استمرارها في العمل، أو أنّ تصريحات ترامب قد تُفهم على أنّه ينوي هدم المبنى وبناء مركز فنونٍ جديد مكانه. وفي تعليقٍ لافت، كتبت المؤلفة والناشطة ماريا شرايفر، وهي من عائلة كينيدي، على منصة إكس، أنّ المركز "يعاني لأنه لا أحد يريد تقديم عروضه هناك بعد الآن"، مضيفةً أنّ "الجميع يُلغي".

ومنذ إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتنصيب ترامب رئيساً له، ألغت أسماء فنية بارزة مشاركاتها في المركز، من بينها المسرحية الغنائية "هاميلتون" (Hamilton)، والسوبرانو رينيه فليمنغ، والملحن فيليب غلاس، فيما أعلنت "أوبرا واشنطن الوطنية" (Washington National Opera) أخيراً أنّها ستغادر مقرّها في مركز كينيدي الذي احتضنها منذ افتتاحه قبل أكثر من 50 عاماً.

وأشار معترضون إلى إضافة اسم ترامب إلى المؤسسة وواجهتها، بينما لفت آخرون إلى ضغوط لوجستية أو مالية. فقد وصف عازف البانجو الشهير بيلا فليك الأجواء في المركز بأنها أصبحت "مشحونة وسياسية"، معلناً انسحابه من حفلاته مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية.

وفي السياق نفسه، أفادت تقارير بأن تغيير اسم المركز، وهو مشروع أُنشئ بقرارٍ من الكونغرس، لم يحصل على الموافقات التشريعية المطلوبة من المشرّعين الأميركيين، كما شهدت المؤسسة اضطراباً وظيفياً، إذ أُعلن في 16 يناير/كانون الثاني عن تعيين كيفن كوتش نائباً أول للتخطيط/البرمجة الفنية، لكنه استقال بعد أيام، وفق "إن بي آر".

مالياً، واجهت أوبرا واشنطن الوطنية تحديات كثيرة؛ إذ أدى نفور الجمهور والمانحين من التوجه الجديد للمركز إلى انخفاض حاد في مبيعات التذاكر، فتراجعت اشتراكات الأوبرا بنسبة 15% في الأشهر الأولى من سيطرة ترامب، كما أشار مسؤولو الأوبرا إلى أن النموذج التجاري الجديد الذي فرضه المركز، والذي يتطلب تمويل الإنتاجات بالكامل مسبقاً، يتعارض مع طبيعة عمل شركات الأوبرا التي تعتمد عادةً على المساعدات والتبرعات التي يجرى تحصيلها بمرور الوقت. وصرحت المديرة الفنية للأوبرا فرانشيسكا زامبيلو بأن سياسات الإدارة الجديدة "حطمت" ثقة المانحين، ما جعل البقاء في المركز مستحيلاً مالياً وفنياً.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، استضاف ترامب حفل جوائز مركز كينيدي السنوي، لكن مشاهدة الحفل تلفزيونياً تراجعت إلى مستوى قياسي، بانخفاضٍ قدره 25% مقارنةً بعام 2024، وفق بيانات "نيلسن".

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
"حلفاء في المنفى": التصوير وسيلة بقاء (مهرجان روتردام)
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

3 أفلام عربية في مهرجان روتردام الدولي الـ55

التحديثات الحية
موسيقى
مباشر

"ليلة غرامي الساخنة"... 5 جوائز للامار ورسائل سياسية

سيدة مكفوفة (Getty)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

مرايا الذكاء الاصطناعي... عيون رقمية ترى المكفوفين