شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مع نشره عشرات نظريات المؤامرة وصوراً ساخرة فظّة تهاجم خصومه. وفي غضون ثلاث ساعات فقط، نشر ترامب أكثر من 50 منشوراً، أعاد فيها بشكل شبه حصري مشاركة مقاطع فيديو ولقطات شاشة من حسابات مؤيدين له، بالإضافة إلى صور ساخرة مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

ووصف منشوران الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما بأنه "خائن" و"قوة شيطانية". ودعا آخرون إلى اعتقال أوباما وغيره من منتقدي ترامب. واتهم أحد المنشورات المعاد نشرها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، بالتقصير في التحقيق في وجود صلة بين أوباما والتحقيق في استخدام وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، خادم بريد إلكتروني خاصاً.

ودَعَت العديد من منشورات ترامب إلى مقاضاة تود بلانش، وهو محامي دفاع جنائي سابق لترامب عُيّن قائماً بأعمال المدعي العام الأميركي، ويُقال إنه يعمل على تسريع التحقيقات مع منتقدي ترامب. وكرّرت منشورات أخرى ادعاء ترامب أن انتخابات عام 2020 سُرقت منه، بما في ذلك مزاعم ملفقة بأن مصنّعي آلات التصويت بدّلوا بطاقات الاقتراع التي أُدلي بها لمصلحته إلى الفائز الحقيقي، الديمقراطي جو بايدن. وجاء في أحدها: "كانت وكالة الاستخبارات المركزية تعلم ما تستطيع هذه الآلات فعله، لكنها تجاهلت الأمر للسيطرة على نتائج الانتخابات".

وتأتي هذه الحملة، التي شنها ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، فيما يواجه الرئيس مسألة التكاليف الاقتصادية للحرب مع إيران في الداخل، وكان في طريقه الثلاثاء إلى قمة في الصين مع رئيسها شي جين بينغ، وسط تزايد التدقيق العام في صحة الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً، ووسط نقاش متجدّد حول "قدرات ترامب العقلية".

وفي استطلاع رأي أجرته "واشنطن بوست" و"إيه بي سي نيوز" و"إيبسوس" أخيراً، قال 59% من المشاركين إنهم يعتقدون أن ترامب يفتقر إلى القدرة العقلية لقيادة البلاد، بينما قال 55% إنه غير لائق بدنياً. ويصر ترامب، وهو أكبر رئيس منتخب على الإطلاق، على أنه يتمتع بصحة ممتازة، وأعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس سيخضع لفحص طبي وفحص أسنان في 26 مايو/ أيار في المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد، قرب واشنطن.

وستكون هذه الزيارة الثالثة من نوعها منذ عودته إلى البيت الأبيض في غضون عام ونصف عام. وفي مقابلة مع شبكة "سي أن أن" أمس الثلاثاء، قال كومي: "لا يبدو بخير بالنسبة إلي، وأنا أعلم أن هذا يبدو كأنه انتقاد سياسي. يبدو أن الرجل يعاني شيئاً ما"، مضيفاً أن المنشورات "الهوسية التي نشرت في منتصف الليل بدت ضرباً من الجنون". وتابع: "تبدو كأنك فقدت صوابك يا صديقي".

(فرانس برس، العربي الجديد)