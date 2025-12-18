ترامب يستخدم "ممشى الرؤساء المشاهير" لتصفية حساباته مع أسلافه

- أضاف ترامب لوحات تذكارية جديدة في البيت الأبيض، تركز على الرؤساء السابقين مثل بايدن وأوباما وبوش، مع انتقادات حادة للديمقراطيين وإشادة بالجمهوريين. - تنتقد اللوحات بايدن بوصفه أسوأ رئيس، وتحمله مسؤولية التضخم والإخفاقات الأمنية، وتنتقد أوباما لسياساته الاقتصادية والخارجية، بينما تنتقد بوش لحروبه والأزمة المالية. - تشيد اللوحات برونالد ريغان كرمز محافظ، وتبرز إنجازات ترامب مثل خفض الضرائب وهزيمة داعش، وتزعم فوزه بانتخابات 2024، معلنة بداية "العصر الذهبي لأميركا".

أضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوحاتٍ تذكارية جديدة إلى ما يُعرف بـ "ممشى الرؤساء المشاهير" (Presidential Walk of Fame) في البيت الأبيض، وُضِعت أسفل صور رؤساء الولايات المتحدة الأميركية الخمسة والأربعين، مع تركيزٍ لافت على استهداف الرؤساء السابقين جو بايدن وباراك أوباما وجورج دبليو بوش.

يقع الممشى على المسار المباشر الذي يربط مقرّ إقامة الرئيس بالمكتب البيضاوي، ما يتيح لترامب استعراضه أمام الضيوف وكبار الشخصيات. ويحمل الآن ما وصفه ترامب بأنه "أوصاف للرؤساء السابقين، الجيدين منهم والسيئين، ومن هم في الوسط".

وتظهر صور الرؤساء وقد أُضيفت تحتها لوحات تفسيرية جديدة ضمن "ممرّ الرؤساء المشاهير" في رواق البيت الأبيض. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الإضافات "أوصاف بليغة لكل رئيس"، وأن "العديد منها كُتب مباشرةً من قِبل الرئيس نفسه".

تتضمّن اللوحات التي كُشِف عنها حديثاً هجماتٍ حادّة على قادة ديمقراطيين، بينهم بايدن وأوباما وجيمي كارتر، مقابل الإشادة برؤساء جمهوريين مثل رونالد ريغان وريتشارد نيكسون.

وتصف لوحتان مخصّصتان لبايدن، وُضِعتا أسفل صورة تتضمّن قلم التوقيع الآلي (Autopen)، بأنه "بفارق كبير أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية"، وتزعمان أنه تولّى المنصب "نتيجةً لأكثر انتخابات فساداً شهدتها البلاد". كما تُحمّله اللوحتان مسؤولية التضخّم، والإخفاق في أمن الحدود، والانسحاب الأميركي من أفغانستان، إلى جانب نزاعات خارجية. وتقول إحدى اللوحات: "كان جو بايدن، الملقب بـ (النعسان) و(المخادع)، خاضعاً لسيطرة مستشاريه من اليسار الراديكالي"، وينتهي بعبارة: "سيُعاد انتخاب الرئيس ترامب بأغلبية ساحقة، وسينقذ أميركا!".

أما اللوحات أسفل صورة أوباما فتتّهمه بإضعاف الاقتصاد الأميركي والسياسة الخارجية، وتنتقد قانون الرعاية الصحية (Affordable Care Act)، والاتفاق النووي مع إيران، واتفاق باريس للمناخ. وتزعم إحدى اللوحات أنه "شلّ الشركات الصغيرة بقيود تنظيمية خانقة وبيروقراطية بيئية"، كما تتهمه بالتجسّس على حملة دونالد ترامب الرئاسية عام 2016 والترويج لما سمّته "خدعة روسيا، روسيا، روسيا". وتضيف أن خليفته المختارة هيلاري كلينتون "خسرت الرئاسة لاحقاً أمام دونالد ترامب".

أما لوحة جورج دبليو بوش، وعلى الرغم من لهجتها الأقل شخصية، فتنتقد سجله الحربي بالقول: "بدأ حروباً كان يجب ألا تحدث في أفغانستان والعراق"، كما تشير إلى الأزمة المالية لعام 2008 في سنته الأخيرة في المنصب.

في المقابل، تشيد لوحة ريغان به بوصفه رمزاً محافظاً "فاز بالحرب الباردة، وأعاد بناء الجيش، واستعاد الثقة الوطنية والروح والإرادة". وتذكر اللوحة أن ريغان كان "معجباً بالرئيس دونالد ترامب قبل وقتٍ طويل من ترشحه التاريخي للبيت الأبيض"، وتضيف: "وبالمثل، كان الرئيس ترامب معجباً به".

وتحت صورة للرئيس جيمي كارتر، الذي توفّي في ديسمبر/كانون الأول 2024، تركّز اللوحة على الأزمات الاقتصادية خلال فترته، بما في ذلك "ارتفاع التضخّم والبطالة وصعود (مؤشّر البؤس)"، إضافةً إلى أزمة الرهائن في إيران والغزو السوفييتي لأفغانستان. غير أن النص يختتم بنبرة إيجابية، مشيراً إلى أن "كثيرين يرون أن الرئيس كارتر كان أنجح بعد رئاسته مما كان خلالها، وقدّم أشياء رائعة للإنسانية".

وتستعرض لوحات ترامب نفسه في الممشى صفته بما هو رئيسٍ من خارج المؤسسة السياسية وسجله في السياسات. وتذكر أنه عام 2016 أصبح أول شخص يُنتخب رئيساً من دون خبرة سياسية أو عسكرية سابقة، بعد فوزه على 16 منافساً جمهورياً ثم هزيمته هيلاري كلينتون عبر قلب ولاياتٍ محورية مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن.

وتنسب اللوحات إلى إدارته خفض الضرائب، وتقليص القيود التنظيمية، وتوسيع القدرات العسكرية، وإنهاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وهزيمة تنظيم داعش، وإطلاق عملية "Warp Speed" خلال جائحة كوفيد-19، إلى جانب "اتفاقيات أبراهام"، والانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني واتفاق باريس للمناخ. وتزعم لوحة مخصّصة للفترة الرئاسية الثانية لترامب أنه فاز بانتخابات 2024 "بانتصار تاريخي" حصد فيه 312 صوتاً في المجمع الانتخابي، ليصبح أول رئيس يخدم فترتين غير متتاليتين منذ 132 عاماً. وتعلن اللوحة بداية "العصر الذهبي لأميركا"، مع الإشارة إلى جهودٍ مبكرة لإنهاء نزاعات خارجية، وخفض التضخّم، وتأمين الحدود، وجذب الاستثمارات، إضافةً إلى فرض رسوم جمركية جديدة، وزيادة مساهمات الناتو، ومشروع دفاع صاروخي يُعرف باسم "القبة الذهبية"، وبناء قاعة ترامب الرئاسية في البيت الأبيض.

من المتوقّع أن يبقى الممشى على هذه الحال طوال مدة ولاية ترامب، غير أن مصيره بعد خروجه من الرئاسة يظلّ غير محسوم.