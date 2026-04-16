- يدافع دونالد ترامب عن استهلاكه للمشروبات الغازية الدايت بادعاء أنها تقتل الخلايا السرطانية، مما أثار تحذيرات الأطباء من عدم صحة هذا الادعاء. - معظم المشروبات الغازية الدايت تحتوي على الأسبارتام، الذي صنفته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان كمادة قد تكون مسرطنة، مع وجود أدلة محدودة على ارتباطه بالسرطان. - دراسة فرنسية واسعة النطاق أشارت إلى ارتباط الأسبارتام بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 15%، لكن لم تثبت علاقة سببية مباشرة، ولا يوجد دليل علمي على أن المشروبات الغازية الدايت تعالج السرطان.

يدافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن استهلاكه للمشروبات الغازية الدايت بالادعاء بأنها قد تساعد في الوقاية من السرطان وتقتل الخلايا السرطانية، وفقاً لتصريحات أدلى بها مؤخراً رئيس مراكز خدمات الرعاية الطبية الأميركية، محمد أوز، في مقابلة بودكاست مع دونالد ترامب الابن. وقد دفعت هذه التصريحات الأطباء إلى التحذير من كذب هذا الادعاء.

وقال أوز في حلقة البودكاست إن "والدك يزعم أن المشروبات الغازية الدايت مفيدة له لأنها تقتل العشب، إذا سُكبت عليه، وبالتالي، لا بد أنها تقتل الخلايا السرطانية داخل الجسم". كذلك حكى أوز أنه "كنا على متن الطائرة الرئاسية الأميركية قبل أيام، ودخلتُ عليه لأنه أراد التحدث في أمرٍ ما، فوجدتُ مشروباً غازياً بنكهة البرتقال على مكتبه. كان لديه فانتا على المكتب. فقلتُ له: 'هل تمزح؟' فبدأ يبتسم ابتسامة خجولة، وقال: "كما تعلم، هذا المشروب مفيد لي، فهو يقتل الخلايا السرطانية"". أوز، جراح القلب والصدر والشخصية التلفزيونية والذي يترأس حالياً مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الصحية (CMS)، أضاف أن ترامب مازحه قائلاً بأن "فانتا"، لا يمكن أن تكون ضارة لأنها "معصورة طازجة".

وردّ دونالد ترامب الابن مدافعاً عن هذه الأفكار ملمّحاً إلى أن عادات والده قد تكون صحيحة بحسبه، فقال: "لكن ربما يكون محقاً في شيء ما. لأنني سأقول هذا: أعرف الكثير من الرجال الذين يقتربون من الثمانين، لكن قليلاً منهم من يمتلك مستوى طاقته وذاكرته وقدرته على التحمل".

ومعظم المشروبات الغازية الدايت محلاة بالأسبارتام، وهو محلٍّ صناعي منخفض السعرات الحرارية، أحلى من السكر بحوالي 200 مرة. صنّفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان الأسبارتام على أنه "مادة قد تكون مسرطنة للإنسان". ويستند هذا التصنيف إلى أدلة محدودة تشير إلى وجود صلة محتملة بالسرطان، وخاصة سرطان الكبد، لدى البشر، بالإضافة إلى نتائج محدودة من الدراسات على الحيوانات. هذا يعني أنه توجد أدلة على وجود صلة، لكنها لا تزال ضعيفة.

وفي عام 2022، أجريت دراسة جامعية واسعة النطاق في فرنسا، شملت أكثر من مائة ألف مشارك، فحصت العلاقة بين المحليات الصناعية وخطر الإصابة بالسرطان. وأشارت النتائج إلى أن الأسبارتام مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 15%. مع ذلك، لم تثبت الدراسة وجود علاقة سببية مباشرة، وقد تتأثر النتائج بعوامل أخرى مثل سلوك المشاركين، أو متغيرات دخيلة، أو الصدفة.

لكن بالرغم من أن العلم لم يثبت بشكل قاطع وجود صلة بين المحليات الصناعية في المشروبات الغازية الدايت والسرطان، إلا أنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن المشروبات الغازية الدايت تعالج السرطان أو تمنعه، كما يزعم ترامب مروّجًا معلومات صحية زائفة.