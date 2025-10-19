ترامب يرد على الاحتجاجات بفيديوهات بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها ملكاً

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقاطع فيديو وُلّدت بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهره ملكاً، وذلك رداً على الاحتجاجات التي دعت إليها حركة "لا للملوك" وسادت أنحاء الولايات المتحدة الأميركية أمس السبت ضد سياساته. وفي أحد مقاطع الفيديو، الذي نشره ترامب نفسه على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، الرئيس الأميركي المثير للجدل قائداً لطائرة حربية تحمل عبارة "الملك ترامب"، وفي المقطع تلقي الطائرة شيئاً بنياً يشبه البراز على المتظاهرين المحتشدين في مدينة تبدو وكأنها نيويورك.

وفي فيديو آخر، كان قد نشره نائب الرئيس جي دي فانس على منصة "بلوسكاي"، يظهر الرئيس الأميركي المولّد بالذكاء الاصطناعي وهو يستخدم عناصر ملكية لتزيين نفسه، بما يشمل تاجاً ورداءً وسيفاً، بينما يركع سياسيون أمامه، مثل الديمقراطية نانسي بيلوسي.

ترامب يسخر من المحتجين

كانت المنشورات التي بثها ترامب بمثابة رد واضح على شعار "لا للملوك" الخاص بالاحتجاجات التي شارك فيها ما يقرب من 7 ملايين شخص، أمس السبت في أكثر من 2700 مدينة وبلدة في جميع الولايات الخمسين بالولايات المتحدة الأميركية، في ما وصفه المنظمون بأنه "أكبر يوم احتجاج في تاريخ الولايات المتحدة الحديث". ورفع المتظاهرون لافتات ترفض توسيع سلطات ترامب، كُتب عليها "لا للفاشية"، و"دولتنا صغيرة لتموت الآن"، و"قاوم"، وردّدوا "لا فاشية في الولايات المتحدة"، و"قاوموا الاستبداد"، كذلك رفعوا صوراً تطالب بمحاكمة ترامب ومسؤولين في حكومته.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)