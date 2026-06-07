ترامب يدفع نحو عيادات يديرها الذكاء الاصطناعي

- تسعى إدارة ترامب لتوسيع دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مما قد يسمح لروبوتات الدردشة بتشخيص الأمراض ووصف العلاجات بحد أدنى من الإشراف البشري، رغم المخاوف من زيادة الأخطاء الطبية. - تدعم الإدارة برامج تجريبية مثيرة للجدل، مثل تجديد الوصفات الطبية فوراً في ولاية يوتا، وتقديم جوائز بحثية لتطوير برامج ذكاء اصطناعي تفاعلية، مع خطط لتوفير أنظمة الذكاء الاصطناعي لجميع المستفيدين من الرعاية الصحية. - تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لقراءة السجلات الطبية، رغم تحذيرات الأطباء من مخاطر التشخيص الخاطئ وعدم دقة النصائح الطبية.

تمضي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تهيئة الطريق أمام دور أوسع لتقنية الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الصحي، في رؤية قد تجعل روبوتات الدردشة قادرة على تشخيص الأمراض ووصف العلاجات، مع حدّ أدنى من الإشراف البشري أو من دونه أحياناً. غير أن هذا التوجه يثير قلق أطباء وخبراء يحذرون من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية قد يفاقم الأخطاء والمخاطر بدلاً من حلّها.

حالياً، تلتزم روبوتات الدردشة الطبية في الولايات المتحدة بإخلاءات مسؤولية تؤكد أنها لا تمارس الطب، وأن الذكاء الاصطناعي المستقل لا يحظى بموافقة الجهات التنظيمية لتشخيص المرضى أو علاجهم. لكن إدارة ترامب تسعى لإعادة رسم هذه الحدود، عبر الدفع نحو منح الذكاء الاصطناعي دوراً أوسع وأكثر استقلالية داخل القطاع الصحي.

إيمي غليسون، القائمة بأعمال مدير إدارة كفاءة الحكومة، الوزارة المثيرة للجدل التي كان يديرها إيلون ماسك، كلّفها ترامب مهمة إدخال الذكاء الاصطناعي إلى نظام الرعاية الصحية بصفتها مستشارة لوزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور. ودعم حلفاء ترامب برنامجاً تجريبياً مثيراً للجدل في ولاية يوتا، يسمح لروبوتات الدردشة بتجديد الوصفات الطبية فوراً.

حالياً يشرف بشرٌ على قرارات روبوت الدردشة، لكنْ هناك خططٌ لجعل البرنامج يعمل بشكلٍ مستقل تماماً. كذلك تعتزم إدارة ترامب تقديم أكثر من 50 مليون دولار أميركي جوائز بحثية لمطوري برامج الذكاء الاصطناعي التفاعلية القادرة على الرد على مكالمة من شخص يعاني أعراض نوبة قلبية. وفي إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنشأ المسؤولون مساراً تنظيمياً سريعاً لتكنولوجيا الصحة الرقمية، بما في ذلك روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء. ويتيح برنامج آخر لنظام "ميديكيد" للرعاية الطبية للفقراء تغطية تكاليف تطبيقات الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأول مرة. ومدير مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الصحية، محمد أوز، الذي عيّنه ترامب أيضاً، صرّح في مؤتمر صناعي عُقد في مارس/ آذار بأن مسؤولي الوكالة يجرون محادثات لتوفير أنظمة الذكاء الاصطناعي لجميع المستفيدين بحلول نهاية هذا العام، مشيراً إلى نقص الأطباء في المناطق الريفية.

وهذا بينما تستثمر شركات التكنولوجيا، مثل "غوغل" و"أوبن إيه آي"، عشرات الملايين من الدولارات في أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على قراءة السجلات الطبية وتوجيه المرضى بشأن كيفية التصرف بناءً على هذه المعلومات.

لكن يرى الكثير من الأطباء أن دخول روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الرعاية الطبية سيضيف سلسلة من المشاكل الجديدة إلى نظام مثقل أصلاً بالأعباء، بما في ذلك التشخيص الخاطئ. وتعاني روبوتات الدردشة أخطاءً وعدم دقة في أثناء تقديم النصائح الطبية، وهو ما يخالف قوانين الترخيص الطبي. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن رئيس قسم الطب في جامعة كاليفورنيا، روبرت واشتر، أنه "في مرحلة ما، سنصل إلى حالات نمنح فيها الذكاء الاصطناعي ثقةً لا يستحقها، وسيتعرض الناس للأذى، وقد يُقتلون".