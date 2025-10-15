ترامب يدافع عن قيود جديدة على الصحافيين داخل البنتاغون

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن سياسةٍ جديدة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تتعلّق بتصاريح الصحافة، وتفرض قيوداً على ما يمكن للصحافيين المعتمدين نشره، وعلى أماكن تحرّكهم داخل مبنى الوزارة. وأعرب ترامب في واشنطن عن قلقه من "أن يسير بعض الجنرالات الكبار برفقة الصحافيين الذين يوجّهون إليهم أسئلة، لأنّ أيّ خطأ يمكن أن يكون مأساويّاً".

وطُلب من الصحافيين، حتى الساعة الخامسة مساءً (21:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الثلاثاء الموافقة على الإرشادات الجديدة التي تُلزمهم بعدم الحصول على أو نشر أيّ موادّ غير مصرح بها، وإلّا فسيُسحب اعتمادهم الصحافي. ووفقاً لموقع ذا هيل الأميركي، فإنّ جميع وسائل الإعلام التي تغطي البنتاغون بانتظام، باستثناء وسيلةٍ واحدة، مهدّدة بفقدان اعتمادها بدءاً من اليوم الأربعاء.

وقبيل انتهاء المهلة، أعلنت عدة وسائل إعلام أميركية كبرى، من بينها "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"ذي أتلانتيك"، أنّها لن توقّع على السياسة المعدّلة، معتبرةً أنّها تنتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يضمن حرية التعبير. كما رفضت شبكاتٌ تلفزيونية كبرى، مثل "سي بي إس نيوز" و"إيه بي سي نيوز" و"سي أن أن" و"أن بي سي نيوز"، التوقيع على الوثيقة، وكذلك فعلت وسائل إعلام محافظة مثل "فوكس نيوز" و"نيوزماكس".

وأشارت رابطة صحافة البنتاغون، التي تمثّل الصحافيين المعتمدين لتغطية أنشطة الوزارة، في بيانٍ نقلته وسائل إعلام أميركية، إلى أنّ القواعد المحدثة "تبدو مصمّمة لتكميم الصحافة الحرة وقد تعرّضنا للملاحقة لمجرّد قيامنا بعملنا". من جهته، أوضح وزير الدفاع بيت هيغسيث في منشورٍ على منصّة إكس، الاثنين، أنّ القواعد الجديدة تطلب فقط "ألّا تتجوّل الصحافة بحرّية، وأن ترتدي شاراتٍ واضحة، وألّا يُسمح للصحافة المعتمدة بالتحريض على أعمالٍ غير قانونية".

(أسوشييتد برس)