- حذف ترامب صورة مثيرة للجدل تُظهره كشخصية السيد المسيح بعد موجة غضب من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك المحافظين الذين اعتبروها تجديفاً. - انتقد ترامب البابا لاوون الرابع عشر، واصفاً إياه بـ"المتساهل مع الجريمة"، بينما ردّ البابا بأنه لا يخشى إدارة ترامب ويواصل التعبير عن رسالة الإنجيل. - طالب مؤيدو ترامب بحذف الصورة، معتبرين أنها تجديف واستغلال للإيمان، مشيرين إلى أن التواضع كان سيكون أكثر فائدة للرئيس.

حذف حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال" صورةً تجسّده كشخصية تُشبه السيد المسيح. وفي وقت متأخر من مساء الأحد، نشر ترامب صورةً، يبدو أنها مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، يظهر فيها مرتدياً زيّ السيد المسيح ويُشفي رجلاً مريضاً، بينما يُشاهده أطباء وعسكريون في حالة خشوع، مع وجود علم الولايات المتحدة ونسور صلعاء وتمثال الحرية وطائرات مقاتلة في الخلفية. لكنه حذفها بعدما أثارت موجة غضب من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك بين بعض المحافظين، الذين اعتبروها تجديفاً.

وجاءت الرسمة بعد أقل من ساعة من منشور منفصل للرئيس الأميركي انتقد فيه البابا لاوون الرابع عشر، أول بابا أميركي، لإدانته مراراً الحرب على إيران لأنها أدّت إلى "عنف عبثي ولا إنساني". ووصف ترامب البابا بأنه "متساهل مع الجريمة" و"كارثي في ​​السياسة الخارجية". وردّ البابا، اليوم الاثنين، قائلاً إنه "لا يخشى" إدارة ترامب أو "التعبير بصوت عالٍ عن رسالة الإنجيل، وهو ما أعتقد أنني جئت لأجله".

وحذّف ترامب الرسمة بعدما اعترض العديد من كبار مؤيدي الرئيس الأميركي على استخدام صورة المسيح وطالبوا الرئيس بحذفها. فعلّقت المؤثرة المحافظة رايلي غينز على "إكس" صباح اليوم الاثنين: "بصراحة، لا أفهم لماذا نشر هذا. هل يبحث عن ردة فعل؟ هل يعتقد هذا حقاً؟ في كلتا الحالتين، هناك أمران صحيحان: 1) قليل من التواضع كان سينفعه كثيراً، 2) لا يُستهزأ بالله". وغرّد المذيع في "فوكس نيوز" اليمينية جوي جونز أن "هذه الصورة سخيفة للغاية. لا أتظاهر بالغضب أو أُبالغ في ردة فعلي، أعتقد أن جميع السياسيين نرجسيون بطبيعتهم. لكن يا صديقي، من الأفضل تجنب الأخطاء غير المقصودة!".

ووصفت الناشطة السياسية المحافظة بريلين هوليهاندا الصورة بأنها "تجديف فظيع. الإيمان ليس مجرد أداة. لستَ بحاجة لتصوير نفسك كمنقذ، فسجلك يتحدث عن نفسه. الإله نفسه الذي أنقذ حياة ترامب من تلك الرصاصة أرسل ابنه يسوع ليموت من أجل خطايانا. لقد مات من أجل ترامب كما مات من أجلك ومن أجلي". وغرّد المذيع اليميني مايكل نولز: "أفترض أن أحدهم قد أخبره بالفعل، لكن من واجب الرئيس، روحياً وسياسياً، حذف الصورة، بغض النظر عن النية".