- اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح للتضليل، مشيراً إلى ثلاث حالات تضليلية، منها تصوير هجوم كاذب على حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" وتزوير صور لمسيرة دعم للزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي. - أشار ترامب إلى أن وسائل الإعلام الغربية تتعاون مع إيران لنشر أخبار زائفة، مما أدى إلى توتر مع اللجنة الفيدرالية للاتصالات التي هددت بسحب تراخيص محطات البث. - تشهد مواقع التواصل الاجتماعي طفرة في المحتوى المفبرك والمزيّف، مما يصعب على المستخدمين التمييز بين الحقيقة والخيال.

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي "سلاحاً للتضليل" من أجل "تشويه دعم واشنطن ونجاحاتها في الحرب". وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، أمس الأحد، إن "الذكاء الاصطناعي قد يكون خطيراً للغاية، وعلينا أن نكون حذرين جداً في التعامل معه".

وذكر ترامب، أمس، ثلاث حالات قال إن إيران استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي لتضليل الرأي العام. وكتب على منصته "تروث سوشال" أن إيران عرضت "قوارب مسيرة انتحارية" غير موجودة. لكن وكالة رويترز تحقّقت من صور ملتقطة في ميناء البصرة العراقي، ووجدت أنها تظهر قوارب إيرانية محملة بالمتفجرات تهاجم ناقلتي وقود على ما يبدو، وهو حادث أودى بحياة فرد واحد على الأقل من الطاقم.

وقال ترامب إن إيران استخدمت الذكاء الاصطناعي لتصوير هجوم ناجح على حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" بصورة كاذبة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بالفعل أن الجيش استهدف حاملة الطائرات، كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنها تعرضت لـ"أضرار كبيرة"، وأنها "خرجت من الخدمة العملياتية حالياً"، إلا أن وسائل الإعلام الغربية لم تتناقل هذا الخبر على نطاق واسع.

وقال ترامب أيضاً إن الصور التي تظهر 250 ألف إيراني في مسيرة لدعم الزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي "من صنع الذكاء الاصطناعي بالكامل"، وأن التجمع "لم يحدث قط". لكن رغم عدم تأكيد رقم "250 ألفاً"، فقد خرجت تظاهرات عدة مؤيدة للحكومة في إيران منذ اندلاع الحرب، ونشرت مؤسسات إعلامية كثيرة صوراً إخبارية تُظِهر حشوداً في طهران بعد اختيار خامنئي زعيماً أعلى.

وفي منشور "تروث سوشال" اتّهم ترامب وسائل الإعلام الغربية من دون دليل "بالتنسيق الوثيق" مع إيران لنشر "أخبار زائفة" منشأة بالذكاء الاصطناعي. هذا وسط توتر متجدد بين اللجنة الفيدرالية للاتصالات والشبكات الإعلامية الأميركية، بعد انتقاد ترامب التغطية الإعلامية لحرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وهدّد رئيس اللجنة، بريندان كار، يوم السبت، بسحب تراخيص محطات البث التي لا "تصحّح مسارها" بحسبه.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران ومواقع التواصل الاجتماعي تشهد طفرة في المحتوى المفبرك والمزيّف، ومن أطراف عدة، بما يفوق جهود صحافيي ومنصات مكافحة التضليل. ويشتكي الباحثون والمدقّقون والمستخدمون من كثرة انتشار المحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي على الخصوص. وبحسب الخبراء، تتخطى كمية المحتوى المولّد هذه المرة الصراعات السابقة، وبشكل يجعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عاجزين تقريباً عن التمييز بين الحقيقة والخيال.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)