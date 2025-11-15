ترامب يتجه لمقاضاة "بي بي سي" وطلب مليارات تعويضاً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأسبوع المقبل بعد اعتذار الهيئة لكنها رفضت تعويضه عن نسختها المعدلة من خطاب ألقاه عام 2021 وبثه برنامج "بانوراما". وفي حديث للصحافيين على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة، قال ترامب: "سنقاضيهم بمبلغ يراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار، ربما في وقت ما من الأسبوع المقبل". واعتذرت "بي بي سي" لكنها قالت إنها ترفض دفع تعويض مالي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الهيئة قولها إن تعديل الخطاب كان "خطأً في الحكم"، لكنها رفضت مطالبه بالتعويض، وذلك بعد أن هدد محامو ترامب بمقاضاة "بي بي سي" للحصول على تعويض بمليار دولار، ما لم يُنشَر إلغاء واعتذار.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الهيئة "خدعت الجمهور" بشأن التعديل، الذي جعل الأمر يبدو كما لو أنه يحث الناس صراحة على مهاجمة مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير/ كانون الثاني 2021. وبشكل منفصل، قال ترامب لقناة "جي بي نيوز" في مقابلة أذيعت يوم السبت إنه يشعر "بالالتزام" لاتخاذ إجراء قانوني ضد هيئة الإذاعة البريطانية. وتابع: "لا أتطلع إلى رفع دعاوى قضائية، لكن أعتقد أن لدي التزاماً للقيام بذلك". وأضاف: "كان هذا فظيعاً للغاية. إذا لم تفعل ذلك، فلن تمنع حدوث ذلك مرة أخرى مع أشخاص آخرين".

وقال متحدث باسم "بي بي سي" إن رئيس الهيئة سمير شاه، بعث برسالة شخصية إلى البيت الأبيض للاعتذار عن التعديل في الخطاب، وكتب محامو الهيئة إلى الفريق القانوني للرئيس. وأضاف المتحدث: "بينما تأسف (بي بي سي) بشدة للطريقة التي حُرِّر بها مقطع الفيديو، فإننا نختلف بشدة على أن هناك أساساً لادعاء التشهير".

وأدت فضيحة برنامج "بانوراما" إلى استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في هيئة الإذاعة البريطانية، هما المدير العام تيم ديفي، ومديرة الأخبار ديبورا تورنيس.

(أسوشييتد برس)