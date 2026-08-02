- أطلقت شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب خدمة "تروث إيه بي آي" التي تتيح للمشتركين الوصول الفوري إلى منشورات "تروث سوشال"، بتكلفة تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً، مما أثار انتقادات لاستغلال المنصب الرئاسي. - تُثير الخدمة الجدل بسبب منحها ميزة غير عادلة للمستثمرين في الأسواق المالية، حيث يمكنهم الاطلاع على منشورات مؤثرة قبل الآخرين، مما دفع عضوان من مجلس الشيوخ للمطالبة بالتحقيق في قانونيتها. - رغم تراجع أسهم الشركة، تسعى لتنويع دخلها عبر "تروث إيه بي آي"، وارتفع سهمها بنسبة 5.5% قبيل إطلاق الخدمة.

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب (Trump Media & Technology Group)، خدمة اشتراك جديدة تتيح للمشتركين الوصول الفوري والمبكر إلى منشورات منصة "تروث سوشال" (Truth Social)، في خطوة أثارت انتقادات واسعة واتهامات باستغلال المنصب الرئاسي لتحقيق مكاسب شخصية.

وبدأت الشركة، السبت، تشغيل خدمة "تروث إيه بي آي" (Truth API)، وهي واجهة برمجة تطبيقات (API) توفر للشركات والمؤسسات المالية تدفقاً مباشراً ومرخصاً لمنشورات المنصة في الوقت الفعلي، مقابل اشتراك قد يصل إلى 100 ألف دولار شهرياً.

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وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة كيفن ماكغورن إن الخدمة تستهدف تزويد الشركات بـ"وصول مباشر ومرخص وفوري إلى أكثر منشورات المنصة تأثيراً في الأسواق". وتشبه الخدمة عروضاً مدفوعة تقدمها منصات تواصل اجتماعي أخرى، إلا أن خصوصية "تروث سوشال" تكمن في أن أبرز مستخدميها هو ترامب نفسه، الذي يُعد أيضاً أكبر المساهمين في الشركة المالكة للمنصة، ما يعني أنه قد يستفيد مالياً بصورة مباشرة من الخدمة.

ورغم أن إعلان الشركة لم يذكر ترامب بالاسم، فإن حسابه @realDonaldTrump هو الأكثر تأثيراً على المنصة، إذ يستخدمه بانتظام للإعلان عن قرارات سياسية واقتصادية كبرى قبل نشرها عبر القنوات الرسمية الأخرى. ويبلغ عدد متابعي الحساب نحو 13 مليوناً.

ويرى منتقدون أن الخدمة قد تمنح بعض المستثمرين أفضلية غير عادلة عبر إتاحة الاطلاع على منشورات قد تؤثر في الأسواق المالية قبل الآخرين، ما يثير مخاوف بشأن التلاعب بالسوق والتداول بناءً على معلومات مميزة. وكان ترامب قد استخدم المنصة مراراً للإعلان عن قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية أو الحرب مع إيران، وهي ملفات تؤثر مباشرة في حركة الأسواق.

وجاء إطلاق الخدمة بعد أيام من مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين آدم شيف وإليزابيث وارن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بالتحقيق في مدى قانونية الخدمة الجديدة.

وفي رسالة إلى رئيس الهيئة بول أتكينز، اعتبر السيناتوران أن الخدمة تمثل "إساءة صارخة لاستخدام المنصب الرئاسي لتحقيق منفعة شخصية، بما يضر بالمستثمرين العاديين ونزاهة الأسواق، ويثري وول ستريت وكبار المستثمرين".

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وكان ترامب قد نشر، العام الماضي، أكثر من 100 منشور على "تروث سوشال" في يوم واحد، بالتزامن مع تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف من أن سياساته الاقتصادية قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى ركود.

كما حظيت منشوراته المتعلقة بإيران باهتمام واسع، نظراً إلى تأثيرها المحتمل في أسعار النفط والتضخم، وما قد يترتب عن ذلك من قرارات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وتراجعت أسهم شركة ترامب ميديا بأكثر من 70% منذ تولي ترامب الرئاسة العام الماضي، ما أدى إلى تبخر نحو 6 مليارات دولار من القيمة السوقية للشركة. ورغم هذه الخسائر، أظهرت إقرارات ترامب المالية السنوية أنه حقق أكثر من مليار دولار من الإيرادات خلال العام الماضي من شركاته ومشاريعه المختلفة، بما في ذلك استثمارات مرتبطة بالعملات المشفرة.

وقبيل إطلاق خدمة "تروث إيه بي آي" بيوم واحد، ارتفع سهم ترامب ميديا بنسبة 5.5% ليصل إلى 10.39 دولارات، في وقت تسعى فيه الشركة إلى تنويع مصادر دخلها، بدلاً من الاعتماد بصورة رئيسية على إيرادات الإعلانات.