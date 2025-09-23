- اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحديث دون شاشة قراءة خلال كلمته في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التحدث من القلب يكون أكثر صدقًا، وعلق بأن من يشغل الشاشة في ورطة كبيرة. - في خطابه الطويل الذي تجاوز 55 دقيقة، هاجم ترامب اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين، واعتبره مكافأة على الفظاعات، وزعم أن حركة حماس ترفض عروض السلام لوقف إطلاق النار في غزة. - شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشاكل تقنية أخرى، حيث تعطلت الميكروفونات خلال خطابات رؤساء تركيا وإندونيسيا ورئيس وزراء كندا، وأكد المسؤولون أن العطل كان تقنيًا وليس متعمدًا.

اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحديث في بداية كلمته، خلال النقاش العام في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من دون شاشة القراءة (جهاز التلقين) قائلاً إنها لا تعمل. وفي بداية كلمته، قال إنه سيلقي الكلمة "من دون شاشة القراءة، لأن شاشة القراءة لا تعمل"، وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة لأن أكون هنا معكم"، قائلاً إنه من دون شاشة القراءة "تتحدثون أكثر من القلب"، وتابع ترامب "يمكنني فقط أن أقول إن من يقوم بتشغيل شاشة القراءة هذه في ورطة كبيرة".

خطاب الأمم المتحدة الطويل

تأتي كلمة ترامب في النقاش العام بعد عودته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ كانت آخر كلمة ألقاها هناك في عام 2019 خلال فترة رئاسته الأولى. وخلال كلمته هاجم اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين، واعتبره "مكافأة" على "الفظاعات" بحسب تعبيره، وزعم في خطاب طويل تخطى الـ55 دقيقة أنّ حركة حماس "ترفض عروض السلام المعقولة" لوقف إطلاق النار في غزة.

وليس هذا هو المشكل التقني الوحيد خلال الساعات الأخيرة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ شهد مؤتمر حل الدولتين أمس الاثنين، أعطاباً في الميكروفون عندما حان وقت خطابات رئيسَي تركيا وإندونيسيا ورئيس وزراء كندا. وبينما أثار انقطاع الصوت المفاجئ تكهنات وشبهات حول توقيت العطل، أكد مسؤولون أنه "لا يوجد ما يشير" إلى تدخل متعمد، وأفاد الموظفون الفنيون في الأمم المتحدة بأن مشاكل الميكروفون ناجمة عن "عطل في المعدّات".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)