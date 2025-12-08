ترامب نحو منع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي

08 ديسمبر 2025
دونالد ترامب في الكونغرس، 4 مارس 2025 (ريكي كاريوتي/Getty)
دونالد ترامب في الكونغرس، 4 مارس 2025 (ريكي كاريوتي/Getty)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيسعى لتجريد الولايات من حق تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة. وكتب على منصته تروث سوشال: "يجب أن يكون هناك دليل قواعد واحد فقط إذا أردنا الاستمرار في الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي"، معلناً عن أمر تنفيذي يهدف إلى منع وضع القواعد على مستوى الولايات.

وبذل ترامب جهوداً كبيرة لوضع الولايات المتحدة في صدارة السباق العالمي لبناء أدوات الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها، والتي يُتوقع أن تُحدث تحولاً جذرياً في كل شيء، من طريقة عمل الاقتصاد إلى التكنولوجيا العسكرية. ومع ذلك، يواجه البيت الأبيض مقاومة في الكونغرس حيث يخشى ديمقراطيون عدة وبعض الجمهوريين الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذه التكنولوجيا. ويأتي إعلانه عزمه توقيع أمر تنفيذي لتوحيد تنظيم الذكاء الاصطناعي بعد أن رفض الكونغرس مرتين السماح بتجاوز قوانين الولايات في هذا المجال.

وكتب ترامب في منشوره: "نحن نتفوق على جميع الدول في هذا السباق حتى الآن، لكن هذا التفوق لن يستمر طويلاً إذا شاركت الولايات الخمسون، وكثير منها غير ملتزمة بالقواعد، في وضع اللوائح وعملية الموافقة". وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا! الذكاء الاصطناعي سيُدمّر في مهده! سأصدر هذا الأسبوع أمراً تنفيذياً يعتمد قاعدة واحدة فقط". ومن المرجح أن يثير هذا الأمر مزيداً من المعارضة السياسية والتحديات القانونية.

(فرانس برس)

