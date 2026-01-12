- تشهد إيران عزلة رقمية مستمرة مع انقطاع الإنترنت لأكثر من 84 ساعة وسط احتجاجات واسعة ضد النظام، مما يثير مخاوف حقوقية من تصاعد القمع وانقطاع تدفق المعلومات. - يلجأ الإيرانيون إلى بدائل تقنية لكسر العزلة، مثل إذاعات الموجات القصيرة، وأبراج الاتصالات الحدودية، ومحطات ستارلينك، وتقنيات الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية. - الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعتزم التحدث مع إيلون ماسك لاستعادة الإنترنت في إيران، حيث لعب ماسك دوراً سابقاً في دعم وصول الإيرانيين إلى الإنترنت خلال احتجاجات 2022.

تتواصل العزلة الرقمية في إيران لليوم الرابع على التوالي، بعدما تجاوزت مدة الإغلاق الوطني لخدمة الإنترنت 84 ساعة، وفق ما أفاد مرصد مراقبة الإنترنت "نتبلوكس" اليوم الاثنين. ويأتي الحجب الشامل وسط موجة الاحتجاجات الأوسع ضد النظام الإيراني منذ عام 2022، فيما تتزايد المخاوف الحقوقية من اتساع نطاق القمع مع انقطاع تدفّق المعلومات.

ووفقاً لـ"نتبلوكس"، فإن حالات الإغلاق الشامل للإنترنت في إيران سابقاً أظهرت أن المستخدمين يلجأون إلى مجموعة من البدائل التقنية لكسر العزلة المعلوماتية. وتشير الأبحاث المتراكمة لمرصد مراقبة الإنترنت إلى أربع أدوات رئيسية تستعيد حضورها مع كل انقطاع واسع: إذاعات الموجات القصيرة وHAM التي تتيح تبادل رسائل الطوارئ خارج الشبكات الأرضية، وأبراج الاتصالات في المناطق الحدودية التي تمنح اتصالاً محدوداً عبر شبكات الدول المجاورة، ومحطات ستارلينك التي تعتمد اتصالاً مباشراً بالأقمار الصناعية ولا تخضع للبنية التحتية المحلية، إضافة إلى تقنيات الاتصال المباشر بالهواتف عبر الأقمار الصناعية (Direct-to-Cell) التي تمثّل اتجاهاً متصاعداً لتجاوز الحجب الحكومي في البيئات شديدة الرقابة.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، إنه يعتزم التحدث مع الملياردير إيلون ماسك بشأن استعادة خدمة الإنترنت داخل إيران. وأضاف ترامب متحدثاً للصحافيين: "إنه (ماسك) جيد تماماً في هذا النوع من الأشياء، ولديه شركة جيدة للغاية"، في إشارة إلى "سبايس إكس" التي تُشغّل خدمة الإنترنت الفضائي عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التي سبق استخدامها داخل إيران خلال موجات الاحتجاج السابقة.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من ماسك أو شركة سبايس إكس على تصريحات ترامب.

العلاقة بين ماسك وترامب، التي شهدت تقلبات حادة خلال الأعوام الأخيرة، تعود إلى الضوء مع هذا الملف. فبعدما دعم ماسك حملة ترامب الرئاسية الأولى، قبل أن يقود إجراءات واسعة لتقليص الإنفاق الحكومي، توترت العلاقة خلال العام الماضي إثر معارضة ماسك مشروع قانون ترامب الضريبي، قبل أن تُرمم أخيراً. ورُصد الرجلان يتناولان العشاء هذا الشهر في منتجع "مار آلاغو"، فيما يُتوقع أن يزور وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أحد منشآت "سبايس إكس" في تكساس اليوم الاثنين.

ولعب ماسك دوراً في دعم وصول الإيرانيين إلى الإنترنت خلال احتجاجات 2022 التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الإخلاق، إذ تواصلت إدارة الرئيس جو بايدن معه لتفعيل خدمة ستارلينك.

وتزامناً مع الاحتجاجات الحالية التي بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجاً على ارتفاع الأسعار قبل أن تتوسع، تُقدّر منظمات حقوقية سقوط مئات القتلى. وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها النرويج، إنها وثقت مقتل 490 محتجاً و48 من عناصر الأمن خلال أسبوعين. ولم تُصدر طهران حصيلة رسمية.

ويؤكد خبراء رقابة الإنترنت أن التعتيم الحالي هو من بين الأكثر شمولاً منذ سنوات، وأنه يهدف إلى "خنق المعلومات" ومنع نشر صور وفيديوهات توثّق المواجهات والانتهاكات، ما يجعل المعركة حول إعادة الاتصال بالإنترنت جزءاً مركزياً من المشهد السياسي والأمني في إيران حالياً.