تراك أيباك... راصد اللوبي الإسرائيلي في أميركا

- دور موقع تراك أيباك: يكشف الموقع عن السياسيين الأميركيين الذين يتلقون تمويلًا من أيباك، بهدف إنهاء سيطرة جماعات الضغط الإسرائيلية على الديمقراطية الأميركية وتعزيز سياسة خارجية قائمة على حقوق الإنسان. - تفاصيل التمويل والدعم: ينشر الموقع معلومات عن تبرعات السياسيين الأميركيين المتعلقة بإسرائيل، مثل تومي توبرفيل وكامالا هاريس، ويكشف عن إنفاق جماعات المصالح المؤيدة لإسرائيل أكثر من 230 مليون دولار لدعم ترامب. - تراجع نفوذ اللوبي الإسرائيلي: يعكس تراك أيباك تحول الوعي العام الأميركي بعد الحملة الإسرائيلية على غزة، حيث تواجه أيباك تحديات كبيرة وتفقد نفوذها على الرأي العام.

لا يتوانى موقع تراك أيباك الإلكتروني عن فضح السياسيين الأميركيين الذين يتلقون الأموال من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، أكبر جماعة ضغط إسرائيلية في الولايات المتحدة.

يقول الموقع إنه مبادرة لكشف ومواجهة نفوذ "أيباك" وجماعات الضغط الإسرائيلية، وذلك من خلال توثيق منهجي لمساهماتهم المالية للسياسيين في أميركا. كما يدعم المرشحين الذين يرفضون دعم اللوبي الصهيوني.

يسعى "تراك أيباك" إلى إنهاء سيطرة جماعات الضغط الإسرائيلية على الديمقراطية الأميركية، وكذلك القضاء على نفوذ المال السياسي عموماً. يطالب الموقع بإلزام جماعات الضغط الأجنبية المرتبطة بإسرائيل بالتسجيل لدى وزارة العدل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، كما يدافع عن سياسة خارجية أميركية قائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي.

فضح المستفيدين من "أيباك" بالأرقام

يفضح الموقع علاقات السياسيين الأميركيين مع إسرائيل من خلال نشر ملفات أعضاء الكونغرس من مجلسي النواب والشيوخ مع معلوماتٍ تفصيلية عن تبرعاتهم المتعلقة بإسرائيل، بدءاً من أولئك الذين تلقوا عشرات الآلاف من الدولارات من "أيباك" وجماعات ضغط أخرى مؤيدة للاحتلال تدعم بقوة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، مثل السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل من ولاية ألاباما، وصولاً إلى أولئك الذين تلقوا ملايين الدولارات، مثل المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة، كامالا هاريس.

سيجد القارئ في الموقع قائمة أعضاء الكونغرس، والمرشحين والمسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب الذين تدعمهم أيباك. وقد كشف تحليل الموقع عن إنفاق جماعات المصالح المؤيدة لإسرائيل أكثر من 230 مليون دولار من قبل لصالح ترامب منذ 2020. وتمثّل لجنة "بريزيرف أميركا باك" التابعة للمليارديرة الإسرائيلية الأميركية، ميريام أديلسون، أكبر المنفقين، إذ ضخت أكثر من 215 مليون دولار في الانتخابات الرئاسية الأميركية لدعم ترامب. وأنفق التحالف الجمهوري اليهودي، وهو حليف لـ"أيباك"، أكثر من 14 مليون دولار لدعم ترامب منذ عام 2020.

وتلقى نائب الرئيس، جي دي فانس، أكثر من 167 ألف دولار أميركي تمويلاً لحملته الانتخابية من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. وأنفق الملياردير المؤيد لإسرائيل ومرشد فانس، بيتر ثيل، 15 مليون دولار أميركي لتمويل حملته الانتخابية لمجلس الشيوخ الأميركي في ولاية أوهايو عام 2022. ثيل هو أيضاً أحد مؤسسي "بالانتير"، وهي شركة تحليلات مدعومة من وكالة المخابرات المركزية الأميركية، تُساعد إسرائيل في إعداد "قوائم اغتيال" للفلسطينيين في غزة. في يناير/كانون الثاني 2024، وافقت "بالانتير" على شراكة استراتيجية مع الجيش الإسرائيلي لتزويده بتكنولوجيا تُستخدم في الإبادة الجماعية في غزة.

اللوبي الإسرائيلي يفقد نفوذه

ينقل موقع نيو أراب عن أستاذ الاتصال والخطابة السياسية في جامعة أوريغون، ديفيد فرانك، أن "موقع تراك أيباك يمثّل منصةً شعبيةً لكشف مدى قوة أيباك. أراد مؤسسوه إظهار حجم الأموال التي تُقدّم لكل عضو في الكونغرس. إنهم يسعون إلى جعل هذه الأموال غير مرغوب فيها، حتى أن متلقّي التبرعات الصغيرة سيرغبون في إعادتها"، مضيفاً: "كلما كان التقرير أكثر تفصيلاً حول المتبرعين الأفراد، كلما كشف المزيد عن هويتهم ومصادر تمويل أيباك".

وتشرح أستاذة للعلوم السياسية بكلية ستونهيل، لـ"نيو أراب"، أن "هناك طلباً متزايداً على المعلومات حول تبرعات أيباك للسياسيين، ويعود ذلك أساساً إلى التحول الجذري في الوعي العام عقب الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بعد أحداث 7 أكتوبر".

وتؤكد استطلاعات الرأي الأخيرة تحول الرأي العام الأميركي عن الدعم غير المشروط لإسرائيل. فقد أظهر استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث أن ما يقرب من ستة من كل عشرة مواطنين أميركيين لديهم نظرة سلبية تجاه الحكومة الإسرائيلية.

وتوضح ستونهيل أنه "مع ازدياد وعي الناس بالدعم العسكري والمالي الأميركي لإسرائيل، فإنهم يرغبون بطبيعة الحال في فهم الجهات السياسية الفاعلة التي تشكّل هذه السياسات. وقد زاد الإنفاق الانتخابي الضخم غير المعتاد للجنة أيباك في الدورات الأخيرة من حدة هذا التدقيق". ويؤكد فرانك أن "أيباك في وضعٍ حرج. إنها تُهزم وتفقد نفوذها على الرأي العام الأميركي".