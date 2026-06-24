ترافيس سكوت يطلق نسخة مغربية من قمصان نايكي

- أضاف ترافيس سكوت لمسة مغربية إلى مجموعته "كاكتوس جاك x نايكي توتال 90"، مستوحاة من الثقافة المغربية، وتشمل قميصاً كلاسيكياً وسترة وكنزة بغطاء رأس وقبعة، مع تفاصيل رياضية ورسومات مغربية. - تتزامن هذه الإضافة مع أداء منتخب المغرب في كأس العالم 2026، حيث تعادل مع البرازيل وفاز على اسكتلندا، مما يعزز التفاؤل بين الجماهير قبل مواجهة هايتي. - مشروع "كاكتوس جاك x نايكي" يهدف إلى إحياء أسلوب "توتال 90" من نايكي، بدمج إشارات كرة القدم الوطنية مع عناصر ملابس الشارع.

أضاف مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت ملابس رياضية مغربية إلى مجموعته "كاكتوس جاك x نايكي توتال 90"، بالتزامن مع الحضور الهام لمنتخب أسود الأطلس في كأس العالم 2026، الذي حقق حتى الآن التعادل مع المنتخب البرازيلي والفوز على المنتخب الاسكتلندي.

وتتضمن المجموعة قطعاً عدة مستوحاة من المغرب، منها قميص كلاسيكي، وسترة، وكنزة بغطاء رأس، وقميص، وقبعة بتصميم عتيق. والقطعة الرئيسية هي قميص كاكتوس جاك x نايكي المغربي الكلاسيكي من مجموعة توتال 90، والذي يحمل شعار "نايكي"، وتفاصيل كاكتوس جاك الرياضية، ورسومات مستوحاة من المغرب على الأكمام، بالإضافة إلى العلم المغربي مع شعار توتال 90 على الظهر.

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والنسخة المغربية من ترافيس سكوت جزء من مشروع "كاكتوس جاك x نايكي" الأوسع نطاقاً، الذي يتمحور حول عودة أسلوب "توتال 90 من نايكي"، الذي ارتبط بقوة بفترة الألفية الجديدة. وتمزج المجموعة بين إشارات كرة القدم الوطنية، وعناصر ملابس الشارع، باستخدام القمصان والسترات والكنزات والقبعات لتوليد شعور بالحنين.

وحسم التعادل لقاء القمة المثير بين منتخب المغرب مع نظيره البرازيلي بنتيجة (1ـ1) في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم 2026، واعتُبرت النتيجة إيجابية بالنسبة إلى المنتخب العربي الطامح إلى تأكيد تألقه في النسخة الماضية في قطر 2022. وفي الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، حقق أسود الأطلس أول فوز له في البطولة، بعد التفوق على منتخب اسكتلندا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط. وهذا بينما تسود حالة من التفاؤل بين الجماهير المغربية قبل مواجهة المنتخب الوطني أمام هايتي، اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، في مباراة يُنظر إليها على أنّها فرصة لحسم الصدارة، ومواصلة المسار الإيجابي في البطولة.