تراجع الاعتداءات على الصحافيين التونسيين في أغسطس

- شهد شهر أغسطس/آب 2025 تراجعًا في عدد الاعتداءات على الصحافيين في تونس، حيث سُجلت تسعة اعتداءات مقارنةً بـ19 في يوليو/تموز، ويرتبط هذا الانخفاض بتراجع عدد التظاهرات خلال شهر الإجازات. - تعرض ثمانية صحافيين لاعتداءات متنوعة، منها مضايقات، حجب معلومات، احتجاز تعسفي، واعتداءات لفظية، وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات إدارات إعلامية وأمنيون. - أوصت نقابة الصحافيين بتفعيل الاتفاقية مع وزارة الداخلية ووقف تدخل إدارات المؤسسات الإعلامية في التحرير لضمان استقلالية الصحافة.

وثّقت نقابة الصحافيين التونسيين في تقريرها الشهري، الصادر الاثنين، تراجعاً في عدد الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون في شهر أغسطس/آب الماضي، والتي بلغت تسعة اعتداءات، بالمقارنة مع يوليو/تموز، الذي سُجل خلاله 19 اعتداءً.

وأشارت النقابة إلى أنّ إلى انخفاض عدد الاعتداءات مرتبط بتراجع عدد التظاهرات التي يغطيها الصحافيون خلال هذا الشهر الذى يعتبر شهر الإجازات في تونس.

وقد طاولت الاعتداءات ثمانية صحافيين، وهم ستة ذكور وسيدتان، ويعملون في سبع مؤسسات إعلامية محلية مختلفة. وقد طاولت الصحافيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر آب/أغسطس 2025، ثلاث حالات مضايقة وحالتا حجب معلومات. كما تعرض الصحافيون إلى حالة احتجاز تسعفي، وحالة اعتداء لفظي، وحالة تدخل في إنجاز مادة إعلامية، وحالة منع من العمل. وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات إدارات مؤسسات إعلامية في ثلاث حالات، وأمنيون وإعلاميون في حالتين.

وقد حصلت الاعتداءات بالفضاء الحقيقي في ثماني مناسبات، وبالفضاء الافتراضي في مناسبة وحيدة. أما من الناحية الجغرافية، فقد وقعت خمسة اعتداءات في محافظة تونس العاصمة، وتوزعت البقية على محافظات جندوبة وسوسة وقفصة ومنوبة.

وأصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بعض التوصيات بعد رصد حالات الاعتداء، منها الطلب من وزارة الداخلية تفعيل الاتفاقية الثنائية مع النقابة، وذلك بعد توقف خلية الأزمة عن الاستجابة الفعالة للتبليغات الواردة عليها وغياب مرجع نظر لدى الوزارة للتنسيق مع النقابة. كما أكدت ضرورة إيقاف إدارة المؤسسات الإعلامية التدخل في التحرير واحترام استقلالية غرف التحرير عن الإدارة.