"تراب وسما" عرض تراثي يختتم بفانتازيا أحلام الفلسطينيين

- عرض "تراب وسما" وتجسيد الحياة الفلسطينية: قدمت فرقة أوفستيج عرضًا تراثيًا بعنوان "تراب وسما" في رام الله، مجسدة الحياة الفلسطينية قبل النكبة من خلال مشاهد تعكس التقاليد اليومية وقصة حب تستمر رغم النكبة والانتفاضة. - الرمزية والمقاومة في العرض: تناول العرض رمزية الأرض والحرية من خلال شخصيتي "تراب" و"سما"، مع التركيز على الهوية والتراث الفلسطيني، وتخلله مشاهد تعبر عن المقاومة ورفض الاحتلال. - تأسيس فرقة أوفستيج وتنوع عروضها: تأسست الفرقة عام 2018، وبدأت كفرقة رقص شعبي بأداء حديث، ودمجت التراث الفلسطيني في عروض محلية ودولية، مقدمة 12 لوحة في "تراب وسما" باستخدام الدبكة وحركات تعبيرية.

على خشبة المسرح، وقفت شجرتا زيتون جسّدت بينهما فرقة أوفستيج الحياة الفلسطينية الهادئة قبل النكبة؛ أحدهم يدق القهوة بالمهباش، وهناك من يتعلّم يمسك كتاباً على حصيرة. شيخ بالزي الشعبي وعلى رأسه عقال وكوفية، عجوز على عكازة تسير مع أحفادها، وامرأة تغرز في قطعة قماش حكاية مدينة بتفاصيلها، ونساء بأثوابهن المطرزة تعكس كلّاً منها حياة الساحل والجبل، الشمال والوسط والجنوب، وبين كل هذا تولد قصة حب "تراب وسما"، والتي تبدأ ولا تنتهي مع النكبة والانتفاضة الأولى، بل تستمر، وصوت الراوي الفنان محمد منصور والإعلامية شروق وشحة يصدح بين اللوحات محدثاً الجمهور عن حكاية ما هي إلا عالمهم بلغة أدبية وبعرض فني تراثي بامتياز.

الحفل جاء تحت عنوان "تراب وسما: عرض تراثي بالدبكة الفلسطينية"، وقد قُدّم على مسرح بلدية رام الله، بمناسبة عيد الاستقلال الفلسطيني الذي يصادف 15 نوفمبر/ تشرين الثاني. ويقدم العرض 25 شاباً وشابة من اليافعين، الذين تراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة، بينهم أربعة أطفال. مديرة الفرقة، الفنانة نرمين صافي، تحدّثت عن العرض لـ"العربي الجديد"، إذ قالت: "هو عرض يناقش قصة عشناها كثيراً، التراب يمثل الأرض بجذورها وتمسكنا بها عبر الحفاظ على الهوية والتراث الفلسطيني. أما سما فهي تمثل قضية فلسطين، ولون السما يعكس الحرية التي نتوق إليها في فلسطين".

وخلال عرض الحياة الفلسطينية يبدأ صوت القذائف ليشكّل الحرب الأولى على الفلسطينيين، تتغير الملامح ويتناثر الهدوء وتبدأ لوحات الدبكة بعرض شبابي مع السيف تعبيراً عن القوة والمقاومة ورفض الاحتلال، ثم ينطلق صوت الرواة ليتحدث عن تراب وسما اللاجئين، وتتابع الأحداث وصولاً إلى انطلاق الانتفاضة الأولى بلوحة دبكة على نشيد الانتفاضة الشهير "نحن نار الكفاح" للفنان اللبناني مارسيل خليفة، تليها لوحة دبكة على أغنية "الحق سلاحي وأقاوم" للفنانة اللبنانية جوليا بطرس.

وفي عرض تراب وسما، وخلف 16 راقصاً وراقصة بأزياء فلسطينية بين تراثية وأخرى بلمسات عصرية، تتنوع الصور على الشاشة الكبيرة بين خيام اللاجئين خلال النكبة وسور القدس وباب العامود والمقاومة الفلسطينية والعرس الفلسطيني ومناظر لمدن فلسطينية عدة، فيما يستمر صوت الرواة في الحديث عن يافا المهجرة والساحل الفلسطيني المنهوب و"مفتاح الدار رح يرجع يتعلق عالجدار"، لتبدأ أغنية "البحر الهايج" في تحية خاصة لقطاع غزة.

وقدّمت "أوفستيج" 12 لوحة بين دبكة واستعراض وحركات تعبيرية مع بعض اللمسات العصرية على أنغام اليرغول والشبابة الفلسطينية والأغاني المتنوعة بين التراث الفلسطيني والشامي، ومنها أغانٍ تجسِّد الحب والأمل والإصرار وأغانٍ للفنانة دانا صلاح وزين الأردنية وغيرهم. وتعبّر هذه الأغاني عن حياة النكبة واللجوء مروراً بالتهجير والنزوح، ويبقى وسط كل هذا شاب اسمه تراب وصبية اسمها سما على أمل اللقاء، إلى أن تتوج اللوحات بالعرس الفلسطيني في باب العامود بالقدس بعد 77 عاماً.

وتأسّست "أوفستيج" عام 2018، وهي فرقة رقص شعبي بأداء حديث انطلقت من الأصدقاء المحيطين بعائلة صافي وأبنائها، وبدأت تتوسع ويزداد عدد أعضائها، واكتسبت الشهرة فانطلقت بعروضها المحلية عامي 2020 و2021 في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية. وتتنوع ما تقدّمه الفرقة ليشمل العروض الترفيهية المستوحاة من الشخصيات الكرتونية العالمية بأزيائها المعروفة، كما خلقت فرص عمل للشباب والشابات عبر إدماج التراث الفلسطيني في المناسبات الاجتماعية كالأعراس. ومن بين عروضها البارزة "الأرض إلنا والجذور إلنا" عام 2023 في رام الله، وعرض "الحرائر" ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن عام 2024.