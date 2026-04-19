تحقيق في "The New Arab" يحصد جائزة التحقيق الاستقصائي المتميز

- كشف التحقيق الاستقصائي "الصيادون المالطيون" عن كيفية استغلال صيادين من مالطا للقيود الأوروبية لصيد الطيور المهاجرة في مصر بشكل غير قانوني، محولين مناطق مثل الفيوم وأسوان إلى وجهات مفضلة، مما يهدد التنوع البيولوجي. - استغرق التحقيق 15 شهراً، واعتمد على أدلة ميدانية ومحتوى رقمي، كاشفاً عن شبكة تهريب وتحنيط تعرض الطيور النادرة كرموز في مالطا، مما يبرز خللاً في منظومة الحماية الدولية. - أدى التحقيق إلى استجابة رسمية في مصر، حيث حظرت السلطات الصيد السياحي للطيور في محافظة الوادي الجديد، مما يعكس تأثير العمل الاستقصائي على السياسات البيئية.

فاز التحقيق الاستقصائي "الصيادون المالطيون: كيف جلب الصيادون الأوروبيون الموت والدمار لطيور مصر المهاجرة" (Maltese Falcon Poachers: How European Hunters Endanger Egypt’s Birds)، الذي نشره موقع "ذا نيو آراب" (The New Arab)، بجائزة كيفن كارمودي للتحقيق الاستقصائي المتميز ضمن جوائز جمعية الصحافيين البيئيين للصحافة البيئية. وأعد التحقيق الصحافيان محمود السبكي ووائل الصايغ، بينما أشرف أندريا غليوتي، رئيس قسم التحقيقات في "ذا نيو آراب"، على إنتاجه تحريرياً، وتولّى أنس أمبري البحث وتدقيق المعلومات.

وكشف التحقيق، الذي استغرق إنجازه 15 شهراً، كيف يسافر صيادون من مالطا إلى مصر لصيد الطيور المهاجرة بشكلٍ غير قانوني، مستغلين القيود الصارمة على الصيد داخل أوروبا، ومحوّلين مناطق مثل الفيوم وأسوان إلى وجهاتٍ مفضلةٍ لهذه الأنشطة. كما تتبّع التحقيق شبكةً عابرةً للحدود، تبدأ من مواقع الصيد في مصر، وتمرّ بعمليات تهريب، لتنتهي بعمليات تحنيط تُعرض فيها الطيور النادرة كرموز ذات مكانة في منازل بمالطا.

وأظهر التحقيق، بالاستناد إلى أدلةٍ ميدانيةٍ ومحتوى رقمي، كيف يعمد صيادون إلى توثيق طرائدهم ونشرها، في وقتٍ كشفت فيه مداهمات داخل مالطا عن مجمّداتٍ مليئةٍ بجلود الطيور وجثثها، كثيرٌ منها مرتبط بعمليات صيدٍ في مصر. كما سلّط الضوء على استهداف أنواعٍ مهددةٍ، ضمن أحد أهم مسارات هجرة الطيور في العالم، والذي يمر عبر مصر، ويضم نحو 500 نوعٍ من الطيور المهاجرة والمقيمة. وبيّن التحقيق أن ملايين اليوروهات تُنفق ضمن برامج حماية ممولة من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على هذه الأنواع، في حين تُقوَّض هذه الجهود عملياً عبر صيدها خارج الحدود الأوروبية، ما يكشف خللاً واضحاً في منظومة الحماية الدولية.

وأفضى التحقيق إلى استجابةٍ رسميةٍ في مصر، إذ أعلنت السلطات حظر الصيد السياحي للطيور في محافظة الوادي الجديد، في خطوةٍ تعكس تأثير العمل الاستقصائي على السياسات البيئية.

وأوضح حكّام الجائزة في تعليقهم: "على مدى 15 شهراً، استخدم الفريق مقابلاتٍ سريةً وأدلةً ميدانيةً ومعلوماتٍ مسرّبةً لكشف كيف يقوّض الصيادون الأوروبيون جهود حماية البيئة المموّلة من الاتحاد الأوروبي، من خلال صيد أنواعٍ مثل النسور المصرية والنسور الرمادية والصقور وغيرها من الطيور المهاجرة. ومن خلال التركيز على النظم البيئية المتأثرة بهذه الممارسات، واستعراض آراءٍ من مصر ومالطا، كشف التحقيق عن ثغراتٍ كبيرةٍ في تطبيق القوانين الدولية والحاجة الملحّة إلى تعاون الدول لحماية التنوع البيولوجي ووقف صيد الطيور بهدف استخدامها كمجسمات للعرض.