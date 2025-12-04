أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الخميس بأنّ بروكسل تخطّط لفتح تحقيق جديد في شؤون مكافحة الاحتكار بحق شركة ميتا بلاتفورمز، بسبب إدخالها ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيق واتساب، في خطوة تعكس تزايد التدقيق في كيفية استخدام شركات التكنولوجيا الكبرى للذكاء الاصطناعي التوليدي على منصّاتها واسعة الانتشار.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولَيْن، أنّ المفوّضية الأوروبية كانت تستعد لفتح التحقيق بشأن الطريقة التي دمجت بها الشركة، ومقرّها كاليفورنيا، نظام "ميتا إيه آي" (Meta AI) داخل خدمة المراسلة مطلع هذا العام. وأصبح "ميتا إيه آي"، وهو روبوت دردشة ومساعد افتراضي، جزءاً من واجهة "واتساب" منذ مارس/آذار 2025 في مختلف الأسواق الأوروبية.

وأشارت الشركة في تعليق لـ"رويترز" إلى أنها لم تتلقَّ أي تفاصيل بشأن التحقيق، وأحالت إلى بيان سابق صادر عن "واتساب" يتعلق بالتحقيق الإيطالي، والذي وصَفته الشركة بأنه "لا أساس له". وكانت هيئة المنافسة الإيطالية قد فتحت تحقيقاً في يوليو/تموز الماضي بشأن مزاعم تفيد بأنّ "ميتا" استغلّت قوّتها السوقية عبر دمج أداة ذكاء اصطناعي في "واتساب". وتمّ توسيع التحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني للنظر في ما إذا كانت "ميتا" قد أساءت استغلال هيمنتها بدرجة أكبر عبر منع روبوتات دردشة منافسة من العمل على منصة المراسلة.

ووفق التقرير، من المتوقّع أن تُعلن المفوّضية الأوروبية التحقيق خلال الأيام المقبلة، رغم أنّ توقيت الإعلان قد يخضع للتغيير. كما ذكرت "فايننشال تايمز" أنّ التحقيق سيُجرى وفق القواعد التقليدية لمكافحة الاحتكار، وليس بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو التشريع الأوروبي البارز الذي يُستخدم حالياً في تدقيق خدمات كلاود (Cloud) التابعة لـ"أمازون" و"مايكروسوفت" لاحتمال فرض قيود عليها.