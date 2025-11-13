- فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في محرك بحث غوغل بسبب مخاوف من خفض مرتبة المحتوى التجاري من مواقع وسائل الإعلام الإخبارية، مما يؤثر على ظهور وإيرادات الناشرين. - يُعتبر التعاون بين وسائل الإعلام والشركات ممارسة تجارية شائعة، لكن هناك قلق من أن سياسات غوغل قد تؤدي إلى عدم ظهور المحتوى المدعوم في نتائج البحث. - انتقدت غوغل التحقيق واعتبرته مضللاً، مؤكدة أن سياساتها تهدف لمكافحة المحتوى المزعج وضمان نتائج بحث موثوقة.

فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في محرك بحث غوغل بسبب مخاوف من تعمّد شركة التكنولوجيا الأميركية "خفض مرتبة" المحتوى التجاري من مواقع وسائل الإعلام الإخبارية. وأعلنت الذراع التنفيذية للاتحاد هذه الخطوة بعد أن كشفت عمليات الرصد أن محرّك البحث يقلّل أولوية بعض المحتوى المُنشأ بالتعاون مع مُعلنين ورعاة، لدرجة أنه لم يعد يظهر في قائمة النتائج.

والشراكات بين وسائل الإعلام والشركات التي تبيع سلعاً أو خدمات هي ممارسة تجارية طبيعية حول العالم، بما في ذلك العالم العربي. على سبيل المثال، قد تتعاون إحدى الصحف مع شركة نايكي لتقديم اقتطاعات عبر مقال، لكن هناك أدلة على أن المستخدمين لن يعثروا على هذا المقال بسبب التعديلات المحتملة، موضوع التحقيق من "غوغل".

وصرح مسؤولو المفوضية الأوروبية بأن هذا "الفقدان المحتمل للظهور والإيرادات" غير عادل لأصحاب وسائل الإعلام، وقد يكون نتيجة لسياسة "غوغل" لمكافحة المحتوى المزعج (سبام). وبموجب قواعد قانون السوق الرقمية، الذي ينظّم المنافسة في قطاعات التكنولوجيا، يجب على الشركة الأميركية تطبيق "شروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية للوصول إلى مواقع الناشرين على محرك البحث".

ونقلت صحيفة ذا غارديان عن نائبة الرئيس التنفيذي لسياسات الانتقال النظيفة والعادلة والتنافسية في المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، قلقها من أن "سياسات غوغل لا تسمح بمعاملة ناشري الأخبار بطريقة عادلة ومعقولة وغير تمييزية في نتائج البحث". وأضافت: "سنُجري تحقيقاً لضمان عدم خسارة ناشري الأخبار لإيرادات مهمة في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها القطاع، ولضمان امتثال غوغل لقانون الأسواق الرقمية".

من جانبها، انتقدت "غوغل" تحقيق الاتحاد الأوروبي، واصفةً إياه بأنه "مُضلّل" و"بلا أساس". وقالت في تدوينة: "للأسف، التحقيق الذي أُعلن اليوم في جهودنا لمكافحة المحتوى المزعج مضلّل ويهدد بإلحاق الضرر بملايين المستخدمين الأوروبيين"، "التحقيق بلا أساس: فقد رفضت محكمة ألمانية بالفعل دعوى مماثلة، مقررةً أن سياسة مكافحة المحتوى المزعج لدينا صحيحة ومعقولة ومطبقة بشكل متسق". وأضافت أن السياسة صُممت لبناء "نتائج موثوقة" و"مكافحة أساليب الدفع المُضلّلة" التي "تضعف" نتائج بحث "غوغل".