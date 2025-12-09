تحقيق أوروبي ضد احتكار "غوغل" في استخدام بيانات الذكاء الاصطناعي

- تحقيق الاتحاد الأوروبي في ممارسات "غوغل": يهدف التحقيق إلى تقييم انتهاكات محتملة لقواعد مكافحة الاحتكار من خلال استخدام محتوى الناشرين لتدريب الذكاء الاصطناعي دون تعويض مناسب، مما قد يشوه المنافسة بفرض شروط غير عادلة. - أهمية التنوع الإعلامي: تؤكد تيريزا ريبيرا على أن المجتمع الديمقراطي يعتمد على تنوع وسائل الإعلام والوصول المفتوح للمعلومات، مشيرة إلى أن الابتكارات لا يجب أن تأتي على حساب المبادئ الأساسية. - محاور التحقيق: سيركز التحقيق على استخدام "غوغل" لمقاطع يوتيوب ومحتوى إلكتروني آخر دون تعويض، مما يضع مطوري الذكاء الاصطناعي المنافسين في وضع غير مواتٍ.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق لتقييم ما إذا كانت "غوغل" قد انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار من خلال استخدام محتوى نشرته وسائل إعلام وناشرون آخرون على الإنترنت لتدريب وتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي من دون تعويض مناسب. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن التحقيق سوف ينظر في مخاوف من كون عملاق التكنولوجيا الأميركي قد يُشوّه المنافسة بفرض شروط وأحكام غير عادلة على الناشرين وصنّاع المحتوى، أو بمنحه وصولاً متقدّماً إلى إنتاجهم.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، أن "المجتمع الحر والديمقراطي يعتمد على تنوع وسائل الإعلام، والوصول المفتوح إلى المعلومات، وبيئة إبداعية نابضة بالحياة"، و"يجلب الذكاء الاصطناعي ابتكارات ملحوظة وفوائد عدة للأفراد والشركات في جميع أنحاء أوروبا، لكن هذا التقدم لا يمكن أن يأتي على حساب المبادئ التي تكمن في صميم مجتمعاتنا".

وأوضحت المفوضية، وهي الجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أن التحقيق سيركز على قضيتين. سينظر التحقيق فيما إذا كانت "غوغل" قد استخدمت مقاطع فيديو يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها من دون دفع أجور كافية لصنّاع المحتوى الذين ينشرون المقاطع على الإنترنت، ودون منحهم إمكانية رفض هذا الاستخدام لمحتواهم. وسيبحث التحقيق أيضاً في ما إذا كانت الشركة قد استخدمت محتوىً إلكترونياً من مواقع أخرى، مثل مواقع الصحف، لتقديم خدمات توليدية مُدعمة بالذكاء الاصطناعي، من دون أي تعويض أو إمكانية لإلغاء الاشتراك.

وقال ريبيرا: "نُحقق فيما إذا كانت "غوغل" قد فرضت شروطاً وأحكاماً غير عادلة على الناشرين وصنّاع المحتوى، مُضعِفةً بذلك مُطوري نماذج الذكاء الاصطناعي المُنافسين في وضعٍ غير مُواتٍ، مُخالفةً بذلك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي". ولا يوجد موعد نهائي للجنة لإكمال تحقيقها، وتُواجه الشركة غرامة باهظة إذا أدانها التحقيق.