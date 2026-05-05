تحقيقات حول إدارة ترامب تتصدّر جوائز بوليتزر الأميركية للصحافة

وأعلنت ميلر منح جائزة بوليتزر لفئة الخدمة العامة لصحيفة واشنطن بوست، التي أماطت اللثام عن جهود إدارة ترامب "الفوضوية" لإعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية. وأشارت إلى أن التغطية استكشفت "بتفصيل دقيق" الآثار الإنسانية لخفض الوظائف وعواقبها على البلاد. وتعتبر المراسلة هانا ناتانسون جزءاً من الفريق الفائز بالجائزة، وتردد اسمها كثيراً منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي " إف بي آي " منزلها وأجهزتها.

هيمنت التغطيات المتعلقة بإدارة دونالد ترامب على جوائز بوليتزر الأميركية المرموقة للصحافة التي أُعلن عنها، الاثنين، حيث شنّت لجنة الجائزة هجوماً لاذعاً على محاولات الرئيس الأميركي تقييد حرية الصحافة. وأوضحت مديرة جائزة بوليتزر، مارجوري ميلر، قبيل الإعلان عن الجوائز "نحن ندعم الحوار المدني ونعارض الرقابة". وأضافت "للأسف، لا بد أن نكرر هذا الكلام الآن، في ظل تقييد وصول وسائل الإعلام إلى البيت الأبيض والبنتاغون، وتحدي حرية التعبير في الشوارع، ورفع رئيس الولايات المتحدة دعاوى قضائية بمليارات الدولارات بتهمة التشهير والتحريض ضد العديد من وسائل الإعلام".

وفازت صحيفة نيويورك تايمز بجائزة الصحافة الاستقصائية عن سلسلة كشفت فيها استغلال ترامب "فرص جني المال التي تأتي مع السلطة، وتثري عائلته وحلفاءه". وأبرزت التقارير كيف استفاد حلفاء ترامب وعائلته من العلاقات مع الدول الثرية، إضافةً إلى انخراطهم في قطاع العملات المشفرة. وحازت صحيفة شيكاغو تريبيون جائزة فئة التقارير المحلية لتغطيتها ما وصفته بـ"حصار" عناصر الهجرة الفيدراليين مدينة في الغرب الأوسط، ضمن حملة ترامب على المهاجرين غير النظاميين.

وحصلت جولي ك. براون، مراسلة صحيفة ميامي هيرالد، على تنويه خاص لـ"تقاريرها الرائدة" في عامي 2017 و2018 عن المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين. وأوضحت ميلر أن سلسلة "انحراف العدالة" كشفت كيف حمى المدعون العامون إبستين من توجيه تهم فيدرالية إليه بالاتجار بالجنس عندما أُوقف لأول مرة بتهمة الاعتداء على فتيات.

وفازت صحيفة نيويورك تايمز بجائزة فئة التصوير الصحافي للأخبار العاجلة عن صور ساهر الغرّة "الآسرة والحساسة" التي تُظهر الدمار والمجاعة في غزة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ونالت وكالة رويترز جائزة فئة التغطية الوطنية عن تقاريرها حول استخدام ترامب السلطة التنفيذية ونفوذ مؤيديه "للانتقام من خصومه".

أما وكالة أسوشييتد برس فقد حازت جائزة فئة التغطية الدولية عن تقاريرها بشأن سماح الحكومة الأميركية لشركاتها ببيع تكنولوجيا المراقبة إلى الصين.

وفازت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل بجائزة الصحافة التفسيرية عن سلسلة تقارير كشفت تقليل شركات التأمين من قيمة الممتلكات المتضررة، بعد حرائق غابات لوس أنجليس، وعرقلة جهود إعادة البناء. ونالت وكالة رويترز أيضاً جائزة فئة التغطية المتخصصة عن تحقيقات وصفتها اللجنة بأنها "مبتكرة وكاشفة"، تناولت كيفية تعمّد شركة ميتا تعريض مستخدميها لعمليات احتيال وتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي الجوائز الأدبية، فازت مسرحية "تحرير" للكاتبة بيس وول بجائزة الدراما، بينما ذهبت جائزة التاريخ إلى كتاب "نحن الشعب" للمؤرخة جيل ليبور، ونال جائزة السيرة الذاتية كتاب "فخر ومتعة" للكاتبة أماندا فايل. وتشرف جامعة كولومبيا على جوائز بوليتزر.