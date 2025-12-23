تحطم أول صاروخ فضائي تجاري لـ"إينوسبيس" الكورية الجنوبية

- أطلقت شركة إينوسبيس الكورية الجنوبية صاروخ "هانبيت-نانو" من مركز ألكانتارا الفضائي في البرازيل، في خطوة مهمة للطموحات الفضائية البرازيلية، لكن الإطلاق انتهى بتحطم الصاروخ بعد دقيقتين من الإقلاع بسبب عطل غير محدد. - حمل الصاروخ ثماني حمولات، منها خمسة أقمار اصطناعية، وكان من المفترض أن يضعها في مدار منخفض، ويستخدم الصاروخ ذو المرحلتين محركاً هجيناً بقوة دفع 25 طناً. - تأجل الإطلاق ثلاث مرات بسبب مشاكل تقنية وأحوال جوية غير ملائمة، وقدم الدعم التشغيلي القوات الجوية البرازيلية ووكالة الفضاء البرازيلية.

أعلنت شركة إينوسبيس (Innospace) الكورية الجنوبية لإطلاق الأقمار الصناعية، الاثنين، أنّها نفّذت أول عملية إطلاق صاروخ تجاري من مركز ألكانتارا الفضائي (Alcântara Space Center) في البرازيل، في إنجاز يُعَدّ محطةً مهمّةً للشركة وللطموحات الفضائية البرازيلية، غير أنّه انتهى بتحطّم الصاروخ.

وانطلق صاروخ "هانبيت-نانو" (HANBIT-Nano) عند الساعة 10:13 مساءً بتوقيت البرازيل (01:13 بتوقيت غرينتش)، أي بعد خمسة أيام من الموعد الأصلي المحدَّد للإقلاع. وبعد دقيقتين فقط من الإطلاق، ظهرت في البثّ الداخلي المباشر رسالةٌ تفيد بوقوع "عطل" أثناء الرحلة، قبل توقّف البثّ على الفور.

ووفقاً للقوات الجوية البرازيلية، بدأ الصاروخ مساره العمودي كما كان مخطَّطاً له، لكن مشكلة طرأت خلال الطيران أدّت إلى سقوطه وارتطامه بالأرض. وأضافت أنّ مسؤولين ورجال إطفاء أُرسلوا إلى موقع الحطام ومنطقة الارتطام لتحليل بقايا الصاروخ والآثار الناجمة عن السقوط.

ولوحظت ألسنة اللهب مباشرةً بعد الإقلاع، في حين لم تُقدِّم الشركة مزيداً من التفاصيل حول سبب المشكلة أو مدى خطورتها. وبثّت الشركة عملية الإطلاق مباشرةً على "يوتيوب"، لكنها أوقفت البثّ بعد نحو دقيقة واحدة من الإقلاع.

وحمل"هانبيت-نانو" ثماني حمولاتٍ لزبائن لم يكشف عن أسمائهم، من بينها خمسة أقمارٍ اصطناعية كان من المفترض أن يضعها في مدارٍ منخفضٍ على ارتفاع 300 كيلومتر. ويستخدم الصاروخ ذو المرحلتين محرّكاً هجيناً بقوة دفعٍ تبلغ 25 طناً لتشغيل المرحلة الأولى، بينما تعمل المرحلة الثانية بمحرّكٍ يعمل بالميثان السائل والأكسجين.

وأُجِّل الإطلاق ثلاث مرات منذ الموعد الأصلي الذي حدّدته الشركة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني. تأجّل الإطلاق الأربعاء الماضي، بعد رصد عطلٍ في أحد مكوّنات وحدة التبريد في نظام تغذية مؤكسِد المرحلة الأولى خلال الفحوص النهائية، كما تأجّل مرّة أخرى الجمعة لبضع ساعات، بسبب أوضاع جوية غير ملائمة.

وفي بيان سابق، أوضحت "إينوسبيس" أنّها استبدلت المكوّن المتضرّر على منصة الإطلاق، ما أتاح المضي في مهمّة "سبيسورد" (Spaceward) ضمن نافذة الإطلاق المحدَّدة بين 16 و22 ديسمبر/ كانون الأول. وقدّمت القوات الجوية البرازيلية ووكالة الفضاء البرازيلية دعماً تشغيلياً لعملية الإطلاق بالتنسيق مع هيئات رئيسية أخرى. وفي مارس/ آذار 2023، أطلقت "إينوسبيس" مركبتها التجريبية "هانبيت-تي إل في" (HANBIT-TLV) من المنشأة نفسها في شمال شرق البرازيل، بهدف التحقّق من أداء محرّكها الصاروخي الهجين بقوّة 150 كيلو نيوتن.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)