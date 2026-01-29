تحرّك بريطاني للحد من سيطرة "غوغل" على المحتوى الإخباري

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية اتخاذ إجراءات للحدّ من سيطرة "غوغل" على عمليات البحث عبر الإنترنت الأربعاء، واقترحت السماح للمؤسسات الإعلامية ومواقع الأخبار بمنع الشركة من جمع محتواها واستخدامه في ملخصات نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي (AI Overview) على محرّك بحثها.

وشهدت المؤسسات الإعلامية حول العالم تراجعاً في حركة الزيارات إلى مواقعها، وبالتالي انخفاضاً في إيرادتها، منذ أن أطلقت الشركة ميزة الملخصات بالذكاء الاصطناعي التي تظهر في أعلى نتائج البحث على محرّكها. إذ صار الكثير من المستخدمين يكتفون بقراءتها من دون الذهاب إلى قراءة الأخبار من مصادرها الصحافية الأساسية.

وبحسب تقرير صدر في يناير/كانون الثاني الحالي عن معهد رويترز لدراسة الصحافة، فإن كبار مدراء المؤسسات الإعلامية يخشون من انخفاض حركة الدخول إلى مواقعهم من محركات البحث بنسبة 43% في السنوات الثلاث المقبلة. كما أوضحت بيانات شركة تشارتبيت إلى انخفاض البحث عبر "غوغل" عالمياً بنسبة 33%، وهو ما أثر بشكل أساسي على المحتوى الصحافي المتعلق باللايف ستايل وأخبار المشاهير والسفر أكثر من ذلك الإخباري.

في الوقت الحالي، لا يمكن للمواقع الإخبارية منع استخدام محتواها في إنشاء ملخصات الذكاء الاصطناعي من دون الانسحاب من البحث التقليدي على "غوغل" بسبب قواعد الشركة التي تهيمن على السوق. لكن مقترحات هيئة المنافسة البريطانية قد تقدّم فرصاً أكثر إنصافاً، بحسب صحيفة ذا غارديان، للمؤسسات الإعلامية للتحكم بكيفية استخدام محتواها. وأطلقت الهيئة مشاورة لمدة شهر بهدف السماح للناشرين بمنع استخدام محتواهم لشتغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في محرك بحث غوغل أو لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي خارجه أيضاً.

كذلك، أعلنت الهيئة أن على "غوغل" ترتيب نتائج البحث بشكل عادل من دون إعطاء أولوية لمؤسسات على علاقة تجارية بها ومن دون معاقبة مواقع قد تنتقدها. وفي حين تنفي الشركة منح معاملة خاصةٍ لأحد، يأمل مدراء المؤسسات الإعلامية أن تمنحهم هذه التغييرات قدرة تفاوضية أكبر للحصول على عائدات مالية مقابل استخدام محتواها في ملخصات الذكاء الاصطناعي من الشركة.

ورحّب الرئيس التنفيذي لهيئة رابطة الإعلام الإخباري أوين ميريديث بالخطوات التي اتخذتها الهيئة، معبّراً عن سعادته لإقرارها بأن شركة غوغل "قادرة على استخراج بيانات قيّمة بلا مقابل، وهو ما يضر بالناشرين ويمنحها ميزة غير عادلة أمام المنافسين في قطاع الذكاء الاصطناعي". من جهتها، قالت الشركة إن "أي ضوابط جديدة يجب أن تتجنب الإضرار بالبحث بطريقة تؤدي إلى تجربة مجزأة أو مربكة"، مشيرةً إلى أنها "تعمل على أن تتيح للمواقع الإخبارية الانسحاب من ملخصات الذكاء الاصطناعي".

أداة جديدة من "غوغل"

ونتيجة الضغوط التنظيمية المتزايدة في أكثر من دولة حول العالم، أطلقت "غوغل" مؤخراً أداة جديدة تتيح للمستخدمين اختيار مصادرهم الإخبارية المفضلة لتظهر في أعلى نتائج البحث. تهدف أداة المصادر المفضلة الجديدة إلى إعادة شيءٍ من السيطرة إلى المستخدمين في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدم تفعيل هذه الميزة عبر الدخول إلى صفحة "مصادر" في إعدادات "غوغل"، وإضافة روابط المواقع الإخبارية التي يرغب بأن يحصل على أخبارهم منها. بهذه الطريقة، سيحصل عند بحثه مستقبلاً على "غوغل" على عدد أكبر من النتائج من هذه المواقع تحديداً. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة "غوغل" إظهار مرونة أكبر أمام الجهات التنظيمية والناشرين، عبر منح المستخدمين دوراً أكبر في تحديد مصادرهم الإخبارية.