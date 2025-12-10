تحذير رسمي للمصريين من محاولات لاختراق هواتفهم الذكية

- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
حذّر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر مستخدمي الهواتف الذكية من محاولات لاختراق هذه الأجهزة. وقال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) في بيان، أمس الثلاثاء، إن مصر من بين دول حذرتها شركتي "Google" و"Apple" من موجة جديدة من هجمات سيبرانية متقدمة تستهدف الهواتف الذكية. وجاء في البيان أن التقارير الأولية تشير إلى وجود محاولات اختراق تستغل ثغرات لم يُعلن عنها سابقاً، إضافة إلى استخدام روابط ورسائل خبيثة قد تظهر للمستخدمين وكأنها صادرة من جهات موثوقة، مثل المؤسسات المالية أو شركات الاتصالات أو الخدمات العامة، في محاولة لخداع المستخدم ودفعه إلى الضغط على رابط أو تنزيل ملف ضار.
وشدد على أن تحديث الهاتف والتطبيقات بشكل مستمر يشكل خط الدفاع الأول، إذ تحتوي التحديثات الدورية على إصلاحات أمنية تسد الثغرات التي قد يستغلها المهاجمون. وأوضح البيان أن تفعيل خاصية التحديث التلقائي يعد وسيلة فعالة لحماية الأجهزة من محاولات الاختراق التي تعتمد في الأساس على مفاجأة المستخدم قبل تحديث النظام. كما دعا مستخدمي أجهزة iPhone إلى تفعيل وضع الحماية المتقدم "Lockdown Mode"، وهو خيار أمني صُمم لمواجهة الهجمات المعقدة، بينما نصح مستخدمي أجهزة Android بالاستفادة من إعدادات الحماية المتقدمة المتاحة في أنظمة التشغيل الحديثة.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن كثيراً من الهجمات الإلكترونية في هذه الموجة تعتمد على أساليب الهندسة الاجتماعية، أي خداع المستخدم ودفعه للتفاعل مع محتوى خبيث، سواء كان رسالة غير متوقعة أو رابطاً يبدو طبيعياً أو إشعاراً مزيفاً، يبدو كأنه صادر من جهة رسمية. ودعا البيان إلى الحذر الشديد عند التعامل مع أي رسالة أو رابط غير معتاد، حتى لو بدا التصميم أو الشعار مطابقاً للجهة الأصلية، لأن العديد من الهجمات تعتمد على انتحال الهوية بطريقة يصعب التمييز بينها وبين الرسائل الحقيقية.
كما نصح بمراقبة أي تغيّر غير طبيعي في أداء الهاتف، مثل البطء المفاجئ، أو الارتفاع غير المبرر في استهلاك البيانات، أو ظهور تطبيقات لم يقم المستخدم بتثبيتها. واعتبر هذه التغيرات مؤشرات محتملة على نشاط برمجيات تجسس تعمل في الخلفية. كذلك دعا إلى استخدام متصفحات آمنة وبرامج حظر الإعلانات التي قد تمنع ظهور إعلانات خبيثة تحمل أكواداً ضارة، إضافة إلى تفعيل ميزة التحقق بخطوتين لحماية الحسابات الرقمية الحساسة مثل البريد الإلكتروني وحسابات الخدمات المصرفية. وأفاد الجهاز بأنه يتابع التطورات العالمية المتعلقة بهذه الهجمات بالتنسيق مع الشركات الدولية والجهات المعنية داخل الدولة، لضمان رفع مستوى الحماية للمستخدمين في مصر.
وشهدت الأيام الماضية حالة تأهب واسعة في العديد من دول العالم عقب التحذيرات التي أطلقتها شركتا Google وApple بشأن موجة الهجمات السيبرانية المتقدمة في أكثر من 150 دولة. ووفق التقارير الدولية، فإن هذه الهجمات تعتمد على ثغرات غير معروفة مسبقاً من نوع Zero-Day، وتستخدم تقنيات تجسس طوّرتها جهات لديها موارد كبيرة، من بينها شركات تجسس تجارية مثل Intellexa التي كشفت Google ضلوع أدواتها في بعض الهجمات الأخيرة. وتؤكد الشركات أن الاستهداف لا يقتصر فقط على المسؤولين أو النشطاء أو الصحافيين، بل أصبح واسع النطاق إلى حد يشمل أي مستخدم غير محصّن عبر تحديثات النظام.
ويشير خبراء دوليون إلى أن تصاعد هذه الموجة العالمية من الهجمات يعكس مرحلة جديدة في سوق التجسس الرقمي، حيث أصبح بإمكان جهات غير حكومية امتلاك أدوات اختراق كانت سابقاً حكراً على أجهزة استخبارات دول كبرى. ومع أن بعض الهجمات موجهة بدقة نحو شخصيات محددة، إلا أن توسع رقعتها عالمياً، وانتشارها في أكثر من 150 دولة، يزيد من احتمالات تعرّض المستخدمين العاديين لها إذا لم يلتزموا بأساسيات الحماية الرقمية.