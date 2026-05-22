تتويج التلفزيون العربي بـ9 جوائز في "تيلي أووردز 2026"

فازت شبكة التلفزيون العربي بتسع جوائز في مسابقة "تيلي أووردز 2026" (Telly Awards 2026)، إحدى أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم التميز في الإنتاج التلفزيوني والرقمي والفيديو، وذلك عن مجموعة من الأعمال الوثائقية والاستقصائية والدرامية والمعرفية التي أنتجتها الشبكة ومنصاتها المختلفة.

وتُعد "تيلي أووردز"، التي تأسست عام 1979، من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم الإنتاج التلفزيوني والرقمي عبر مختلف المنصات والشاشات، إذ تستقبل سنوياً أكثر من 13 ألف مشاركة من خمس قارات ومن جميع الولايات الأميركية. وأعلنت إدارة الجائزة نتائج دورتها السابعة والأربعين في 19 مايو/أيار الحالي في نيويورك، مشيرة إلى أن المسابقة تلقت هذا العام نحو 14 ألف مشاركة، وهو العدد الأكبر في تاريخها، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام الماضي، من جهات إنتاج وعلامات تجارية وشركات إعلامية من 55 دولة.

وقالت المديرة التنفيذية لـ"تيلي أووردز"، أماندا نيدهام، إن "الفيديو لم يكن يوماً أكثر تنافساً وإبداعاً وتأثيراً مما هو عليه اليوم"، وأشارت إلى أن المشهد الترفيهي والإعلامي بات يتوزع عبر صيغ متعددة وشاشات مختلفة وميزانيات إنتاج متفاوتة. وتُقيَّم الأعمال المشاركة من قبل مجلس تحكيم يضم أكثر من 250 خبيراً من وكالات الإعلان وشركات الإنتاج والشبكات التلفزيونية الكبرى.

وجاءت حصيلة الجوائز لتؤكد الحضور المتنامي لشبكة التلفزيون العربي على الساحة الإعلامية الدولية، من خلال أعمال تناولت قضايا إنسانية وسياسية وتاريخية ملحّة، وقدّمتها بمعالجات بصرية وسردية رصينة تجمع بين العمق الصحافي والحس الإنساني والالتزام المهني.

وفازت الشبكة بجائزة ذهبية عن فيلم "غزة: شُطبت من السجلات" في فئة "التأثير الاجتماعي". ويقدّم الفيلم شهادة مؤثرة عن عائلات أُبيدت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، من خلال قصص ناجين باتوا آخر الشهود على عائلاتهم، موثقاً آثار الإبادة على العائلات الناجية وتحول الفقد إلى ذاكرة تقاوم المحو.

كما حصدت شبكة التلفزيون العربي خمس جوائز فضية في فئات الصحافة الاستقصائية والدراما والوثائقيات والسياسة والتعليق العام.

وفاز تحقيق "أبو شباب.. ظل للاحتلال في غزة" في فئة "الصحافة الاستقصائية والمصادر المفتوحة". ويتناول التحقيق ظهور مليشيا أبو شباب في غزة والاتهامات الموجهة إليها بنهب المساعدات والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ تتبّع فريق التلفزيون العربي دلائل تورط المليشيا عبر بيانات المصادر المفتوحة وشهادات حصرية من داخل القطاع.

وفي فئة "الدراما والمسلسلات"، فاز مسلسل "يوم وشوي"، أحد أعمال منصة العربي بلس الأصلية، والذي يقدّم حكاية درامية متعددة المنظورات عن عائلة سورية تواجه الفقد والبقاء اليومي، وصولاً إلى لحظة تاريخية مفصلية تعيد تشكيل مصائر الشخصيات.

وفازت السلسلة الوثائقية "جمهورية الزنازين" في فئة "السلسلة الوثائقية"، بعد توثيقها شهادات ناجين من سجن صيدنايا وغيره من معتقلات النظام السوري السابق عقب سقوط عائلة الأسد، كاشفةً جانباً من الجرائم التي بقيت لعقود خلف الجدران بعيداً عن ضوء الإعلام والرأي العام.

كما نال فيلم "السودان: الحرب المنسية – داخل الفاشر" الجائزة الفضية في فئة "السلسلة العامة – أونلاين، البرامج والفقرات". ويوثق الفيلم الواقع المأساوي داخل مدينة الفاشر بعد سقوطها في أيدي قوات الدعم السريع، من خلال شهادات ناجين وضحايا، ورصد انهيار النظام الصحي والنزوح والجوع والحصار.

وفي فئة "السياسة والتعليق العام"، فاز الوثائقي "قصة صعود زهران ممداني" الذي يتتبع صعود ممداني في الانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة نيويورك عام 2025، رابطاً هذه اللحظة بتحولات أوسع في السياسة والاقتصاد الأميركيين.

وحصدت شبكة التلفزيون العربي كذلك ثلاث جوائز برونزية.

وفاز تحقيق "الساحل السوري: وقائع أيام دامية" في فئة "التحقيقات العامة"، موثقاً موجة العنف الطائفي التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار 2025، من خلال شهادات حصرية وأسئلة حول المسؤوليات والأطراف المتورطة، ويُعد من أوائل التحقيقات العربية التي تناولت تلك الأحداث الدامية.

كما فاز برنامج "في الحضارة" بحلقة "الفتنة الكبرى" في فئة "الشرح العام / تبسيط المعرفة"، مقدّماً قراءة تحليلية مبسطة للفتنة الأولى في التاريخ الإسلامي، وما رافقها من تحولات سياسية وعسكرية وفكرية تركت أثراً ممتداً في التاريخ الإسلامي.

وفي فئة "الوثائقي العام"، فاز فيلم "مستشفى الشفاء: قصة صمود" الذي وثّق المأساة المتصاعدة داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصولاً إلى لحظة إعادة افتتاح قسم الطوارئ في سبتمبر/أيلول 2024، بوصفها شهادة على الصمود في وجه الدمار.

وتعكس هذه الجوائز تنوع الإنتاج التحريري والإبداعي في شبكة التلفزيون العربي من التحقيقات الاستقصائية والوثائقيات الميدانية إلى الدراما الأصلية والبرامج المعرفية، كما تؤكد التزام الشبكة بتقديم محتوى عربي قادر على المنافسة عالمياً، ويضع قضايا الإنسان والعدالة والذاكرة في صدارة السرد الإعلامي.

وتتوافر جميع الأعمال الفائزة على تطبيق العربي بلس، منصة البث التابعة لمجموعة فضاءات الإعلامية، والتي أُطلقت بحلّتها الجديدة مطلع العام الحالي لتضم جميع قنوات المجموعة.