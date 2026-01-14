أدرجت منظمة الأمم المتحدة "الأجندة الرقمية 2030" لدولة قطر ضمن موسوعتها العالمية لأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي. وجاء هذا الإدراج بعد تقييم منهجي لمضامين الأجندة الرقمية 2030 وأطرها التنفيذية. واعتبرت الموسوعة الأجندة الرقمية 2030 "نموذجاً متقدماً في التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي، لما تضمنته من ربط مباشر بين التحول الرقمي ورؤية قطر الوطنية 2030، وتأكيد أهمية وصول أثر التكنولوجيا إلى كل الفئات، ودعم الابتكار القائم على المعرفة.

والأجندة الرقمية 2030 خريطة طريق وطنية للتحول الرقمي في قطر، وهي جزء تنفيذي لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وتنطلق الأجندة من ثلاثة مسارات تكنولوجية رئيسية تشمل التواصل الشامل لربط مكونات المجتمع الرقمي، والحوسبة الفائقة لتعزيز كفاءة معالجة البيانات، والأتمتة المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتوسع.

ويستند هذا التقدير الأممي إلى ما تضمنته الأجندة الرقمية 2030 من إطار استراتيجي متكامل يقوم على ست ركائز مترابطة، تشمل تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، وتعزيز كفاءة الحكومة الرقمية، وبناء قدرات وطنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية والبيانات، إلى جانب تحفيز الابتكار الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين مجتمع رقمي واعٍ وقادر على التفاعل مع التحولات المتسارعة. هذا التكامل بين الركائز يساهم في تحويل التحول الرقمي إلى مسار تنموي شامل يدعم الحوكمة ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل، وهو ما ساهم في إدراج الأجندة ضمن أفضل الممارسات العالمية.

وأشادت الأمم المتحدة بالأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر. ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة "تعكس التقدير الدولي للتجربة الوطنية في صياغة منظومة رقمية وطنية شاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى والتنفيذ المؤسسي المتدرج وربط مباشر بين التحول الرقمي والأهداف التنموية طويلة المدى، مما يضع الأجندة الرقمية القطرية كمعيار عالمي للدول الرامية إلى مواءمة التحول الرقمي مع أهداف التنمية المستدامة".