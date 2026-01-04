- التغطية الاسكندنافية: ركزت وسائل الإعلام في الدنمارك والسويد والنرويج على تحليل الغزو الأميركي لفنزويلا من منظور القانون الدولي، مع مخاوف من استغلال القوة الأميركية في مناطق حساسة مثل القطب الشمالي وغرينلاند. - التغطية الأوروبية الغربية: في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تم التركيز على شرعية العملية الأميركية في فنزويلا، مع انتقاد استخدام القوة لتغيير الأنظمة السياسية والمخاطر المحتملة لاستقرار منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية. - التغطية الأميركية: اختلفت التغطية باختلاف الانتماءات السياسية، حيث ركزت بعض الوسائل على التسويق الداخلي للعملية، بينما انتقدت أخرى غياب الإبلاغ المسبق للكونغرس واعتبرت العملية انتهاكاً للإجراءات الدستورية.

شهدت نهاية الأسبوع اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الغربية بالغزو الأميركي لفنزويلا وخطف رئيسها نيكولاس مادورو، إلّا أن التغطية اختلفت اختلافاً كبيراً بين الصحف الاسكندنافية، الأوروبية، والأميركية، سواء من حيث الزوايا التحليلية أو نبرة الخطاب.

التغطية الاسكندنافية... تركيز على القانون الدولي

في الدنمارك، ركزت وسائل الإعلام الكبرى مثل بوليتيكن، بيرلنغسكا، إنفورماسيون، ويكندأفيزن، وهيئة البث العام الدنماركية DR على قراءة الحدث من منظور القانون الدولي وسيادة الدول. اعتبرت الصحف الغزو الأميركي رسالة موجهة إلى دول نصف الكرة الغربي حول استعداد واشنطن لاستخدام القوة لتغيير الأنظمة، مع التركيز على صور مادورو مصفداً، تحذيراً لبقية القادة في أميركا اللاتينية.

ما ميّز تغطية، اليوم الأحد، هو التركيز على منشور من المستشارة الجمهورية كيتي ميلر، إحدى المقربات من إيلون ماسك وزوجة مستشار ترامب سيتفن ميلر، إذ نشرت على منصة إكس خريطة لغرينلاند مغطاة بالعلم الأميركي تحت عبارة "قريباً". اعتبرت الصحافة الدنماركية منشور ميلر بمثابة استفزاز غير مباشر، ما أثار المخاوف بشأن الطموحات الأميركية في القطب الشمالي وغرينلاند، وأدى إلى استنفار غير منسق بين الصحف ومواقع التواصل حول الرسائل المبطنة والضغط المستقبلي على الجزيرة الاستراتيجية. واعتبرت الصحف أن استعراض القوة الأميركي في كاراكاس يثير قلق كوبنهاغن ونوك بشأن احتمالات استغلال واشنطن للجزيرة، مع تحول السياسة الدنماركية من الترقب إلى المواجهة الكلامية المباشرة.

وفي السويد والنرويج، ركّزت صحف مثل داغينسنيهتر وأفتنبوستن وهيئات البث العامة SVT وNRK على الشرعية الدولية، مع انتقاد استخدام القوة لتغيير النظام السياسي في فنزويلا، وربطت الحدث بالسياسة الأميركية تجاه القطب الشمالي وغرينلاند، وذكرت داغينسنيهتر: "الأحداث في فنزويلا تكشف عن استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوة لتحديد مجريات الأمور بعيداً عن أي مساءلة دولية، وهو ما يثير القلق في الدول الاسكندنافية المعنية بمصير أراضيها القطبية".

عموماً، أبرزت التغطية الاسكندنافية أنّ الغزو الأميركي لفنزويلا يمثل اختباراً للأمن الاستراتيجي في مناطق حساسة مثل القطب الشمالي وغرينلاند، إذ أعرب مسؤولون دنماركيون وغرينلانديون عن قلقهم من احتمال استغلال القوة الأميركية لتحقيق أهداف مستقبلية، مؤكدين أن غرينلاند ليست للبيع، كما أثار منشور كيتي ميلر على منصة إكس المخاوف من الرسائل المبطنة لواشنطن، ليصبح تحذيراً رمزياً مهماً.

التغطية الأوروبية الغربية

في بريطانيا، ركزت وسائل الإعلام مثل ذا غارديان وبي بي سي على شرعية العملية وفق القانون الدولي والمخاطر المرتبطة بتصعيد التوترات الإقليمية، مع الإشارة إلى ذريعة مكافحة تهريب المخدرات التي قدمتها الإدارة الأميركية لتبرير الاعتقال، معتبرةً العملية تحمل رسائل استراتيجية للمنطقة.

"ذا غارديان" قالت، اليوم الأحد، إنّ "عملية الولايات المتحدة في فنزويلا تستعرض القوة الأميركية وتعيد تعريف التوازن في نصف الكرة الغربي، بينما القانون الدولي يتعرض لاختبار جدي". وأشارت صحيفة فايننشال تايمز اليوم إلى أن ترامب أعاد صياغة مفهوم التدخل في نصف الكرة الغربي، مستنداً إلى مبادئ شبيهة بـ"عقيدة مونرو"، لتبرير الأعمال الأميركية في فنزويلا، معتبرةً أن واشنطن ترى نفسها مسؤولة عن "ترتيب الأوضاع" في محيطها الجغرافي.

وفي ألمانيا، ركّزت صحف مثل دير شبيغل وفرانكفورتر ألغيماينه زايتونغ ودي فيلت على تداعيات الغزو على العلاقات الدولية والالتزامات الأوروبية، وتحليل رسالة القوة الأميركية، مع انتقاد استخدام القوة لتغيير الأنظمة. وأبرزت التغطيات مواقف برلين على لسان مستشارها فريدريش ميرز بأن التقييم القانوني للضربات الأميركية على فنزويلا "معقد"، وأن المبادئ العامة للقانون الدولي يجب أن توجه العلاقات بين الدول، وهو ما يعكس المخاوف الألمانية من آثار استخدام القوة العسكرية خارج الأطر القانونية.

في فرنسا، ركزت صحف مثل لوموند ولو فيغارو على الموازنة بين الشرعية القانونية للعملية والأهداف الاستراتيجية الأميركية، مع التركيز على المخاطر المحتملة لاستقرار منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية، معتبرةً الغزو رسالة رمزية لفرض إرادة الولايات المتحدة على قادة الدول الأخرى.

التغطية الأميركية

في الولايات المتحدة، سيطرت الأخبار اليومية وردّات الفعل والتحليلات على التغطية، لكنها اختلفت باختلاف الانتماءات السياسية للوسائل الإعلامية. وبعضها أبرز انتقادات أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس للعملية وغياب الإبلاغ المسبق، معتبرين ذلك انتهاكاً للإجراءات الدستورية. ووفق وكالة أسوشييتد برس، أثارت العملية جدلاً واسعاً حول اعتقال الرئيس مادورو واصطحابه إلى نيويورك، بين انتقادات لعدم إشراك الكونغرس وبين تبريرات الإدارة الإعلامية بأنها جزء من استراتيجية مكافحة المخدرات.

وفي قناة فوكس نيوز، قالت لارا ترامب، شقيقة زوجة دونالد ترامب، إنّ الرئيس يوجّه "رسالة واضحة لا لبس فيها" لمن يحاول تهريب المخدرات، واصفةً العملية بأنها ضمن إطار مبدأ مونرو الذي يبرر تدخل الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي لحماية مصالحها الاستراتيجية.

وأوضح مراسل قناة أن بي سي، كير سيمونز، أن الإدارة الأميركية تعتمد سياسة القوة المباشرة والسريعة بدل العمليات الطويلة، معتبراً أن أسلوبها الاستراتيجي يقوم على القوة أولاً ثم الكلام لاحقاً. أما صحيفة نيويورك تايمز، فقد حذرت من أن "السياسات الأميركية المغامرة قد تفاقم الأزمة في فنزويلا وتزيد معاناة السكان، مع احتمال تجاوز حدود القانون الدولي". ووصفت "سي أن أن" العملية بأنها "مستوى جديد من القوة العالمية المطلقة"، مشيرةً إلى إمكانية اتخاذ قرارات عاجلة دون مراعاة السوابق القانونية، فيما رصدت تغطية "تايم" ردّات فعل دولية دانت الهجوم واعتبرته تهديداً للسيادة الوطنية.

توضح التغطيات أن الغزو يمثل اختباراً للتباين المنهجي بين الإعلام الغربي والاسكندنافي والإعلام الأميركي. فالأول ركّز على الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول، وتحليل الرسائل المبطنة واستراتيجيات القوة، بينما ركّز الإعلام الأميركي على التسويق الداخلي للعملية، وعرض القوة الأميركية، والدفاع الجزئي عن سياسة واشنطن في مواجهة تهريب المخدرات، مع بعض التحليلات النقدية للتداعيات الإنسانية والاستراتيجية.

ويبرز هذا التباين كيف تؤثر الخلفيات السياسية والجغرافية على مقاربات الإعلام الدولي للأحداث الكبرى، خصوصاً في سياقات التدخل الأميركي في مناطق استراتيجية. ويؤكد التقرير أن الغزو الأميركي لفنزويلا ليس مجرد أزمة محلية، بل رسالة شاملة عن حدود القوة الأميركية، وتحذير للدول من استغلالها، وربطها بمستقبل مناطق حساسة مثل غرينلاند، ما يجعل متابعة هذه الأحداث ضرورية لفهم الديناميات الدولية والتوازنات الإقليمية المقبلة.