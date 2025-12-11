تايم: أهم اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي في 2025

- في عام 2025، برزت شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل مارك زوكربيرغ وليزا سو وإيلون ماسك، حيث يسعون لتطوير تقنيات متقدمة في شركاتهم مثل "ميتا" و"إيه إم دي" و"إكس إيه آي". - جينسن هوانغ من إنفيديا وسام ألتمان من أوبن إيه آي قادا شركاتهم لتحقيق نجاحات كبيرة في تخصيص وحدات معالجة الرسومات وتطوير "تشات جي بي تي"، الذي وصل إلى 800 مليون مستخدم أسبوعياً. - ديميس هاسابيس وداريو أمودي وفي في لي يساهمون في تطوير روبوتات الدردشة والذكاء المكاني، مما يعزز من إمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء بيئات ثلاثية الأبعاد.

اختارت مجلة تايم أبرز شخصيات عام 2025 في مجال الذكاء الاصطناعي، التي كانت من أبرز اللاعبين في المجال. وكتب رئيس تحرير المجلة: "كان هذا العام الذي برزت فيه الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، وأصبح من الواضح أنه لا رجعة فيها ولا تراجع". وبدلاً من التركيز على التكنولوجيا نفسها، ركزت المجلة على "الأفراد الذين تخيّلوا وصمّموا وبنوا الذكاء الاصطناعي".

في ما يلي هذه الشخصيات:

مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا

يسعى زوكربيرغ جاهداً لإحياء جهود الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، في ظلّ منافسة شديدة من "غوغل" و"أوبن إيه آي". جمع فريقاً لتطوير ما يسمى "الذكاء الخارق"، والذي لا يزال فكرة مجردة، يطلق عليها المنافسون الذكاء الاصطناعي العام، وهو الذكاء الذي يجعل الروبوت مساوياً للبشر في القدرات الذهنية.

ليزا سو الرئيسة التنفيذية لشركة إيه إم دي

الشركة في سباق مع شركة أشباه الموصلات إنفيديا من أجل توفير البنية التحتية اللازمة لازدهار أدوات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كشفت أخيراً عن شريحة ذكاء اصطناعي جديدة، كما أبرمت صفقة حوسبة بمليارات الدولارات مع شركة أوبن إيه آي.

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة إكس إيه آي

تدير شركة إيلون ماسك روبوت الدردشة غروك، وهو محاولة من ماسك للتفوق على منافسيه، مثل "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي" و"جيميناي" من "غوغل". لكن الروبوت يثير جدلاً مستمراً بسبب مشاكله المتعددة وإجاباته حول العرق والجنس والسياسة.

جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا

حققت إنفيديا ريادة مبكرة في تخصيص شرائحها، المعروفة بوحدات معالجة الرسومات، بدءاً من تشغيل ألعاب الفيديو وصولاً إلى تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية، مثل التقنية الكامنة وراء "تشات جي بي تي" ومولدات الصور. ارتفع الطلب على الشركة بشكل هائل مع ازدياد استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتسابقت شركات التكنولوجيا للحصول على المزيد من الشرائح.

سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي

احتفلت أوبن إيه آي أخيراً بالذكرى السنوية الثالثة لإطلاقها "تشات جي بي تي"، روبوت الدردشة الأشهر والأكثر إثارة للاهتمام العالمي. قال ألتمان هذا الخريف إن لدى "تشات جي بي تي" أكثر من 800 مليون مستخدم أسبوعياً، وتقدّر الشركة قيمتها بـ500 مليار دولار، لكنها لا تحقق أرباحاً وتواجه منافسة شرسة من شركات مثل غوغل.

ديميس هاسابيس الرئيس التنفيذي لشركة ديب مايند

أسّسَ عالِم الذكاء الاصطناعي والحائز على جائزة نوبل لعام 2024 مختبر أبحاث ديب مايند في لندن عام 2010 قبل أن تستحوذ عليه "غوغل" بعد أربع سنوات. ديب مايند مسؤولة عن روبوت الدردشة جيميناي التابع لـ"غوغل"، الذي ينافس بقوة في سباق الذكاء الاصطناعي.

داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك

أسّس "أنثروبيك" قادة سابقون في "أوبن إيه آي" عام 2021، وهي شركة خاصة قيمتها 183 مليار دولار. ينافس مساعدها الذكي "كلود" روبوت تشات جي بي تي من "أوبن إيه آي" وغيره من التطبيقات، ويستخدمه العملاء للمساعدة في البرمجة ومهام أخرى.

في في لي "عرّابة الذكاء الاصطناعي"

في في لي، أستاذة علوم الحاسوب في جامعة ستانفورد، معروفة بلقب "عرّابة الذكاء الاصطناعي"، إذ أشرفت على مجموعة البيانات التي ساهمت في تسريع فرع رؤية الحاسوب في الذكاء الاصطناعي خلال العقد الماضي. أطلقت لي شركتها الناشئة الخاصة في عام 2024، سعياً وراء الذكاء المكاني، وأصدرت أول نموذج يتيح إنشاء وتعديل بيئات ثلاثية الأبعاد من خلال نصوص أو صور أو مقاطع فيديو أو تصاميم ثلاثية الأبعاد.