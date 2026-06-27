"تايمز سكوير".. كرنفال عالمي لمشجعي كأس العالم في نيويورك

- تحولت ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك إلى مركز جذب لمشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، حيث يجتمع الآلاف في أجواء احتفالية مفعمة بالحماس، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لالتقاط الصور ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - يعبر المشجعون من مختلف الجنسيات عن دهشتهم من الأجواء المفعمة بالحيوية، حيث يلتقي مشجعو المنتخبات المختلفة للاحتفال ومشاركة لحظات الفرح، رغم قلق بعضهم من قلة عددهم. - تحافظ شرطة نيويورك على الأمن والنظام في الساحة، رغم بعض الحوادث البسيطة، مما يضمن أجواء آمنة وممتعة للمشجعين والزوار.

أصبحت ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك نقطة التقاء لمشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، محولةً هذا التقاطع الشهير في مانهاتن إلى كرنفال شعبي بقدر ما هو ديكور مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي. قبل المباريات أو بعدها، في ولاية نيوجيرسي المجاورة، يتكرر السيناريو عينه: يُحدَّد الموعد عبر "إنستغرام" أو "تيك توك". يرتدي آلاف الأشخاص ألوان منتخباتهم، ويتجمعون ويغنون معاً. وتنتشر الصور في جميع أنحاء العالم.

منذ وصوله قبل بضعة أيام إلى نيويورك، يأسف كريستوف ألتمكس، المشجع الألماني البالغ 53 عاماً، لأنه في هذه المدينة الضخمة "نلتقي بقلة من مشجعي كأس العالم". لذا، عشية المباراة ضد الإكوادور، ارتدى قميص بطله رودي فولر، ووضع على رأسه شعراً مستعاراً يحاكي خصلات المهاجم الأشقر الشهير، الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 1990، ثم توجه إلى "تايمز سكوير" للقاء مئات من مشجعي "مانشافت". ويؤكد لوكالة فرانس برس، وسط بحر من القمصان البيضاء: "إنه لمن المدهش رؤية هذا العدد الكبير من الناس".

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في أجواء تفوح منها رائحة الجعة والقنب المسموح باستهلاكه في نيويورك، يستفيد العشرات من الباعة المتجولين من الحشود لمحاولة بيع بضائعهم: أعلام، وقبعات، ومزامير فوفوزيلا، وعبوات من الفاكهة المقطعة، وحلوى تشوروس...

وعلى مقربة، يتابع إكوادوريان احتفالات الألمان بشيء من القلق. ويؤكد خوان ألفاريس، البالغ 30 عاماً، والذي ينهي دراسته في نيويورك: "كنت أعتقد أننا سنكون أكثر عدداً منهم... لكنني أنتظر وصول الآخرين".

وعلى مسافة قريبة، يجلس مشجعان للمنتخب البرازيلي يحتسيان مشروباً غازياً. ويقول فابريسيو مياتو (32 عاماً): "رأيت على وسائل التواصل أن البرازيليين اجتاحوا تايمز سكوير. فجئنا لنرى، لكن الغالبية هنا من الألمان". ويضيف أنه أُعجب كثيراً أيضاً بـ"تجذيف الفايكينغ" الضخم الذي أداه النرويجيون قبل بضعة أيام.

وعلى بُعد أمتار، يتسوّل رجل. ويمر آخر وهو يحمل لافتة كُتب عليها "أوقفوا الحرب العالمية الثالثة!". وتعرض امرأة متنكرة بزي تمثال الحرية التقاط صور مقابل المال، بينما ترتدي أخرى زي باندا.

ومع مرور السنوات، أصبحت هذه الساحة الواقعة عند تقاطع برودواي والجادة السابعة وجهةً سياحية، بقدر ما هي منصة إعلانية ضخمة بفضل شاشاتها العديدة التي تغطي واجهات المباني، كما اعتادت أن تكون مسرحاً للاحتفالات المحلية.

وترى لين ساغالين، أستاذة التخطيط العمراني والعقارات في جامعة كولومبيا، ومؤلفة كتاب عن الحيّ، أنه من الطبيعي أن يجعلها المشجعون مسرحهم المفضل للاحتفال. وتؤكد: "تايمز سكوير أيقونة للحياة الحضرية"، وتمثل "منذ زمن طويل رمزاً للترفيه الشعبي"، مشيرةً إلى أنه في كل ليلة رأس سنة تستقبل الساحة مئات الآلاف من الأشخاص. وتضيف: "من الصعب تخيل مكان آخر في الولايات المتحدة يمكن أن يحظى بمثل هذا الاهتمام على مستوى العالم بشكل فوري".

ويرى آلان بونفيلد، الأميركي البالغ 33 عاماً، والذي اعتاد التردد على الحي ويرتدي قميص الأرجنتين، أن المكان قد تبدل تماماً. ويقول: "حتى وإن كانت تايمز سكوير لا تفرغ أبداً من الناس، إذ يمكنك القدوم إلى هنا في منتصف الليل وستجد دائماً أشخاصاً أو يحدث أمر ما، فإن وجود المشجعين يغير الأجواء العامة... إنه أمر رائع!".

وعلى الصعيد الأمني، يحافظ عناصر شرطة نيويورك على حضور واضح ومستمر. فإذا حاول أحد المشجعين، وهو في حالة سُكر خفيف، تسلق أحد مرافق الشارع، يُطلب منه فوراً، بأسلوب مهذب ولكن حازم، أن ينزل.

وحتى الآن، لم تشهد التجمعات سوى حوادث معدودة، باستثناء بعض الاشتباكات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. كما سبَّب إطلاق نار نفذه شخص مجهول حالةَ هلع عابرة بين المشجعين، من دون وقوع أي إصابات.

(فرانس برس)